Năm 1998 khi mới 12 tuổi, Lindsay đã một mình hóa thân thành hai chị em sinh đôi Annie James và Hallie Parker trong bộ phim hài tình cảm dành cho gia đình - The Parent trap (Bẫy phụ huynh) của nữ đạo diễn Nancy Meyers. Đây làtác phẩm điện ảnh đầu tiên của Lindsay Lohan và đối với nhiều người hâm mộ, đây vẫn là bộ phim ấn tượng nhất trong sự nghiệp của cô. Vai diễn sinh đôi này đã biến Lindsay trở thành một trong những diễn viên nhí được săn đón nhất Hollywood lúc bấy giờ

Sau thành công vang dội với The Parent Trap, sự nghiệp của Lindsay Lohan bắt đầu. Năm 2000, cô đóng cùng với nữ diễn viên kiêm người mẫu, Tyra Banks, trong bộ phim Life-Size. Với bộ phim thứ hai của mình, cô đã chứng minh rằng thành công của cô với bộ phim đầu tiên không phải là sự may mắn. Cô bé Lindsay sẽ trở thành một thế lực đáng gờm trong ngành giải trí.

Đến năm 2001, công chúng bắt đầu nhìn thấy một Lindsay chững chạc và dần trưởng thành hơn

5 năm sau, khi trở thành thiếu nữ 17 tuổi, Lindsay Lohan quyết định quay lại màn ảnh rộng với bộ phim hài Freaky Friday đóng cùng nữ diễn viên gạo cội Jamie Lee Curtis. Freaky Fridaymang về cho Lindsay Lohan danh hiệu Nữ diễn viên triển vọng tại lễ trao giải MTV Movie Awards và Teen Choice Award năm 2004. Phong cách cá tính, có phần hơi "bụi bặm" của cô khiến đông đảo khán giả trẻ yêu thích. Cái tên Lindsay Lohan bắt đầu được hâm nóng trở lại. Nhiều tạp chí danh tiếng dự đoán cô sẽ trở thành ngôi sao lớn của Hollywood trong tương lai gần.

Năm 2004 là năm đặc biệt thành công với Lindsay Lohan. Các vai diễn trong bộ phim Confessions of A teenage Drama Queen (Nữ hoàng rắc rối) và Mean girls (Những cô gái lắm chiêu) đã không chỉ biến Lindsay Lohan trở thành 1 trong những diễn viên tuổi teen được yêu thích nhất Hollywood, mà còn bộc lộ khả năng ca hát và trình diễn của cô. Lindsay trở thành một trong những cái tên được giới báo chí ưu ái nhất tại Hollywood. Biệt danh "cô nàng lắm chiêu" cũng gắn liền với Lindsay từ đây.

Những năm đầu thập niên 2000 có lẽ là điểm sáng trong sự nghiệp của Lindsay Lohan. Sau Freaky Friday và Mean Girls, cô tiếp tục tỏa sáng với một bộ phim điện ảnh khác của hãng Disney vào năm 2005 - Herbie Full Loaded. Cô cũng đã phát hành album thứ hai vào năm đó, A Little More Personal (Raw). Bên cạnh những thành công rực rỡ trong sự nghiệp điện ảnh, cuộc sống của Lindsay bắt đầu bị bủa vây bởi hàng loạt những rắc rối và bi kịch

Đến năm 2006, Lindsay gặp thất bại với bộ phim "Just My Luck". Sau đó, cô chuyển sang thử sức với những bộ phim nghiêm túc hơn, điển hình là phim "A Prairie Home Companion" mà cô đóng cùng ngôi sao kỳ cựu Meryl Streep. Diễn xuất của Lindsay được Meryl khen ngợi hết lời, cho thấy Lindsay không chỉ đơn thuần là một ngôi sao đóng phim giải trí. Thế nhưng, cũng chính thời điểm này Lindsay lại bắt đầu rơi vào lối sống tiệc tùng, nghiện ngập, liên tục ra tù vào tội và kèm theo đó là sự nghiệp tuột dốc không phanh.

Năm 2007, "cô nàng lắm chiêu" chính thức trở thành "ngôi sao hư hỏng Hollywood" với hàng loạt scandal và chứng nghiện rượu

Lindsay đã cơ hội để cải thiện danh tiếng và cứu vãn sự nghiệp diễn xuất của mình khi trở thành ngôi sao khách mời trong serie truyền hình Ugly Betty của hãng ABC, tuy nhiên cô đã tự mình phá hỏng cơ hội này sau khi bị chê trách vì cung cách làm việc và có hành động xô xát với người dẫn chương trình America Ferrera.

Năm 2010 sự nghiệp đỉnh cao của Lindsay Lohan đã đi vào ngõ cụt khi trở thành gương mặt "quen thuộc" đối với nhà tù. Khi thì bị bắt vì lái xe dưới sự ảnh hưởng của chất kích thích, bị phát hiện sở hữu ma túy, lúc thì do không đến hầu tòa theo lệnh tòa án

Sau khi bị buộc tội ăn cắp chiếc vòng cổ trị giá 2.500 đô la từ một cửa hàng trang sức ở Los Angeles và vi phạm quản chế vì tội lái xe khi say rượu, bản án dành cho Lindsay, là 480 giờ phục vụ cộng đồng, nhưng cô ấy đã không thi hành án. Điều này đã đưa cô trở lại tòa án vào năm 2011 và bị giam cho đến khi nộp số tiền tại ngoại là 100.00 đô la Mỹ

Kể từ sau năm 2006, người ta chỉ nhớ tới cái tên Lindsay Lohan qua những scandal lùm xùm. Từ "Nữ hoàng tuổi teen", cô trở thành "Nữ hoàng scandal"

Giữa lúc rơi vào hàng loạt tai tiếng, Lindsay đã nhiều lần cố gắng vực dậy sự nghiệp bằng một số dự án phim nhưng đều thất bại nặng nề. Lindsay bị xem là ngôi sao hư hỏng, là tấm gương xấu mà các bậc phụ huynh không ai muốn con mình noi theo.

Sau khi nhận ra rằng môi trường xung quanh Hollywood của cô không giúp được gì cho cô, Lindsay quyết định chuyển đến London vì sức khỏe của chính mình. Động thái này đã giúp cô tìm thấy một hướng đi mới trong cuộc sống.

Năm 2016, Lindsay hợp tác với kênh MTV, thực hiện chương trình truyền hình thực tế Lindsay Lohan's Beach Club, nói về những bữa tiệc cô tổ chức tại đây. Sau đó, cô hầu như không xuất hiện trên truyền thông.

Không có nhiều điều thông tin về cuộc sống tình cảm của Lindsay Lohan cho đến khi cô bắt đầu hẹn hò với thiếu gia người Nga Egor Tarabasov vào năm 2016. Cuộc tình này, tuy thế, cũng đã nhanh chóng tan rã sau cuộc chia tay ồn ào giữa họ.

Lindsay Lohan đã dành rất nhiều thời gian ở Trung Đông vào năm 2016 và 2017, và rõ ràng sự thay đổi địa điểm sống này đã thôi thúc cô nghĩ về việc chuyển đổi sang đạo Hồi

Năm 2018, Lindsay Lohan bắt đầu một số dự án kinh doanh lớn . Cô đã đặt mục tiêu trở thành bà trùm hộp đêm, sau khi mở hàng loạt chuỗi hộp đêm mang tên mình ở Hi Lạp, đồng thời từng bước nỗ lực để quay lại với truyền hình.

Mọi thứ đang trở nên tốt đẹp hơn đối với Lindsay Lohan và người hâm mộ đang hi vọng ngôi sao năm nào sẽ tìm lại được ánh hào quang của mình.

Lindsay Lohan cho biết năm 2020 sẽ là một năm khá bận rộn với cô. Cô hứa sẽ quay trở lại ngành công nghiệp âm nhạc với dự định phát hành 1 album mới. Lindsay cũng có kế hoạch quay trở lại với công việc diễn xuất và muốn quay trở lại Mỹ để hiện thực hóa dự định này.

Năm 1998 khi mới 12 tuổi, Lindsay đã một mình hóa thân thành hai chị em sinh đôi Annie James và Hallie Parker trong bộ phim hài tình cảm dành cho gia đình - The Parent trap (Bẫy phụ huynh) của nữ đạo diễn Nancy Meyers. Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Lindsay Lohan và đối với nhiều người hâm mộ, đây vẫn là bộ phim ấn tượng nhất trong sự nghiệp của cô. Vai diễn sinh đôi này đã biến Lindsay trở thành một trong những diễn viên nhí được săn đón nhất Hollywood lúc bấy giờ

Sau thành công vang dội với The Parent Trap, sự nghiệp của Lindsay Lohan bắt đầu. Năm 2000, cô đóng cùng với nữ diễn viên kiêm người mẫu, Tyra Banks, trong bộ phim Life-Size. Với bộ phim thứ hai của mình, cô đã chứng minh rằng thành công của cô với bộ phim đầu tiên không phải là sự may mắn. Cô bé Lindsay sẽ trở thành một thế lực đáng gờm trong ngành giải trí.

Đến năm 2001, công chúng bắt đầu nhìn thấy một Lindsay chững chạc và dần trưởng thành hơn

5 năm sau, khi trở thành thiếu nữ 17 tuổi, Lindsay Lohan quyết định quay lại màn ảnh rộng với bộ phim hài Freaky Friday đóng cùng nữ diễn viên gạo cội Jamie Lee Curtis. Freaky Friday mang về cho Lindsay Lohan danh hiệu Nữ diễn viên triển vọng tại lễ trao giải MTV Movie Awards và Teen Choice Award năm 2004. Phong cách cá tính, có phần hơi "bụi bặm" của cô khiến đông đảo khán giả trẻ yêu thích. Cái tên Lindsay Lohan bắt đầu được hâm nóng trở lại. Nhiều tạp chí danh tiếng dự đoán cô sẽ trở thành ngôi sao lớn của Hollywood trong tương lai gần.

Năm 2004 là năm đặc biệt thành công với Lindsay Lohan. Các vai diễn trong bộ phim Confessions of A teenage Drama Queen (Nữ hoàng rắc rối) và Mean girls (Những cô gái lắm chiêu) đã không chỉ biến Lindsay Lohan trở thành 1 trong những diễn viên tuổi teen được yêu thích nhất Hollywood, mà còn bộc lộ khả năng ca hát và trình diễn của cô. Lindsay trở thành một trong những cái tên được giới báo chí ưu ái nhất tại Hollywood. Biệt danh "cô nàng lắm chiêu" cũng gắn liền với Lindsay từ đây.

Những năm đầu thập niên 2000 có lẽ là điểm sáng trong sự nghiệp của Lindsay Lohan. Sau Freaky Friday và Mean Girls, cô tiếp tục tỏa sáng với một bộ phim điện ảnh khác của hãng Disney vào năm 2005 - Herbie Full Loaded. Cô cũng đã phát hành album thứ hai vào năm đó, A Little More Personal (Raw). Bên cạnh những thành công rực rỡ trong sự nghiệp điện ảnh, cuộc sống của Lindsay bắt đầu bị bủa vây bởi hàng loạt những rắc rối và bi kịch

Đến năm 2006, Lindsay gặp thất bại với bộ phim "Just My Luck". Sau đó, cô chuyển sang thử sức với những bộ phim nghiêm túc hơn, điển hình là phim "A Prairie Home Companion" mà cô đóng cùng ngôi sao kỳ cựu Meryl Streep. Diễn xuất của Lindsay được Meryl khen ngợi hết lời, cho thấy Lindsay không chỉ đơn thuần là một ngôi sao đóng phim giải trí. Thế nhưng, cũng chính thời điểm này Lindsay lại bắt đầu rơi vào lối sống tiệc tùng, nghiện ngập, liên tục ra tù vào tội và kèm theo đó là sự nghiệp tuột dốc không phanh.

Năm 2007, "cô nàng lắm chiêu" chính thức trở thành "ngôi sao hư hỏng Hollywood" với hàng loạt scandal và chứng nghiện rượu

Lindsay đã cơ hội để cải thiện danh tiếng và cứu vãn sự nghiệp diễn xuất của mình khi trở thành ngôi sao khách mời trong serie truyền hình Ugly Betty của hãng ABC, tuy nhiên cô đã tự mình phá hỏng cơ hội này sau khi bị chê trách vì cung cách làm việc và có hành động xô xát với người dẫn chương trình America Ferrera.

Năm 2010 sự nghiệp đỉnh cao của Lindsay Lohan đã đi vào ngõ cụt khi trở thành gương mặt "quen thuộc" đối với nhà tù. Khi thì bị bắt vì lái xe dưới sự ảnh hưởng của chất kích thích, bị phát hiện sở hữu ma túy, lúc thì do không đến hầu tòa theo lệnh tòa án

Sau khi bị buộc tội ăn cắp chiếc vòng cổ trị giá 2.500 đô la từ một cửa hàng trang sức ở Los Angeles và vi phạm quản chế vì tội lái xe khi say rượu, bản án dành cho Lindsay, là 480 giờ phục vụ cộng đồng, nhưng cô ấy đã không thi hành án. Điều này đã đưa cô trở lại tòa án vào năm 2011 và bị giam cho đến khi nộp số tiền tại ngoại là 100.00 đô la Mỹ

Kể từ sau năm 2006, người ta chỉ nhớ tới cái tên Lindsay Lohan qua những scandal lùm xùm. Từ "Nữ hoàng tuổi teen", cô trở thành "Nữ hoàng scandal"

Giữa lúc rơi vào hàng loạt tai tiếng, Lindsay đã nhiều lần cố gắng vực dậy sự nghiệp bằng một số dự án phim nhưng đều thất bại nặng nề. Lindsay bị xem là ngôi sao hư hỏng, là tấm gương xấu mà các bậc phụ huynh không ai muốn con mình noi theo.

Sau khi nhận ra rằng môi trường xung quanh Hollywood của cô không giúp được gì cho cô, Lindsay quyết định chuyển đến London vì sức khỏe của chính mình. Động thái này đã giúp cô tìm thấy một hướng đi mới trong cuộc sống.

Năm 2016, Lindsay hợp tác với kênh MTV, thực hiện chương trình truyền hình thực tế Lindsay Lohan's Beach Club, nói về những bữa tiệc cô tổ chức tại đây. Sau đó, cô hầu như không xuất hiện trên truyền thông.

Không có nhiều điều thông tin về cuộc sống tình cảm của Lindsay Lohan cho đến khi cô bắt đầu hẹn hò với thiếu gia người Nga Egor Tarabasov vào năm 2016. Cuộc tình này, tuy thế, cũng đã nhanh chóng tan rã sau cuộc chia tay ồn ào giữa họ.

Lindsay Lohan đã dành rất nhiều thời gian ở Trung Đông vào năm 2016 và 2017, và rõ ràng sự thay đổi địa điểm sống này đã thôi thúc cô nghĩ về việc chuyển đổi sang đạo Hồi

Năm 2018, Lindsay Lohan bắt đầu một số dự án kinh doanh lớn . Cô đã đặt mục tiêu trở thành bà trùm hộp đêm, sau khi mở hàng loạt chuỗi hộp đêm mang tên mình ở Hi Lạp, đồng thời từng bước nỗ lực để quay lại với truyền hình.

Mọi thứ đang trở nên tốt đẹp hơn đối với Lindsay Lohan và người hâm mộ đang hi vọng ngôi sao năm nào sẽ tìm lại được ánh hào quang của mình.

Lindsay Lohan cho biết năm 2020 sẽ là một năm khá bận rộn với cô. Cô hứa sẽ quay trở lại ngành công nghiệp âm nhạc với dự định phát hành 1 album mới. Lindsay cũng có kế hoạch quay trở lại với công việc diễn xuất và muốn quay trở lại Mỹ để hiện thực hóa dự định này.