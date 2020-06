Ngày 1-6-2020, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 94 của Marilyn Monroe, người hâm mộ đã chia sẻ lại những khoảnh khắc kinh điển làm nên tên tuổi của cô - một biểu tượng làng điện ảnh và thời trang thập niên 1950. Mặc dù đã rời xa thế giới này nhưng hình ảnh và những cống hiến của Monroe vẫn in sâu trong trái tim người hâm mộ

Marilyn Monroe tên thật là Norma Jeane Mortenson, sinh ngày 1-6-1926 trong một gia đình nghèo ở Los Angles, Mỹ

Tuổi thơ của Marilyn Monroe trôi qua trong nghèo đói. Mẹ bị bệnh tâm thần, người cha đã bỏ rơi hai mẹ con từ khi Monroe chưa qua đời. Do đó, Marilyn Monroe sớm được gửi vào nhà tình thương. Không chỉ thiếu thốn tình cảm gia đình, Marilyn Monroe phải sống với nỗi ám ảnh bị lạm dụng tình dục

Trước những sóng gió cuộc đời, Marilyn Monroe vẫn luôn tỏ thái độ lạc quan. Thuở thiếu nữ, Monroe gây ấn tượng bởi vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện và căng tràn sức sống

Năm 16 tuổi, Marilyn Monroe kết hôn với chàng công nhân nhà máy sản xuất máy bay Jim Dougherty vì muốn chấm dứt chuỗi ngày lang thang

Năm 1945, khi làm việc tại công xưởng cùng chồng, Monroe tình cờ lọt vào "mắt xanh" của nhiếp ảnh gia David Conover và được mời làm mẫu ảnh với thù lao 5 USD mỗi giờ. Những tấm ảnh giúp Marilyn được các nhà làm phim Hollywood chú ý

Sự nghiệp người mẫu khá thành công đã mở đường cho Marilyn Monroe đến với điện ảnh. Ngày 23-7-1946, Marilyn Monroe ký bản hợp đồng đầu tiên cùng hãng phim Twentieth Century Fox với mức lương 125 USD/tuần. Đây cũng chính là thời điểm Monroe chấm dứt cuộc hôn nhân với Jim Dougherty

Cũng chính thời điểm này, Norma Jeane Mortenson chính thức thay tên đổi họ sang thành Marilyn Monroe, một nghệ danh được mô phỏng theo tên của ngôi sao ca nhạc Marilyn Miller

Năm 1947, Mirilyn Monroe chạm ngõ điện ảnh với bộ phim đầu tay "The Shocking Miss Pilgrim". Tên tuổi của cô dần được khẳng định qua hàng loạt bộ phim: Let’s Make It Legal (1951), As Young As You Feel (1951), Monkey Business (1952), Don’t Bother to Knock (1952)…

Sở hữu mái tóc xoăn màu bạch kim, bờ môi đầy đặn, nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt hững hờ, vẻ đẹp Marilyn Monroe đã làm chao đảo cả thế giới điện ảnh. Cô được mệnh danh là "quả bom sex", "biểu tượng gợi cảm" của nước Mỹ

Ở thập niên 1950, Monroe phá vỡ quy chuẩn phụ nữ đẹp phải có vòng eo thon gọn. Nữ minh tinh sở hữu thân hình đầy đặn với vòng một "bốc lửa", căng tràn sức sống. Cô đào nóng bỏng thuở ấy đã tạo ra một chuẩn mực mới về cái đẹp, góp phần không nhỏ đưa vóc dáng đồng hồ cát lên ngôi

Với danh tiếng của mình, những gì Monroe làm cũng đều nhanh chóng gây được sự chú ý. Trong bộ phim "The Seven Year Itch", khoảnh khắc nữ minh tinh ngượng ngùng khi bị cơn gió thổi tung chiếc váy trắng đã trở thành kinh điển. Người hâm mộ gọi đó là "khoảnh khắc Marilyn"

"Huyền thoại điện ảnh" khoe mái tóc xoăn xù cùng nước da trắng và đôi môi đỏ

Nữ diễn viên quyến rũ trong trang phục được cắt xẻ táo bạo, khoe trọn vẹn những đường cong gợi cảm

Mặc dù chỉ tham gia 30 bộ phim trong sự nghiệp, nhưng tên tuổi của Marilyn Monroe được lịch sử điện ảnh ghi nhận như một huyền thoại Hollywood. Năm 1999, cô được Viện phim Mỹ xếp hạng thứ 6 trong danh sách 100 ngôi sao tiêu biểu của ngành điện ảnh Mỹ

Nhan sắc nổi bật, sự nghiệp rực rỡ nhưng đường tình duyên của Marilyn Monroe không được suôn sẻ

Năm 1954, khi đang ở đỉnh cao danh vọng, cô đã kết hôn lần hai với cầu thủ bóng rổ Joe Dimaggio. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài chín tháng, do Joe thường xuyên ghen tuông và muốn chiếm hữu Monroe

Năm 1956, Marilyn Monroe kết hôn lần ba với nhà biên kịch Arthur Miller. Cô gác sự nghiệp phim ảnh để chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân cũng nhanh chóng kết thúc vào năm 1961

Marilyn Monroe đột ngột qua đời rạng sáng ngày 5-8-1962 trong biệt thự ở California (Mỹ), bên cạnh nhiều chai thuốc ngủ rỗng. Cái chết của cô được kết luận là một vụ tự tử nhưng không làm hài lòng người hâm mộ

Trước đó, Marilyn Monroe tham gia bộ phim "Something's Got to Give". Khi nữ diễn viên từ giã cõi đời ở tuổi 36, bộ phim vẫn còn đang dang dở

58 năm sau ngày Marilyn Monroe ra đi, phong cách, vẻ đẹp khêu gợi của cô vẫn trở thành nguồn cảm hứng của nhân loại, đặc biệt với nhiều ngôi sao thế hệ sau như Madonna, Christina Aguilera, Scarlett Johansson...

Mặc dù đã qua đời nhiều năm nhưng Marilyn Monroe vẫn thường được nhắc đến như một biểu tượng văn hóa đại chúng của nền điện ảnh Hollywood nói riêng và thế giới nói chung

Đặc biệt, tháng 5-2012, liên hoan phim Cannes lần thứ 65 chọn Marilyn Monroe làm biểu tượng. Tên và biểu tượng Cannes 2012 đã được đặt trên nền bức ảnh đen trắng chụp Marilyn cầm trên tay một chiếc bánh sinh nhật và đang thổi nến

Dù thời đại hoàng kim đã trôi vào dĩ vãng, nhưng tài năng và nhan sắc nóng bỏng, gợi cảm của Marilyn Monroe vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Thời gian trôi qua, những người đẹp nối tiếp nhau lên ngôi, nhưng Marilyn Monroe vẫn được coi là một tượng đài bất hủ trong "đế chế điện ảnh" Hollywood không ai có thể thay thế

