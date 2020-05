Sải bước trên sân khấu của Victoria's Secret từ năm 2000, Alessandra Ambrosio đã trở thành một trong những gương mặt không thể thiếu tại show diễn nội y hoành tráng nhất hành tinh

Người đẹp sinh năm 1981 này đã từng khiến công chúng kinh ngạc khi trình diễn đầy bốc lửa tại show diễn năm 2011 dù đang mang bầu nhóc tì thứ hai

Bên cạnh đó, cô cũng là một trong số ít những siêu mẫu được hai lần khoác trên mình siêu phẩm Fantasy Bra

Alessandra Ambrosio từng xuất hiện trên sàn diễn của các thương hiệu lừng danh như: Prada, Chanel, Louis Vuitton, Ralph Lauren…

Người đẹp này cũng từng là gương mặt trang bìa của hàng loạt tạp chí đình đám như: Vogue, Elle, GQ, Marie Claire, Cosmopolitan…

Sau 17 theo đuổi sàn diễn nội y, đến năm 2017, Alessandra Ambrosio bất ngờ từ giã sân khấu của Victoria's Secret khi cô đang trên đỉnh cao sự nghiệp

Dù vậy, chân dài người Brazil vẫn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo công chúng và truyền thông quốc tế

Ở tuổi 39, Alessandra Ambrosio liên tục xuất hiện tại các sự kiện đình đám quốc tế bởi cô vẫn luôn là cái tên được nhiều hãng thời trang nhắm tới

Bên cạnh đó, sau khi "giải nghệ" nữ người mẫu vẫn “phủ sóng” trên nhiều trang báo với những bộ ảnh nóng bỏng hết nấc hay những thước phim xinh đẹp ngút ngàn

Chân dài 1,76m vẫn hút hồn hàng triệu người hâm mộ khắp thế giới nhờ duy trì được thân hình săn chắc, gợi cảm cùng số đo ba vòng đáng mơ ước

Dẫu đã qua hai lần sinh nở, vóc dáng của Alessandra Ambrosio chẳng khác là bao so với thời đỉnh cao

Để có được thân hình đẹp như tạc tượng, bà mẹ hai con đã phải tuân thủ chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh cùng quá trình tập luyện chăm chỉ, khắt khe

Sau khi gác lại những đam mê với sàn diễn, vẻ ngây thơ, gợi tình ngày nào của cô đã được thay thế bằng nhan sắc đằm thắm, ngọt ngào

Tuy nhiên, cô vẫn luôn khiến khán giả phải chú ý tới mình bởi thần thái ngút ngàn, cuốn hút năm nào

Thời gian gần đây, người đẹp 39 tuổi này đang tập trung quảng bá các bộ sưu tập mới đến từ thương hiệu áo tắm do mình sở hữu

Trên Instagram cá nhân, bà mẹ hai con liên tục đăng tải những bộ ảnh áo tắm bốc lửa nhằm giới thiệu những thiết kế mới nhất

Trong mỗi bức ảnh áo tắm đăng tải lên mạng, Alessandra Ambrosio hút mắt người xem với thân hình nóng bỏng, nuột nà, làn da nâu gợi cảm cùng thần thái cuốn hút, gợi tình

Năm 2019, người đẹp này có tên trong danh sách 15 người mẫu giàu có nhất mọi thời đại với khối tài sản trị giá 60 triệu USD do tạp chí Harper's Bazaar vinh danh

Năm 2018, Alessandra Ambrosio cũng chia tay hôn phu Jamie Mazur dù đã bên nhau 13 năm và có chung hai nhóc tì kháu khỉnh

Sau ly hôn, cuộc sống của chân dài 8X như bước sang trang mới, bên cạnh việc chăm sóc 2 con nhỏ thì cô dành nhiều thời gian tập trung vào công việc kinh doanh của riêng mình

Tháng 7-2018, hơn ba tháng kể từ khi chia tay với Jamie Mazur, Alessandra Ambrosio bắt đầu hẹn hò doanh nhân người Ý Nicolo Oddi

Trên trang cá nhân có hơn 10 triệu lượt theo dõi, bà mẹ hai con thường xuyên đăng tải hình ảnh thân mật bên bạn trai

Alessandra Ambrosio tiết lộ, Oddi rất thân thiết, cưng chiều con riêng của bạn gái

Siêu mẫu Brazil khá kín tiếng chuyện đời tư, vì thế ít ai biết cô và chồng cũ đã thỏa thuận những gì trước khi đường ai nấy đi

Trên mạng xã hội, Ambrosio cũng chỉ chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ, lạc quan, như thể không bận tâm dư luận

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, cô cho biết đang rất hài lòng với cuộc sống của mình

Theo chia sẻ, một ngày của siêu mẫu bắt đầu khá đơn giản bằng việc tập yoga buổi sớm hoặc đi bơi để nâng cao sức khỏe cũng như duy trì vóc dáng vốn có của mình

Sau đó, người đẹp này sẽ dành thời gian còn lại cho các hoạt động bảo vệ môi trường biển và các hoạt động cộng đồng khác

