Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên "Dù gió có thổi" Hiền Mai đăng tải hình ảnh hồi trẻ của mình bên cạnh đồng nghiệp là diễn viên Hoàng Sơn. Bức ảnh của "nữ hoàng ảnh lịch" một thời ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận



Hiền Mai sinh năm 1967. Ngay từ khi còn bé, cô đã gây ấn tượng bởi nhan sắc nổi bật và nét duyên ngầm có thể làm xiêu lòng bất cứ ai

Vào những thập niên 80, 90 của thế kỷ trước, tên tuổi của Hiền Mai đã "phủ sóng" khắp đất nước Việt Nam. Hình ảnh của cô xuất hiện trên các tấm lịch treo tường, băng rôn, bìa sổ lưu bút... Ở thời kỳ đỉnh cao, cô ghi dấu ấn với hàng loạt bộ phim như: Chuyến tàu hoàng hôn, Ráng chiều, Mầm sống...



Hiện tại, Hiền Mai có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng là doanh nhân Nguyễn Hoàng Minh và cậu con trai Nguyễn Minh Tuấn Tony. Ở tuổi 53, "nữ hoàng ảnh lịch" một thời vẫn khiến biết bao trái tim xao xuyến bởi nhan sắc "chim sa cá lặn" tựa gái đôi môi cùng thân hình thon gọn, quyến rũ

Với nhan sắc xinh đẹp cùng lối ứng xử khéo léo, thông minh, năm 1992, Giáng My đã đăng quang Hoa hậu đền Hùng. Thuở nhỏ, cô đã sở hữu gương mặt với đường nét thanh tú. Khi bước vào thời kỳ nở rộ, vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng của Giáng My đã khiến bao trái tim phải thương nhớ

Sau khi đăng quang, người đẹp sinh năm 1971 bước chân vào showbiz cùng với vai trò là ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh. Với nhan sắc và thần thái nổi bật, cô nhanh chóng trở thành một gương mặt ăn khách nhất nhì làng giải trí Việt. Vào thập niên 1990, hình ảnh của Giáng My "phủ sóng" rộng khắp trên bìa lịch, pano hay bìa báo



Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, Giáng My còn gây ấn tượng bởi lối diễn phong phú, linh hoạt. Cô từng sắm vai chính trong nhiều bộ phim đình đám như: Người đẹp đêm trăng, Yêu nàng hoa hậu, Hoa hậu mồ côi... Một thời, "nữ hoàng ảnh lịch" Giáng My cùng với Lý Hùng là một cặp tình nhân màn ảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ



Sau 28 năm đăng quang Hoa hậu đền Hùng, Giáng My vẫn là một tượng đài nhan sắc dù đã gần 50. Với gương mặt trẻ trung, xinh đẹp, cô được mệnh danh là "người đẹp không tuổi". Thậm chí, cô còn tự tin diện bikini, khoe triệt để thân hình nóng bỏng của mình. Trải qua sóng gió hôn nhân, hiện tại, Giáng My sở hữu cuộc sống vương giả khiến nhiều ngưỡng mộ

Sinh năm 1962 tại Nha Trang, Diễm My được mệnh danh là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp "thách thức thời gian". Năm 17 tuổi, cô chạm ngõ điện ảnh với bộ phim "Trang giấy mới"

Thập niên 80, 90 của thế kỷ trước, Diễm My nổi lên như một hiện tượng nhờ nhan sắc đài các, yêu kiều. Cô là một trong những người đẹp tiên phong chụp ảnh lịch táo bạo với bikini và cũng là người đẹp dám thử sức với việc chụp ảnh nude nghệ thuật

Diễm My gây ấn tượng trong lòng người hâm mộ bởi gương mặt chuẩn "Tây", mái tóc bồng bềnh và nụ cười rạng rỡ. Mọi người tặng cô danh hiệu "Ảnh hậu" dù cô chưa từng trải qua cuộc thi nhan sắc nào. Hiện tại, dù đã ở tuổi 55 nhưng Diễm My vẫn được ngưỡng mộ bởi ngoại hình trẻ trung và gu thời trang sành điệu



Hiện tại, Diễm My có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên chồng đại gia Hà Tôn Đức và 2 con gái xinh đẹp. Sự giàu có của "nữ hoàng ảnh lịch" một thời cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Giới giải trí từng xôn xao khi Diễm My là người đẹp đầu tiên của Việt Nam "chịu chơi" mua du thuyền xa hoa có trị giá lên đến 2 triệu USD

Thập niên 1990, nếu như Diễm Hương, Thu Hà gây ấn tượng bởi vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết thì Việt Trinh nổi bật nhờ sự sắc sảo, quyến rũ. Với đôi mắt to cùng làn môi căng mọng, quyến rũ, Việt Trinh được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch" và trở thành biểu tượng của vẻ đẹp nghệ sĩ. Thời ấy, nhiều ảnh lịch của cô được bày bán trên khắp các con phố

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, Việt Trinh còn là một diễn viên nổi tiếng. Đỉnh cao thành công của Việt Trinh là bộ phim "Người đẹp Tây Đô" (1996). Đây cũng là tác phẩm gắn liền với tên tuổi của cô. Mỗi khi nhắc đến Việt Trinh, khán giả khó lòng quên được hình ảnh "Người đẹp Tây Đô" thuở nào

Hiện tại, người đẹp sinh năm 1972 vẫn khiến nhiều người xao xuyến bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Trên trang cá nhân, Việt Trinh thường xuyên đăng tải những bức hình khoe nhan sắc tựa con gái đôi mươi

Sự nghiệp nở rộ nhưng trong chuyện tình cảm, Việt Trinh lại gặp khá nhiều sóng gió. Hiện tại, người đẹp là mẹ đơn thân. Việt Trinh cũng chọn cách sống không ồn ào. Cô niệm Phật, ăn chay để tâm hồn thanh tịnh

Cuối thập niên 1980 đầu 1990, điện ảnh Việt Nam chứng kiến sự lên ngôi của dòng phim "mỳ ăn liền". Bên cạnh "người đẹp Tây Đô" Việt Trinh, Diễm Hương được xem là ngọc nữ sáng giá của điện ảnh Việt Nam thời kỳ đó

Diễm Hương từng được mệnh danh là "minh tinh màn bạc" của Việt Nam. Nữ diễn viên sinh năm 1970 từng là gương mặt đóng chính cho những bộ phim đình đám như: Những nẻo đường phù sa, Phạm Công Cúc Hoa, Nước mắt học trò...

Với nhan sắc "băng thanh ngọc khiết", gương mặt xinh đẹp cùng chiếc mũi cao, làn da trắng mịn, độ phủ sóng của Diễm Hương không chỉ ở mảng phim ảnh. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch" với hình ảnh "phủ sóng" khắp nơi, từ tấm lịch treo tường, bìa sổ lưu bút tới băng rôn...

Năm 2000, Diễm Hương kết hôn với một luật sư hơn cô 18 tuổi. Sau khi kết hôn, cô theo chồng qua Canada sống rồi sinh con. Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 50 nhưng vẻ đẹp dịu dàng, sang trọng trên gương mặt của Diễm Hương vẫn giữ được nguyên vẹn

Y Phụng tên thật là Nguyễn Mỹ Thể, sinh năm 1979 tại Sài Gòn. Cô là gương mặt đắt giá, thuộc thế hệ vàng của điện ảnh thị trường những năm 1990

Y Phụng nổi tiếng khắp cả nước từ lúc mới 15 tuổi bằng cách trình diễn kết hợp vũ đạo và y phục“bốc lửa” như danh ca Madona. Với phong cách táo bạo, gợi cảm, Y Phụng được biết đến với nhiều danh xưng "biểu tượng gợi cảm", "người đẹp nổi loạn" với lối sống phóng khoáng, bản năng và bất chấp dư luận

Vẻ đẹp ngọt ngào, căng tràn sức sống của Y Phụng nổi danh và xuất hiện dày đặc trên khắp các tờ ảnh lịch thời đó. Chính vì vậy, cô được nhận danh xưng "nữ hoàng ảnh lịch". Những năm đầu 1990, Y Phụng và Lý Hùng là cặp tình nhân đẹp nhất màn ảnh Việt thời kỳ "phim ăn liền". Tuy nhiên, mối tình ấy chỉ kéo dài trong 4 năm và kết thúc trong tiếc nuối

Khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của nhan sắc và sự nghiệp, Y Phụng kết hôn và theo chồng sang Mỹ định cư. Sau 7 năm, cô ly hôn chồng vì những bất đồng trong quan điểm sống. Cuối năm 2016, người đẹp tái hôn. Ở độ tuổi U40, Y Phụng vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp "lão hóa ngược" cùng phong cách thời trang đẳng cấp

