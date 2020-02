Cuối năm 2019, virus corona mới (2019-nCoV) được lần đầu tìm thấy tại chợ hải sản Hoa Nam, Vũ Hán (Trung Quốc). Ngay sau đó, "bóng ma" virus corona đã nhanh chóng phủ đen lên mọi ngóc ngách của đất nước tỷ dân Trước tình trạng dịch bệnh "leo thang", chính quyền Trung Quốc đã đẩy mạnh công tác phòng chống bằng việc khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài, tránh việc tụ tập đông người... Điều đó đã khiến nhiều chương trình, sự kiện giải trí đình đám chịu cảnh "đắp chiếu", hủy bỏ gây tổn thất kinh tế nặng nề

Do dịch bệnh bùng phát vào đúng khoảng thời gian Trung Quốc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, nên các show mừng xuân nhanh chóng rơi vào cảnh "khốn đốn". Nếu như mọi năm các nhà đài sẽ truyền hình trực tiếp và bán vé cho người dân xem đại nhạc hội thì năm nay, họ quyết định ghi hình trước để phát sóng vào đêm giao thừa Ngay cả "Xuân Vãn" - gala chào năm mới của CCTV - "món ăn tinh thần" đêm giao thừa của người dân cả nước cũng không thoát khỏi "khủng hoảng" virus corona. Sự kiện mừng xuân này diễn ra trong tình trạng vừa quay vừa phòng dịch Công tác khử trùng khu vực diễn ra sự kiện "Xuân Vãn" đã được phía CCTV hoàn thiện vào chiều 23-1. Các nghệ sĩ đến địa điểm ghi hình như Vương Tuấn Khải, Ngô Lỗi, Lý Hiện, Châu Đông Vũ, Trương Thiên Ái... cũng phải tự bảo vệ mình bằng cách đeo khẩu trang kín mít Khoảng thời gian Tết Nguyên đán còn là thời điểm "vàng" để các nhà sản xuất, nhà phát hành phim "hốt bạc" từ những dự án điện ảnh mới, bù cho doanh thu có phần ảm đạm ở nửa cuối năm 2019 Tuy nhiên, những bom tấn điện ảnh được kỳ vọng đem về tỷ USD trong dịp Tết như Thám tử phố Tàu 3, Khương Tử Nha, Cứu viện khẩn cấp... chưa kịp oanh tạc màn ảnh rộng đã chịu cảnh "đắp chiếu" vô thời hạn. Thông điệp lần lượt được các nhà sản xuất đưa ra là: "Phòng dịch là điều quan trọng nhất, sức khỏe cộng đồng là ưu tiên hàng đầu hiện nay" Tuy nhiên, hiện thực vẫn là thua lỗ doanh thu gõ cửa. Chính vì vậy "vua hài" Từ Tranh đã "cắn răng" bán bản quyền phát hành online bộ phim "Lạc lối tại Nga" cho công ty ByteDance (công ty sở hữu các trang Douyin, Toutiao) với giá là 630 triệu NDT để "vớt vát" lại tiền vốn Các rạp chiếu phim ở Trung Quốc cũng trải qua tình cảnh "vườn không nhà trống", không ít các cụm rạp lâm vào đường phá sản do doanh thu chạm đáy. Bởi doanh thu phòng vé dịp Tết chiếm hơn 50% tổng doanh thu cả năm và là nguồn kinh phí giúp họ duy trì hoạt động trong 2 quý đầu Ngoài ra, nhiều phim trường ở Trung Quốc cũng phải đóng cửa do ảnh hưởng của đại dịch. Trong ngày 27-1, phim trường Hoành Điếm ở Chiết Giang - nơi khai máy của hàng trăm bộ phim mỗi năm - đã tuyên bố tạm dừng các tổ chức quay phim và du lịch Tại thời điểm tuyên bố đóng cửa, đang có ít nhất 10 phim truyền hình và 3 phim điện ảnh ghi hình ở Hoành Điếm. Bên cạnh đó, nhiều đoàn phim cũng thông báo tạm ngừng quay để bảo vệ sức khỏe cho diễn viên và nhân viên trong đoàn Ngoài ra, các nhà chức trách cũng cắt một lượng lớn chương trình giải trí trên truyền hình để đưa nhiều tin tức về bệnh dịch, giúp nâng cao nhận thức cho người dân. Điều này đã dẫn đến việc khán giả bị "đói" chương trình giải trí trong một khoảng thời gian dài Trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, nhiều nghệ sĩ như Thái Y Lâm, Đới Bội Ni, Lưu Đức Hoa... đã quyết định hoãn show cho đến khi có thông báo an toàn từ chính quyền. Điều này gây nên nhiều tổn thất nặng nề, nhất là với những công ty quản lý có trục xương sống kiếm cơm bằng tổ chức sự kiện âm nhạc Có thể thấy, dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (2019-nCoV) đã giáng xuống đầu nền công nghiệp giải trí Trung Quốc một đòn nặng nề vào những tháng đầu năm 2020, khiến lĩnh vực này càng gánh thêm nhiều thương tổn mới trong khi những vết thương cũ của 2019 chưa kịp lành Tương tự như showbiz Hoa ngữ, làng giải trí Hàn Quốc cũng chịu cảnh trì trệ vì ảnh hưởng của đại dịch virus corona. Vào sáng 7-2, trên IG của đài SBS đã đăng thông báo dời tổ chức fanmeeting của Running Man tại Manila (Philippines) sang ngày 21-6-2020 (lịch cũ là ngày 9-2-2020) do lo ngại vấn đề sức khỏe. Được biết khi mở cổng bán vé, chỉ trong vòng 1h đã có 10.000 vé được bán hết Công ty YG Entertainment cũng thông báo hủy đêm diễn của Winner tại Singapore vào ngày 8-2 và hai concert của AKMU ở Hàn Quốc vào ngày 8 và 9-2. YG gửi lời xin lỗi đến những khán giả đã mua vé và cho biết sẽ hoàn trả đầy đủ tiền YG Entertainment cũng là công ty chịu nhiều tổn thất bởi virus corona. Vì trước Winner và AKMU, hàng loạt "gà" nhà YG khác như Sechskies, Lisa (Black Pink), Nam Joo Hyuk... cũng phải lùi lịch trình hoặc hủy để ngăn ngừa sự lây lan của virus "tử thần" Công ty quản lý JYP Entertainment cũng cho biết, buổi ký tặng của nhóm Twice được tổ chức ở Nhật Bản vào ngày 1 và 2-2 bị hủy. Ngoài Twice, "gà" nhà JYP là GOT7 cũng phải dời các concert tại Bangkok (Thái Lan) từ ngày 15 và 16-2 và Singapore (22-2) do lo ngại dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán "Ông lớn" của ngành giải trí xứ Hàn là SM Entertainment cũng đưa ra quyết định tạm hoãn concert của Taeyeon (SNSD) vốn dự kiến diễn ra ngày 1-2 tại Singapore vì lo ngại dịch bệnh Trong "tâm bão" của dịch virus corona, sự kiện fanmeeting diễn ra vào 9-2 của nam diễn viên Kim Soo Huyn cũng thông báo hủy bỏ. Sự kiện với số lượng 1.000 người tham gia, trong đó có nhiều người đến từ Trung Quốc và Nhật Bản Bên cạnh đó, vì tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, cộng đồng fan ở nhiều nơi đã chung tay đăng tải dòng hashtag #hủy bỏ_tất cả_lịch trình_nghệ sĩ, hi vọng các công ty quản lý có thể giảm bớt các chuyến lưu diễn của thần tượng để bảo vệ sực khỏe cho họ (dòng hashtag đang được trending top 1 trên Twitter Hàn Quốc) Tương tự như ở Trung Quốc, nhiều bộ phim chiếu rạp của Hàn cũng trong tình trạng "đắp chiếu". Điều này khiến phòng vé ở đây rơi vào tình trạng ế ẩm. Số liệu thống kê của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, tổng cộng chỉ có 16,8 triệu người đã đến rạp trong tháng 1-2020. Đây là số lượng khán giả ra rạp thấp nhất trong vòng 8 năm trở lại, báo động "đỏ" cho nền công nghiệp phim ảnh của đất nước tỷ won

Ngành giải trí Việt Nam cũng "lao đao" trong những ngày virus corona hoành hành. Các sân khấu kịch lớn như sân khấu kịch Phú Nhuận và sân khấu kịch Chợ Lớn (TP Hồ Chí Minh) của NSND Hồng Vân; sân khấu của NSƯT Trịnh Kim Chi ở quận 6, TP Hồ Chí Minh đều ra quyết định tạm đóng cửa vào ngày 2-2. Việc đóng cửa sẽ gây ra nhiều tổn thất lớn, đặc biệt là các sân khâu tư nhân, tuy nhiên các nghệ sĩ ở đây đều cho rằng sức khỏe của khán giả mới là quan trọng nhất Phía các nghệ sĩ Việt, dịch bệnh liên quan đến virus corona cũng khiến cho hoạt động nghệ thuật bị xáo trộn. Ca sĩ Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Minh Quân... trước đó đều có rất nhiều show diễn, tuy nhiên đồng loạt thông báo hủy để đảm bảo sức khỏe cho khán giả và bản thân Một số liveshow riêng có số lượng người tham gia "khủng" dự kiến diễn ra trong thời gian này cũng tạm hoãn, trong đó có liveshow “Do you wanna đu?” của Bích Phương (lịch cũ diễn ra vào ngày 22-2 tại TP Hồ Chí Minh) Nhiều dự án phim Việt cũng đành lỡ hẹn với khán giả khi lùi ngày công chiếu. Trong đó, bộ phim với sự quy tụ của nhiều gương mặt trẻ của điện ảnh Việt như Khả Ngân, Quốc Anh, Hoàng Yến Chibi... chưa ấn định được ngày ra rạp Trước đó, “Bí mật của gió” đã có hai buổi chiếu ra mắt truyền thông vào tối 31-1 (TP Hồ Chí Minh) và 1-2 (Hà Nội). Tại đây, các nghệ sỹ tham dự đều đeo khẩu trang để bảo vệ mình khỏi virus corona Tình cảnh ảm đạm cũng xuất hiện ở các rạp chiếu phim của Việt Nam. Các tựa phim mới dù có nội dung hấp dẫn, tuy nhiên cũng không đủ sức thu hút khán giả đến rạp vì mối lo lây nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán tại nơi công cộng (Ảnh: VOV) Tình cảnh quen thuộc nhất ở các rạp phim hiện tại là người đến xem thưa thớt và biển khuyến cáo người dân phòng bệnh có mặt ở nhiều nơi (Ảnh: VOV)

