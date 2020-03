Emirates là một trong những hãng hàng không của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, nổi tiếng bởi sự chuyên nghiệp và sang trọng. Đặc biệt, đồng phục dành cho các tiếp viên hàng không của Emirates cũng rất đẹp và tinh tế. Năm 2017, Telegraph đã xếp bộ đồng phục này đứng đầu trong bảng danh sách những mẫu đồng phục hàng không đẹp nhất thế giới

Bộ đồng phục của các nữ tiếp viên của hãng hàng không Emirates cho thấy sự thanh lịch với tạo dáng của một nhân viên công sở. Trang phục này có váy và áo khoác màu camel, mũ đỏ cùng mạng che mặt màu trắng cách điệu vô cùng tinh tế

Ra mắt vào tháng 7-2012, bộ trang phục dành cho tiếp viên của hãng hàng không Virgin America nhận được nhiều lời khen bởi sự thanh lịch, gọn gàng nhưng vô cùng trẻ trung, hiện đại

Bộ trang phục này được thiết kế bởi thương hiệu nổi tiếng Banana Republic tại Mỹ. Tuy có màu trầm nhưng bộ đồng phục tiếp viên này vẫn vô cùng nổi bật nhờ chiếc thắt lưng đỏ nhỏ xinh kết hợp cùng khăn quàng cổ tinh tế

Được sáng tạo bởi nhà thiết kế Christian Lacroix (Pháp), đồng phục của hãng hàng không Air France (Pháp) được đưa vào sử dụng vào năm 2005 và từng được trang "Therichest" bình chọn là mẫu đồng phục tiếp viên đẹp và gợi cảm nhất thế giới

Nhiều người đã mô tả bộ đồng phục này thanh lịch và mang đầy tinh thần thời trang nước Pháp. Bộ đồng phục gồm váy liền đen dài ngang gối, "ton-sur-ton" với chiếc áo khoác đen và điểm nhấn nổi bật là nơ đỏ quanh eo, giúp tôn lên vẻ sang trọng, quyến rũ của các nữ tiếp viên hàng không Air France

Aeroflot (Nga) luôn nằm trong danh sách những hãng hàng không có trang phục dành cho tiếp viên ấn tượng nhất thế giới. Bộ đồng phục tiếp viên của Aeroflot được hai nhà thiết kế người Nga là Yulia Bunakova và Yevgeny Khokhlov thực hiện vào năm 2013

Bộ đồng phục gây ấn tượng bởi sắc đỏ rực rỡ, phom dáng cứng cáp, lịch thiệp và những chi tiết thêu biểu tượng của hãng Aeroflot trên mũ, găng tay, cổ áo vô cùng tinh xảo

"Sarong Kebaya" là tên gọi của đồng phục tiếp viên hàng không hãng Singapore Airlines. Đây là trang phục được sáng tạo bởi nhà thiết kế người Pháp Pierre Balmain vào năm 1968. Qua bốn lần thay đổi kiểu dáng và họa tiết, Kebaya được các chuyên gia và hành khách đánh giá là lịch lãm và hoàn hảo

Với thiết kế bó sát giúp tôn lên thân hình, vẻ đẹp sang trọng, quyến rũ của các tiếp viên, Kebaya là bộ đồng phục mang đậm nét văn hóa truyền thống đáng tự hào của ngành hàng không đảo quốc sư tử

Bộ đồng phục tiếp viên hàng không của hãng Korea Air (Hàn Quốc) gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự nền nã nhưng vô cùng đẳng cấp. Tông màu xanh pastel phối hợp cùng màu kem đã đem đến cảm giác tươi mới. Đặc biệt, bộ đồng phục càng trở nên hoàn hảo khi đi kèm với chiếc nơ cài đầu và khăn quàng cổ bằng lụa được trang trí tinh tế

Được biết, bộ đồng phục tiếp viên của hãng Korea Air được thiết kế bởi "Phù thủy thời trang" người Ý Gianfranco Ferre

Với gam màu xanh dương chủ đạo, đồng phục tiếp viên hàng không của hãng Adria Airways (Slovenia) trông rất nhã nhặn, thanh lịch, đồng thời đem tới cảm giác an tâm, yên bình cho hành khách trong mỗi chuyến bay

Bộ đồng phục gồm có một chiếc áo khoác xanh dương, chân váy bút chì cùng chiếc mũ "ton-sur-ton" với màu xanh của áo. Bên cạnh đó, một chiếc khăn quàng cổ trắng có thêu tên hãng bay và găng tay đen làm cho tổng thể bộ đồng phục thêm hài hòa, trang nhã

Đồng phục tiếp viên hàng không của hãng Thai Airways gây ấn tượng bởi sự duyên dáng, kín đáo, thanh lịch và mang đậm bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc

Đặc biệt, trên ngực áo mỗi bộ đồng phục, những nữ tiếp viên xinh đẹp sẽ cài một bông hoa lan - loài hoa được yêu thích tại đất nước Thái Lan

Năm 2013, nhà thiết kế Martin Grant người Pháp đã hoàn thành và cho ra mắt bộ đồng phục dành cho tiếp viên hàng không hãng Qantas

Các tiếp viên nữ sẽ diện váy dài qua gối. Chiếc váy gây ấn tượng với một đường chéo tuyến tính gợi đến hình ảnh biểu tượng kangaroo nổi tiếng thế giới của hãng. Tiếp viên nam trông vô cùng lịch lãm trong bộ đồ vest đen đơn giản nhưng sang trọng, tinh tế



Với đại đa số người dân Việt Nam, chắc hẳn hãng hàng không Vietnam Airlines không còn quá xa lạ. Bên cạnh chất lượng dịch vụ tuyệt vời, đồng phục dành cho tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines cũng để lại những dấu ấn không nhỏ

Mặc dù đã trải qua nhiều lần thay đổi trang phục nhưng Vietnam Airlines vẫn trung thành với tà áo dài truyền thống với nữ và bộ suit đầy lịch lãm với nam. Trong lần thay đổi gần đây nhất là vào năm 2015, tà ào dài của những tiếp viên nữ thay đổi với màu xanh biển và vàng, thay cho màu đỏ rượu cũ trước đó, góp phần mang đến sự gần gũi, thân mật với khách hàng

Đồng phục dành cho tiếp viên hàng không của hãng Vietjet Air - hãng hàng không giá rẻ được yêu thích trên thị trường Việt Nam được đánh giá là một trong những mẫu đồng phục tiếp viên hàng không ấn tượng nhất thế giới

Ngày 16-11-2018, tại lễ trao giải thường niên NOW Travel Asia Awards của tạp chí NOW Travel Asia tổ chức ở Thành phố Thành Đô (Trung Quốc), Vietjet Air được vinh danh giải thưởng "Đồng phục tiếp viên đẹp nhất châu Á" (Asia’s Best Flight Attendant Wardrobe)

Đồng phục tiếp viên của Vietjet Air là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại, toát lên sự mới lạ, trẻ trung, sáng tạo và khát khao chinh phục, kết nối bầu trời của Vietjet Air

Bộ đồng phục được một nhà thiết kế châu Âu lấy ý tưởng dựa trên bộ đồng phục của thiếu sinh quân trong đội vệ quốc quân. Tiếp viên nữ sẽ mặc áo thun đỏ cách điệu, thắt nơ trên cổ, quần short kèm theo mũ cano ấn tượng

