Sinh năm 1995, Joanna Bajena mắc bệnh bạch tạng di truyền từ mẹ. Năm 8 tuổi, cô cùng gia đình chuyển từ Ba Lan đến Chicago (Mỹ) để sinh sống

Qua nhiều lần đi khám, người đẹp này được bác sĩ kết luận rằng cô bị lai giữa bạch tạng và da trắng sáng nên mắt vẫn có màu xanh, chứ không bị đỏ như nhiều người bạch tạng khác

Tuy nhiên, cũng vì căn bệnh này mà ngay khi còn là một đứa trẻ, Joanna đã gặp không ít khó khăn trong việc hòa nhập với những người xung quanh

Tuổi thơ của Joanna không hề êm đềm khi cô đã phải chuyển trường 2 lần vì luôn phải đối mặt với sự trêu chọc, kỳ thị của bạn bè

Joanna chia sẻ, cô từng không dám bước ra đường trong một tháng vì sợ bị mọi người trêu chọc

Sự mặc cảm về bản thân đã theo cô đến năm 15 tuổi, cho đến khi có một người bạn thân cùng trường đã ở bên động viên, giúp cô vượt qua sự khó khăn của bệnh tật

Người bạn này cũng khuyên Joanna gửi các bức ảnh của cô đến nhiếp ảnh gia nổi tiếng tại New York là Zhang Jingn

Cũng từ đây, cơ duyên cùng sự may mắn đã đưa Joanna bén duyên với nghề người mẫu khiến cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi

Khi mới bắt đầu dấn thân vào nghề người mẫu, Joanna phải tự mình lo liệu mọi thứ vì không có quản lý

Thời kỳ đầu người mẫu sinh năm 1995 hoạt động khá khó khăn, không có nhiều nhãn hàng mời ký hợp đồng

Lúc bấy giờ, để có thể có tiền sống qua ngày tại New York, cô vừa chăm chỉ đi làm vừa học thêm về quản trị kinh doanh và guitar cổ điển

Dù vậy nhưng với sự bền bỉ theo đuổi nghề, đến nay, cô đã có những thành tựu đáng kể mà ít người mẫu nào có thể làm được

Cô từng là gương mặt mở màn cho buổi trình diễn thời trang của thương hiệu Krystell Barraza

Ngoài ra, cô nàng cũng là một trong các người mẫu hiếm hoi được xuất hiện trong chiến dịch quảng bá của Elaya Vaughn, Another 20...

Dù chỉ sở hữu chiều cao 1m68 nhưng với hình thể cân đối với số đo 86-60-88 cô luôn là cái tên được nhiều nhà thiết kế nhắm tới

Ngoài ra, do có nước da trắng, gương mặt cá tính, mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh biếc nên Joanna liên tục được các thương hiệu mời chào chụp hình quảng cáo

Đến nay, Joana đã có nhiều dấu ấn khi xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh tiếng như Vogue, Elegant Magazine Issue 30, Mod Beauty, Ellements Magazine, Chicago Style Weddings, Institute Magazine...

Với những thành quả đạt được ở tuổi 25, Joanna chứng minh mình đã không còn là cô bé bị bệnh bạch tạng mang nhiều tự ti, không dám bước chân ra khỏi nhà như ngày xưa

Thay vào đó, giờ đây cô là một trong những người mẫu bạch tạng nổi tiếng thế giới, có hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội

Mới đây, người đẹp này đã quyết định sang Việt Nam hoạt động và đầu quân cho công ty người mẫu Taymodels

Lý giải về quyết định táo bạo này, Joanna cho biết, cô còn trẻ nên muốn có nhiều trải nghiệm và Việt Nam chính là môi trường có thể làm tốt điều này

