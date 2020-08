Hai cô bé Suri Cruise và Harper Beckham có khá nhiều điểm chung như đều là con gái của những ngôi sao hàng đầu thế giới, đều chào đời ở tiểu bang California (Mỹ), sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, chỉ một động thái nhỏ cũng trở thành chủ đề "hot" trên báo chí...

Theo thời gian, Suri và Harper đều đã trưởng thành. Cuộc sống của hai cô bé cũng có sự khác biệt. Nếu Harper có một gia đình hạnh phúc, được bao bọc trong tình thương của bố mẹ, ba người anh trai và gần đây là chị dâu tương lai, thì Suri Cruise lại từ một "tiểu thư Hollywood", bỗng chốc trở thành cô bé thiếu vắng tình cha

Mới đây, hôm 1-8 (giờ địa phương), cánh săn ảnh bắt gặp Suri Cruise cùng mẹ Katie Holmes ôm chó đi dạo trên đường phố New York (Mỹ). Cô bé mặc váy hai dây màu trắng, đi giày da và buông thả mái tóc, giản dị nhưng rất nữ tính

Những ngày này, vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Suri luôn đeo khẩu trang cẩn thận mỗi khi ra ngoài

Dù mặt bịt kín khẩu trang nhưng có thể dễ dàng nhận thấy, cô bé Suri ngày nào nay đã trở thành thiếu nữ với gương mặt xinh xắn, thừa hưởng những nét đẹp từ ông bố và bà mẹ nổi tiếng của mình

Ở tuổi 14, cô bé đã cao đến ngang tai mẹ và có đôi chân dài tương đương mẹ Katie Holmes. Theo hồ sơ cá nhân, Holmes cao tới 1m75

Ngay sau khi những bức hình được đăng tải, nhiều người bày tỏ sự trầm trồ trước vẻ xinh đẹp của con gái tài tử phim "Nhiệm vụ bất khả thi" và cho rằng nhìn hình cô bé sải bước trên đường phố mà giống như đang bước sàn runway

Suri Cruise sinh ngày 18-4-2006, là con gái duy nhất của Tom Cruise và Katie Holmes - cặp đôi tài tử, minh tinh quyền lực hàng đầu Hollywood ngày bấy giờ

Ngay từ khi chào đời, Suri Cruise đã thu hút sự tò mò của người hâm mộ và giới truyền thông. Tháng 10-2016, Suri lần đầu xuất hiện trên bìa tạp chí Vanity Fair. Chỉ vài giờ sau khi phát hành, tờ này đã bán được 700.000 bản, con số đáng mơ ước đối với nhiều ngôi sao

Lần đầu xuất hiện khi được bố ẵm trên tay, Suri đã nhanh chóng lọt top tìm kiếm vì vẻ đẹp như thiên thần của mình. Cô bé gây ấn tượng bởi nhan sắc nổi bật nhưng có phần lạnh lùng, kiêu kỳ với chiếc mũi cao, gương mặt thon gọn cùng đôi mắt to tròn và má lúm duyên dáng

Ngoài nhan sắc, phong cách thời trang của cô bé cũng trở thành đề tài bàn tán trên khắp các phương tiện truyền thông. Theo Marie Claire, con gái Tom Cruise sở hữu tủ quần áo hàng hiệu trị giá 3 triệu USD (gần 70 tỷ đồng) đến từ nhiều thương hiệu: Roberto Cavalli, Armani, Versace, Burberry, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, Chloe, Juicy Couture...

Suri còn có cuộc sống nhung lụa với bốn vệ sĩ riêng, bảo mẫu toàn thời gian và tài xế luôn sẵn sàng đưa đón, việc đi lại bằng xe SUV và trực thăng không phải điều xa lạ, và cùng bố mẹ tham dự các bữa tiệc sang trọng

Tuy nhiên, năm 2012, Tom Cruise và Katie Holmes bất ngờ tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Có rất nhiều lý do dẫn đến chuyện đổ vỡ của cặp đôi vàng này, trong đó, lý do được nhắc đến nhiều nhất chính là vì giáo phái mà Tom đang theo - Scientology. Thời điểm đó, Katie Holmes kiên quyết muốn giành được quyền nuôi bé Suri vì không muốn cô bé theo đạo của bố. Cũng vì vậy mà mối quan hệ của bố con Tom Cruise và Suri Cruise bắt đầu xa cách

Cuộc sống của Suri Cruise cũng rẽ sang một hướng hoàn toàn khác

Đến thời điểm hiện tại, tài tử Tom Cruise đã 8 năm không đón sinh nhật, thậm chí không liên lạc với con gái ruột duy nhất. Được biết, lần gặp cuối hai bố con Tom Cruise theo ghi nhận của phóng viên là vào tháng 8-2012 tại công viên Disney, Florida

Từ một cô công chúa bé nhỏ, Suri phải đối mặt với sự lạnh nhạt từ người bố từng chiều chuộng cô bé hết sức. Sự thay đổi đó dường như khiến cô bé già dặn trước tuổi

Tuy nhiên điều đó không hoàn toàn xấu đối với Suri. Cô bé dần hoà nhập với cuộc sống bình thường, không còn khoác lên người những món đồ hàng hiệu xa xỉ, rời xa giới truyền thông, Suri sống tự lập, tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí, quen biết nhiều bạn và nụ cười xuất hiện trên môi nhiều hơn

Ngày 31-7-2020, trên trang cá nhân mới đây, David Beckham đã chia sẻ bức hình chụp con gái út Harper Beckham kèm dòng trạng thái: "Pretty girl date night with Mummy & Daddy" (tạm dịch: Cô gái xinh đẹp hẹn hò buổi tối bên mẹ và cha). Trong hình, Harper "đốn tim" nhiều người bởi vẻ ngoài xinh xắn như thiếu nữ mặc dù mới lên 9

Có thể thấy, càng lớn Harper Beckham càng sở hữu nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ với đô mắt đặc biệt to tròn cùng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Mỗi khi ra đường, cô bé đều trở thành tiêu điểm chú ý nhờ nhan sắc nổi bật cùng phong cách thời thượng

Trước đó, vào hôm 29-7, Harper gây chú ý khi cùng anh trai Brooklyn Beckham và chị dâu tương lai Nicola Peltz đi mua sắm tại cửa hàng của mẹ Victoria tại London, Anh

Mặc dù gây tranh cãi vì trang điểm quá sớm, không đeo khẩu trang dù đang dịch bệnh nhưng không khó để thấy Harper thực sự là "cục cưng" trong nhà. Không chỉ khoác lên mình những món đồ xa xỉ từ quần áo đến trang sức, cô bé 9 tuổi được chị dâu tương lai nắm tay không buông, đi sau có vệ sĩ hộ tống

Harper Beckham, con gái của David và Vitoria Beckham chào đời ngày 10-7-2011. Từ khi lọt lòng, những hình ảnh ẵm bồng đầy yêu thương của vợ chồng Becks dành Harper luôn khiến nhiều người ghen tỵ

Lớn lên trong một gia đình nổi tiếng, từ nhỏ cô bé đã rất dạn dĩ và không sợ hãi trước đám đông. Bên cạnh đó, nhiều cử chỉ, điệu bộ ngộ nghĩnh của Harper cũng đã làm "tan chảy" bao con tim

Sở hữu làn da trắng bóc, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ, Harper Beckham được nhận xét là đứa con đẹp nhất trong gia đình Beckham

Khác với Suri, từ khi sinh ra đến nay, Harper được bao bọc trong yêu thương vô bờ bến của bố mẹ và các anh trai

So với vợ Victoria, Beckham có nhiều thời gian dành cho con gái. Anh không ngại gạt bỏ hình tượng người đàn ông hào hoa, lịch lãm một bên để chăm chút cho bé út từ những thứ nhỏ nhất như đút cơm, đẩy xích đu, dẫn con đi chơi hay tổ chức sinh nhật cùng búp bê với con

Ông bố Beckham luôn hết mực che chở, bảo vệ công chúa nhỏ ở những sự kiện đông người. Tấm ảnh nổi tiếng này từng một thời làm "điên đảo" người hâm mộ không chỉ bởi độ đáng yêu của Harper mà còn bởi sự nâng niu, yêu thương của Beckham dành cho con gái

Cựu danh thủ còn xăm dòng chữ "Pretty Lady Harper" (Tiểu thư Harper xinh đẹp) sau gáy để thể hiện tình yêu vô bờ với con gái. Thậm chí, anh không ngại khắc lên mình những hình xăm ngộ nghĩnh theo nét vẽ nguệch ngoạc của con

Tuy nhiên, tình yêu của Beckham dành cho con gái nhiều lúc cũng trở thành đề tài tranh cãi vì khá nhạy cảm. Cụ thể, không ít lần anh bị bắt gặp hôn môi con gái. Dân mạng cho rằng, bé Harper đang lớn dần và hành động đó không còn phù hợp

Không nhiều thời gian như chồng, Victoria vẫn cố gắng dành cho con những phút giây hạnh phúc. Cô cũng đích thân chọn cho con những trang phục cao cấp, thời thượng nhưng phù hợp với lứa tuổi

Không chỉ bố mẹ, Harper còn được ba người anh trai là Brooklyn Joseph, Romeo và Cruz cưng chiều hết mức

Lớn lên trong tình yêu thương, Harper luôn hồn nhiên, đáng yêu, hoà đồng nhưng cũng không kém phần tinh nghịch

Cuộc sống của Harper là niềm mơ ước của nhiều đứa trẻ trên thế giới

Nhiều năm qua đi, mặc dù cuộc sống khác biệt nhau nhưng Suri Cruise và Harper Beckham vẫn là hai "tiểu công chúa" nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ

