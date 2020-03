Anh Sa (SN 1994) được biết đến là con gái của “Hoa hậu đền Hùng” Giáng My và Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh





Thời gian gần đây, cô khiến cư dân mạng bất ngờ vì nhan sắc ngày càng xinh đẹp và cuốn hút





9X may mắn thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Cô được nhận xét là giống hệt Hoa hậu Giáng My thời trẻ





Hiện cô đã tốt nghiệp ngành tiếp thị tại Đại học Lehigh (Pennsylvania, Mỹ) - một trong những ngôi trường nổi tiếng về chuyên ngành này trên thế giới





Được biết, ngay từ nhỏ, cô đã được sang nước ngoài du học để sau này về làm việc trong tập đoàn của bố





Với thành tích học tập ấn tượng, năm 2015, Anh Sa có tên trong danh sách những sinh viên tiêu biểu của trường





Ngoài ra, cô còn có năng khiếu ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: kiến trúc, âm nhạc, hội họa…





Anh Sa sở hữu nhan sắc ngọt ngào với khuôn mặt thanh tú, nụ cười đẹp và phong cách thời trang ấn tượng





Là con gái của người nổi tiếng, nhưng Anh Sa rất ít khi xuất hiện trước truyền thông





Thỉnh thoảng, khán giả mới thấy cô tháp tùng mẹ đi dự sự kiện của người quen





Hai mẹ con Anh Sa thường xuyên diện trang phục đồng điệu khi xuất hiện cùng nhau





Nhờ ngoại hình nổi bật, Anh Sa được nhiều người khuyên nên tham gia các cuộc thi sắc đẹp





Tuy nhiên, ái nữ nhà Giáng My vẫn muốn theo đuổi công việc kinh doanh hơn là hoạt động nghệ thuật





Không chỉ xinh đẹp, học giỏi, Anh Sa còn đích thị là một tiểu thư danh giá ngoài đời thực





Bước sang tuổi 26, cô đã có thể tự sắm cho bản thân những món đồ thuộc các thương hiệu đình đám như: Chanel, Valentino, Dior, Salvatore…





Trên trang cá nhân, 9X cũng thường xuyên khoe ảnh “check-in” tại những địa điểm du lịch sang chảnh và đắt đỏ





Hoa hậu Giáng My từng chia sẻ, vì chỉ có 1 người con duy nhất nên cô dành hết sự yêu thương và quan tâm cho Anh Sa. Người đẹp 7X cũng tự hào khi hai mẹ con có thể tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống





