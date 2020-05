Mới đây, trên các diễn đàn về phim, hình ảnh hiểm hoi từ năm 1999 của nữ diễn viên Anne Hathaway đã được chia sẻ rộng rãi và nhận được nhiều lời khen từ phía người hâm mộ

Anne Hathaway gây thương nhớ bởi nhan sắc "cực phẩm" với đôi mắt to tròn, cặp môi dày có đường chẻ cực quyến rũ cùng hàng lông mày rậm rạp và chiếc mũi cao nổi bật

Với gương mặt mang nét cổ điển, Anne từng được ví von như phiên bản Audrey Hepburn. Nhan sắc nổi bật đã giúp "công chúa Hollywood" luôn lọt top sao nữ xinh đẹp nhất Hollywood thập niên 2000

Anne Hathaway tên đầy đủ là Anne Jacqueline Hathaway, sinh năm 1982 tại New York, Mỹ, trong một gia đình có bố là luật sư, mẹ là diễn viên

Năm 7 tuổi, trong lần đầu tiên chứng kiến mẹ mình - diễn viên Kathleen Ann McCaule hóa thân vào nhân vật Fantine trong tour diễn vở "Les Miserables"(Những người khốn khổ) đầu tiên tại Mỹ, tình yêu sân khấu và điện ảnh đã nảy nở trong Anne Hathaway

Năm 2001, cô chạm ngõ môn nghệ thuật thứ 7 với bộ phim đầu tay "The Other Side of Heaven" và chỉ 1 năm sau đó, Anne đã gây ấn tượng mạnh mẽ với vai diễn nàng công chúa bị bỏ rơi Mia trong "The Princess Diaries" (Nhật ký công chúa)

Không chỉ gây ấn tượng bằng khả năng diễn xuất tự nhiên, Anne còn "đốn tim" khán giả bằng vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ hệt như một nàng công chúa

Sự xuất hiện của Anne trong bộ phim "Nhật ký công chúa" như "dự báo" về tương lai của minh tinh ngoài đời. Gần hai thập kỷ trôi qua, Anne Hathaway trải qua một cuộc sống không khác gì một nàng công chúa thật sự giữa lòng showbiz. Kể từ vai diễn này, sự nghiệp của cô nàng đã "lên như diều gặp gió"

Khoảng thời gian mới bắt đầu sự nghiệp, Anne khá trung thành với hình tượng công chúa của các em nhỏ. Trong "Ella Enchanted" (2004) - một bộ phim cũng theo mô típ công chúa và hoàng tử cổ tích, Anne gây ấn tượng với khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào

Được lòng giới trẻ với hình tượng công chúa nhưng Anne Hathaway không đóng khung bản thân trong những vai diễn dành cho tuổi teen. Cô luôn thay đổi hình tượng của mình qua các vai diễn, từ những vai chứa đầy sức nặng tâm lý tới những vai với nhiều cảnh hành động gay cấn, nghẹt thở

Năm 2013, Anne Hathaway có màn "lột xác" ngoạn mục khi quyết định thủ vai "gái điếm" trong bộ phim "Les miserable" (Những người khốn khổ)

Để hóa thân vào nhân vật, nữ diễn viên phải tập luyện, ép cân vô cùng khổ cực. Cô nàng cũng đã chấp nhận cắt phăng đi mái tóc dài bồng bềnh mang tính biểu tượng của mình, đồng thời phải duy trì những bài tập luyện giọng trong vòng 4 tháng



Nhiều người đánh giá diễn xuất của cô trong phim là xuất thần và đỉnh cao nhất trong suốt mười mấy năm sự nghiệp. Những nỗ lực và hi sinh của Anne đã mang về cho cô giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Năm 2004, Hathaway bắt đầu một mối tình lãng mạn với chuyên viên bất động sản người Ý Raffaello Follieri. Tuy nhiên, năm 2008, Follieri bị bắt về tội lừa đảo hàng triệu đô la. Điều này khiến tên tuổi của Anne Hathaway bị ảnh hưởng không nhỏ

Kết thúc mối tình dang dở với Follieri, hạnh phúc một lần nữa mỉm cười với Anne khi cô gặp được nam diễn viên Adam Shulman

Tháng 9-2012, cặp đôi nghệ sĩ tổ chức hôn lễ bí mật tại bờ biển California và chào đón cậu con trai đầu lòng tên Jonathan Rosebanks vào năm 2016

Jonathan Rosebanks kết tinh trái ngọt của tình yêu giữa Anne và Adam Shulman. Cậu bé cũng là minh chứng cho sự kiên trì, nỗ lực của cặp vợ chồng nổi tiếng sau 4 năm ròng rã chứa hiếm muộn

Vào đầu năm 2020, vợ chồng Anne Hathaway nhận tin vui khi nữ diễn viên hạ sinh đứa con thứ hai. Anne hi vọng câu chuyện của cô sẽ truyền hi vọng cho những gia đình hiếm muộn khác

Ở tuổi 38, Anne Hathaway vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ gây thương nhớ. Cô được mệnh danh là "nữ thần sắc đẹp đương đại của Hollywood"

Dù đã trải qua hai lần sinh nở nhưng nữ diễn viên vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng quyến rũ, gợi cảm cùng làn da trắng mịn không tỳ vết

Được biết, để duy trì, níu kéo nhan sắc và tuổi xuân, Anne đã nghiêm tức thực hiện các bài tập thể dục một cách đều đặn, uống nước thường xuyên...

Anne Hathaway đại diện thế hệ phụ nữ đương đại, nhan sắc biểu tượng của thế kỷ 21. Phong cách trang điểm màu son đỏ gợi cảm cùng chì kẻ mày thanh mảnh của cô từ lâu đã được nhiều chị em học hỏi

Sau nhiều năm chăm chỉ hoạt động, cống hiến cho nghệ thuật, Anne Hathaway đã sở hữu một khối tài sản không lồ. Theo Celebrity Net Worth, tài sản ròng của cô được ước tính hơn 50 triệu USD

Tháng 5-2019, Hathaway đã được khắc tên trên Đại lộ Danh vọng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự nghiệp hơn 20 năm của cô

Không chỉ là một diễn viên nổi tiếng, Anne Hathaway còn rất tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Cô đã tham gia rất nhiều các tổ chức từ thiện, trong đó có Liên minh sáng tạo, Tổ chức Phụ nữ đứng lên, Chiến dịch nhân quyền... Người đẹp từng được tạp chí Step Up Women's Network và Elle vinh danh là "Người phụ nữ Hollywood cống hiến" vì những hoạt động nhân đạo của cô

Với những nỗ lực bền bỉ không ngừng, ở tuổi 38, Anne Hathaway khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu một cuộc sống đủ đầy: Nhan sắc xinh đẹp, sự nghiệp rạng rỡ, gia đình viên mãn

