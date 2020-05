Tối ngày 13-5, sau hơn một năm kể từ khi tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật để nghỉ ngơi, Hòa Minzy trở lại "đường đua" âm nhạc với MV "Không thể cùng nhau suốt kiếp". Đây là sản phẩm được chuẩn bị trong 2 năm và đầu tư nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của nữ ca sĩ

Lấy bối cảnh Kinh Thành Huế năm 1934, Hoà Minzy vào vai Nam Phương Hoàng Hậu - người đàn bà đã dành tình yêu trọn kiếp cho Vua Bảo Đại nhưng kết thúc lại chỉ toàn bi thương

Đây là lần đầu tiên Hòa Minzy thực hiện MV cổ trang. Tạo hình cổ trang của Hòa Minzy dưới bàn tay của đạo diễn Kawaii Tuấn Anh khiến khán giả vô cùng bất ngờ và thích thú

Có thể thấy, trang phục của Hòa Minzy nói riêng và dàn diễn viên nói chung được đầu tư một cách công phu, góp phần tái hiện một cách chân thực những yếu tố lịch sử, từ đó mang đến cái nhìn trực quan về mỹ thuật triều Nguyễn. Trong những trang phục cổ đầy lộng lẫy, Hòa Minzy đã có màn hóa thân vô cùng hoàn hảo, thể hiện trọn vẹn cảm xúc của Hoàng Hậu Nam Phương, từ lần đầu tiên gặp gỡ, đám cưới hoàng gia, quãng thời gian hạnh phúc rồi đến việc vua Bảo Đại ngoại tình, khiến Nam Phương đau khổ và chấp nhận chuyện chung chồng

Không chỉ gây ấn tượng bởi tạo hình cổ trang cực xinh đẹp, lộng lẫy, Hòa Minzy còn nhận được "cơn mưa" lời khen bởi giọng hát đầy nội lực, da diết. "Không thể cùng nhau suốt kiếp" cho thấy được sự trưởng thành cả trong giọng hát lẫn tố chất nghệ sĩ của Hòa Minzy

Trước đó, tháng 4-2019, nữ ca sĩ Chi Pu đã "tái xuất" showbiz với MV "Anh ơi ở lại", đánh dấu lần đầu tiên thử sức với tạo hình cổ trang. Trong MV, "hot girl" đình đám vào vai nàng Cám yêu say đắm, cuồng si Hoàng thượng

Không xây dựng hình ảnh táo bạo, gợi cảm như những MV trước, sự xuất hiện của Chi Pu trong "Anh ơi ở lại" theo hình ảnh thôn nữ ấn tượng cùng bối cảnh cổ trang đậm nét không gian văn hóa Bắc Bộ thời kỳ xưa



Ekip lấy cố đô Lam Kinh (Thanh Hóa) và Cố Viên Lầu (Ninh Bình) để khắc họa chân thực nhất một Đại Việt dưới thời Hậu Lê. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn dành lời khen cho phục trang của nhân vật trong MV. Từng chi tiết như áo tứ thân, nón quai thao, guốc gỗ... đều rất hài hòa và phù hợp với bối cảnh lịch sử

Trong tạo hình cổ trang, Chi Pu được khen ngợi ngày càng "thăng hạng" về nhan sắc. Với kiểu tóc tết vấn tròn, áo yếm, khoác áo tứ thân, tay cầm nón quai thao, "hot girl" Hà thành đã thể hiện rõ nét hình ảnh của thôn nữ thời xưa

Bên cạnh tạo hình ấn tượng, Chi Pu còn được đánh giá ngày càng trưởng thành cả trong giọng hát và lối diễn xuất

Trong phim "Mỹ nhân kế", "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà cũng khiến người hâm mộ say đắm với tạo hình cổ trang quyến rũ, xinh đẹp

Vào vai nữ sát thủ Linh Lan trong "Mỹ nhân kế", mặc dù chỉ chưng diện chiếc áo yếm và váy đụp được cách tân tối giản nhưng Tăng Thanh Hà vẫn cho khán giả thấy được khí chất và sự gợi cảm đáng ngưỡng mộ

Không chỉ gây ấn tượng với những bộ trang phục cổ tuyệt đẹp, Tăng Thanh Hà còn khiến khán giả bất ngờ khi thể hiện những pha đấu võ cực đẹp qua những thước phim

Tăng Thanh Hà mảnh mai với áo yếm, để lộ lưng trần đầy quyến rũ, gợi cảm

Khán giả đánh giá, gương mặt khả ái và thân hình quyến rũ của "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà sinh ra để dành cho những vai diễn cổ trang

Một trong những mỹ nhân được khen ngợi hết lời khi diện trang phục cổ xưa chính là nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc

Trong phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể", Ninh Dương Lan Ngọc hóa thân vào vai Cám ngoa ngoắt, tinh ranh. Lối diễn tự nhiên đã giúp Lan Ngọc nhận về "cơn mưa" lời khen từ phía người hâm mộ

Bên cạnh khả năng diễn xuất tài tình, Ninh Dương Lan Ngọc còn "đốn gục" bao trái tim người hâm mộ khi diện những thiết kế váy áo cổ trang

Ninh Dương Lan Ngọc trở nên nổi bật khi diện áo tứ thân kết hợp cùng váy, thêm yếm màu nổi bật và mấn đội đầu được đính hoa kỳ công

Phục trang của Ninh Dương Lan Ngọc được đầu tư và chuẩn bị một cách kỳ công, sử dụng nhiều kỹ thuật may thêu cổ truyền của Việt Nam như thêu ruy băng, thêu chỉ, được làm mới lại bằng chất liệu, màu sắc và hình họa tiết

Thanh Hương là một trong những mỹ nhân Việt gây được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả với tạo hình cổ trang

Rũ bỏ hình ảnh "hổ báo" trong những vai diễn thường thấy, trong bộ phim "Thương nhớ ở ai", Thanh Hương đã có màn "lột xác" ngoạn mục khi hóa thân vào vai nhân vật Nương

Thanh Hương trở nên dịu dàng, quyến rũ với với trang phục yếm đào, áo khuê nữ

Tạo hình cổ trang của nữ diễn viên Thanh Hương càng trở nên hoàn hảo khi cô thể hiện những khúc hát ca trù. Thanh Hương chia sẻ, cô đã tới nhà Nghệ sĩ ưu tú Bạch Vân để học hát ca trù chuyên nghiệp trong vòng một tháng. Có thể nói, mỗi người một vẻ, song các nữ nghệ sĩ trên đây đều đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả qua những trang phục cổ trang. Cũng qua đó, khơi gợi lại, và phát triển hơn những trang phục truyền thống.

