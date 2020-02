Diễn viên Saoirse Ronan được mệnh danh là một trong những ngôi sao mặc đẹp nhất thảm đỏ Oscar 2020

Nữ diễn viên gây ấn tượng với thiết kế của Gucci. Bộ đầm xẻ ngực táo bạo, nhấn nhá với phần vải xòe quanh eo và đuôi váy màu xanh nhạt tươi sáng đã tôn lên vẻ dịu dàng, quyến rũ của minh tinh "Little Women" trên thảm đỏ

Nữ ca sĩ Janelle Monae tham dự lễ trao giải Oscar với bộ đồ mất 600 tiếng để hoàn thành. Thiết kế lấy cảm hứng từ các vì sao của nhà thiết kế Ralph Lauren

Bộ trang phục càng trở nên lộng lẫy khi được Janelle Monae kết hợp khéo léo với trang sức kim cương đến từ thương hiệu Forevermark

Bộ cánh trắng của nhà mốt Chanel giúp nữ ca sĩ trẻ Billie Eilish vào danh sách sao mặc đẹp nhất thảm đỏ Oscar 2020

Bộ móng tay đen đính hạt thủy tinh kết hợp cùng mái tóc màu xanh neon đã giúp Billie Eilish trở thành tâm điểm, thu hút truyền thông và giới hâm mộ

Nữ diễn viên nhí Julia Butters trở nên đáng yêu trong thiết kế đến từ thương hiệu Christian Siriano

Julia Butters được biết đến khi đóng một vai nhỏ trong "Once Upon a Time in Hollywood". Cô bé đến Oscar để ủng hộ cho chú Leonardo DiCaprio và Brad Pitt

Nhờ vóc dáng đẹp và một thần thái cuốn hút, "đả nữ" quyến rũ nhất Hollywood Scarlett Johnansson luôn nằm trong top sao mặc đẹp tại các sự kiện

Tại thảm đỏ Oscar 2020, "Góa phụ đen" trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel diện bộ đầm cúp ngực màu bạc ánh kim của Oscar de la Renta. Theo tiết lộ từ nhà mốt, bộ váy được "đo ni đóng giày" cho Scarlett Johansson tiêu tốn khoảng 300 giờ thực hiện bằng phương pháp thủ công. Bộ trang phục càng trở nên hoàn hảo khi được Scarlett kết hợp với trang sức Forevemark trị giá 2,5 triệu USD

Diễn viên Kaitlyn Dever xuất hiện ấn tượng trong trang phục làm từ vải Tencel thân thiện với môi trường của Louis Vuitton

Bộ váy màu đỏ đính hạt, phối cúp ngực giúp tôn làn da trắng mịn của Kaitlyn, đồng thời giúp nữ diễn viên xinh đẹp trở nên nổi bật và hút ánh nhìn

Khoác lên bộ trang phục được thực hiện bởi Atelier Versace, diễn viên kiêm ca sĩ Cynthia Erivo nhanh chóng nhận được sự chú ý nhờ vẻ ngoài độc đáo tại lễ trao giải Oscar 2020

Chiếc váy trắng cúp ngực có phom dáng hình quả chuông cổ điển, kết hợp xẻ tà tinh tế, hở vừa đủ giúp tôn làn da nâu quyến rũ, khỏe khoắn của Cynthia Erivo

Nữ diễn viên Zazie Beetz gây ấn tượng trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar với trang phục đến từ nhà thiết kế Thom Browne

Bộ trang phục giúp tôn vòng 1 quyến rũ, gợi cảm của nữ diễn viên. Zazie Beetz đã khéo léo kết hợp bộ trang phục với vòng cổ kim cương lục bảo 120 carat trị giá 1,3 triệu USD

Trong bộ đầm đen xẻ đùi của Dior Haute Couture, Charlize Theron được giới phê bình khen như một nàng thiên nga đen quyến rũ và gợi cảm

Bên cạnh đó, vòng cổ kim cương của Tiffany & Co. là nét chấm phá giúp nữ diễn viên trở nên lộng lẫy và hoàn hảo

Regina King là một trong những sao nữ mặc đẹp nhất tại thảm đỏ lễ trao giải Oscar 202

Thiết kế có phần thân bất đối xứng của Versace và trang sức kim cương của Harry Winston giúp vẻ đẹp của Regina King trở nên hoàn hảo

Bộ váy mang ý nghĩa đặc biệt nhất Oscar 2020 thuộc về sao nữ người Mỹ gốc Israel Natalie Portman

Nữ nghệ sĩ gây chú ý với bộ váy kết hợp áo choàng có tông màu đen phối vàng sang trọng được thực hiện bởi nhà mốt Dior. Trên ve áo choàng được thêu tên các nhân vật nữ có sự đóng góp to lớn dành cho nền điện ảnh thế giới: Greta Gerwig (Little Women), Lulu Wan (The Farewell), Lorene Scafaria (Hustlers)

Nam diễn viên nhạc kịch nổi tiếng Billy Porter nổi bật trong chiếc váy vàng lấp lánh với thân áo không tay

Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ Cung điện Kensington và được thiết kế bởi nhà thiết kế người Anh Giles Deacon

