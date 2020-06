"Thiên thần bóng tối" Jessica Alba, tên đầy đủ là Jessica Marie Alba, sinh năm 1981

Jessica Alba bộc tình yêu với diễn xuất khi mới 5 tuổi. Sáu năm sau, cô thuyết phục mẹ cho tham gia cuộc thi tuyển chọn diễn viên nhí và xuất sắc giành chiến thắng. Kể từ đó, cô chính thức bước chân vào làng giải trí

Jesica Alba sở hữu sắc đẹp có một không hai nhờ sự pha trộn từ nhiều dòng máu. Bố cô là người gốc Mexico, trong khi mẹ cô là người Pháp lai Đan Mạch

Jessica có làn da nâu khỏe khoắn và khuôn miệng rộng rạng rỡ kiểu Latin nhưng nét mặt và thân hình lại thanh mảnh như người châu Âu. Vẻ đẹp này đã giúp cô lọt vào "mắt xanh" của nhiều đạo diễn nổi tiếng

Năm 1994, khi mới 13 tuổi, Jesica Alba có trong tay vai diễn đầu tiên trong bộ phim mang tên "Camp Nowhere". Cô quen dần với khán giả truyền hình qua những bộ phim "The Secret World of Alex Mac" hay "Never Been Kissed"

Tuy nhiên, thời điểm tên tuổi của Jessica Alba thực sự được khẳng định là khi cô nhận vai chính Max Guevara trong bộ phim truyền hình ăn khách "Dark Angel" (Thiên thần bóng tối) của đạo diễn James Cameron

Phim truyền hình "Dark Angel" phát sóng ở Mỹ từ năm 2000 đến 2002 đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của "thiên thần bóng tối" Jessica Alba, giúp cô lọt vào đề cử Qủa cầu Vàng, giành giải Ngôi sao mới nổi của năm trong hạng mục phim truyền hình và giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất

Sau này, Jessica Alba còn xuất hiện trong nhiều bom tấn như vai diễn nữ siêu anh hùng Sue Storm trong phim "Fantasic Four" (Bộ tứ siêu đẳng)...

Ngoài tài năng diễn xuất, nữ diễn viên Jessica Alba còn được coi là biểu tượng nhan sắc của Hollywood. Cô từng lọt danh sách "100 phụ nữ hot nhất mọi thời" do tạp chí Men's Health bình chọn, đứng thứ 21 trong danh sách Hot 100 của tạp chí Maxim năm 2011, thứ 2 trong "Nữ diễn viên truyền hình gợi cảm nhất" của tạp chí Wizard...

Được biết đến với hình tượng quyến rũ và nóng bỏng nhưng Jessica lại rất nguyên tắc trong việc giữ gìn hình ảnh của mình. Cô luôn từ chối những lời đề nghị đóng cảnh khỏa thân và không bao giờ muốn để lộ cơ thể của mình dù là trên sóng truyền hình hay trong những bộ phim

Đời tư của Jessica cũng không phải là chủ đề tốn quá nhiều giấy mực của cánh nhà báo khi cô chọn cho mình một lối sống lành mạnh và tránh xa những bê bối

Duy chỉ có chuyện tình cảm giữa cô cùng và nam diễn viên Michael Weatherly – người bạn diễn trong bộ phim Dark Angel (Thiên thần bóng tối) là nhận được nhiều sự chú ý hơn cả

Mối tình gây ra nhiều tranh cãi khi Michael hơn Jessica 12 tuổi và sau 4 năm hẹn hò, cặp đôi chia tay bởi chính khoảng cách tuổi tác đó. Tuy nhiên, cả hai ngôi sao đều chấm dứt trong êm đẹp và không gây ra thêm bất cứ sự ồn ào nào

Kể từ năm 2010, Jessica Alba bắt đầu trở nên mờ nhạt và biến mất khỏi màn ảnh rộng

Thay vào đó, người đẹp tập trung vào sự nghiệp kinh doanh của mình. Jessica là người đồng sáng lập nên công ty The Honest Company chuyên kinh doanh các mặt hàng dành cho gia đình, bà mẹ và trẻ em

Với khả năng kinh doanh xuất sắc, cô đã đưa giá trị của công ty lên đến 1,7 tỉ USD và trở thành một trong những phụ nữ tự khởi nghiệp giàu nhất nước Mỹ

Về chuyện tình cảm, Jessica Alba có một mối tình đẹp với Cash Warren, con trai của diễn viên Michael Warren. Cô gặp Cash Warren khi làm phim Fantastic Four năm 2004. Cặp đôi đã quyết định kết hôn tại L.A vào tháng 5 năm 2008 và 1 tháng sau đó Jessica Alba hạ sinh cô con gái đầu lòng

Hiện cặp đôi có 3 con và có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc

Jessica Alba và Cash Warren được cho là một trong những cặp đôi showbiz hiếm hoi có cuộc sống hôn nhân bền vững

Dù đã là bà mẹ 3 con nhưng Jessica Alba vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu vóc dáng cân đối, thon gọn

Không chỉ thành công trong sự nghiệp điện ảnh, kinh doanh, Jessica Alba còn là một trong những biểu tượng thời trang có ảnh hưởng lớn ở Hollywood. Những trang phục của cô điều được đánh giá cao

Nhiều người hâm mộ còn gọi Jessica là "nữ hoàng đồ jean" vì không có ngôi sao nào có thể thổi được một sức sống mãnh liệt cho chúng như cô

Dù xuật hiện trên thảm đỏ hay ngoài phố, "cô đào tỷ đô" Jessica Alba vẫn luôn trở thành tâm điểm thu hút truyền thông bởi nhan sắc xinh đẹp và phong cách thời trang độc đáo

