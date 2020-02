Hailey Baldwin, sinh năm 1996, là kiều nữ của gia đình Baldwin danh giá. Cha cô là nam diễn viên kỳ cựu Stephen Baldwin, mẹ là nhà thiết kế đồ họa Kennya Deodato. Từ nhỏ, Hailey đã được tham dự các sự kiện và tiếp xúc với nhiều ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí

Hailey Baldwin sở hữu gương mặt xinh đẹp với đôi môi dày gợi cảm, đôi mắt sâu hút hồn cùng vóc dáng cân đối, gợi cảm. Năm 2017, cô được tạp chí Maxim bình chọn là "Người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới"

Mặc dù sinh ra trong gia đình có truyền thống phim ảnh nhưng Hailey lại chọn cho mình hướng đi hoàn toàn khác biệt. Năm 17 tuổi, Hailey bắt đầu bước chân vào làng mẫu, ký hợp đồng với công ty Ford Model ở New York. Sau đó, cô có cơ hội sải bước ở nhiều show thời trang của các nhà mốt lớn như Tommy Hilfiger, Moschino hay Philipp Plein...

Hailey Baldwin hiện tại là một "chân dài" đắt giá của làng thời trang thế giới. Cô đang có một cuộc sống hạnh phúc bên hôn thê của mình là nam ca sĩ điển trai Justin Bieber

Ireland Eliesse Baldwin sinh năm 1995 tại Los Angeles, Mỹ. Cô là con gái của nữ diễn viên Kim Basinger và tài tử "Trân Châu cảng" Alec Baldwin

Không giống cha mẹ, cô chọn thời trang là con đường phát triển sự nghiệp. Ireland chính thức bước chân vào làng mẫu năm 2013 với những hợp đồng chụp áo tắm. Sau đó, khi tên tuổi được biết đến nhiều hơn, cô thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang uy tín. Một số thành tích nổi bật của Ireland Baldwin là trở thành gương mặt đại diện của Guess, chụp ảnh bìa cho tạp chí Elle, L'Officiel và Marie Claire

Ireland Baldwin luôn trở thành tâm điểm thu hút công chúng bởi nhan sắc đỉnh cao. Con gái tài tử Alec Baldwin mang vẻ đẹp điển hình của con gái Mỹ với mái tóc vàng, đôi mắt xanh thẳm cuốn hút, chiều cao 1,83m nổi bật cùng với hình thể nóng bỏng, quyến rũ

Dakota Johnson sinh năm 1989 tại Mỹ. Cô được coi là diễn viên, người mẫu thuộc "dòng dõi hoàng gia ở Hollywood". Bà ngoại cô là Tippi Hedren, minh tinh Hollywood thời hoàng kim; ông ngoại cô là cựu diễn viên Peter Griffith; bố mẹ cô là cặp diễn viên nổi tiếng Don Johnson và Melanie Griffith

Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi cùng mẹ đóng trong bộ phim hài kịch "Crazy in Alabama" (1999) và được gọi là "Miss Golden Globe" năm 2006. Sau khi tốt nghiệp trung học, Dakota trở lại với nhiều bộ phim như: The Social Network, Beastly, Ben and Kate... Tuy nhiên, tên tuổi của cô vẫn khá mờ nhạt

Sự nghiệp của Dakota Johnson sang trang khi cô thủ vai chính của bộ phim "50 sắc thái". Dakota Johson sở hữu một vẻ đẹp kết hợp giữa cổ điển và hiện đại với sống mũi cao, da trắng và thân hình quyến rũ

Iris Law (sinh năm 2000) là ái nữ của Jude Law - tài tử đóng vai giáo sư Albus Dumbledore thời trẻ trong bom tấn "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald". Ngoài thân phận con gái của ngôi sao Hollywood, Iris Law còn được cựu siêu mẫu quyền lực Kate Moss nhận làm con gái nuôi và đỡ đầu để phát triển sự nghiệp trong làng thời trang quốc tế

Mặc dù sở hữu chiều cao 1,63m khiêm tốn, nhưng khuôn mặt xinh đẹp, khí chất đặc biệt và phong cách thời trang độc đáo của Iris vẫn được giới phê bình đánh giá rất cao

Ở tuổi 20, nàng mẫu xinh đẹp khiến không ít người phải ngưỡng mộ khi xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng và được nhiều thương hiệu thời trang "chọn mặt gửi vàng" trong những chiến dịch quảng bá sản phẩm mới

Scarlet Rose Stallone sinh năm 2002, là con gái út của siêu sao hành động Sylvester Stallone và cựu người mẫu Jennifer Flavin

Scarlet Rose Stallone từng xuất hiện trong bộ phim tài liệu "Inferno: The Making of The Expendables" của bố, bên cạnh nhiều ngôi sao nổi tiếng như Jason Statham, Arnold Schwarzenegger và Bruce Willis

Tiểu thư nhà Stallone thừa hưởng tài năng và nhan sắc từ bố mẹ. Cô sở hữu gương mặt xinh xắn với nét duyên "ngầm", được kỳ vọng trở thành người mẫu tiềm năng trong tương lai

Kaia Jordan Gerber là con gái của siêu mẫu huyền thoại thập niên 90 Cindy Crawford. Cô sinh năm 2001 tại Mỹ

Ngay từ nhỏ, Kaia đã sở hữu chiều cao "khủng" cùng với thần thái xuất thần. Bên cạnh đó, vẻ đẹp mới lạ, thân hình gợi cảm, cặp chân dài miên man của con gái siêu mẫu Cindy Crawford cũng là những điểm khiến người đối diện bị thu hút

Ngoại hình nổi bật, ấn tượng và phong thái đỉnh cao đã giúp Kaia trở thành nàng mẫu nổi tiếng của làng thời trang thế giới

Maya Hawke sinh năm 1998, là con gái cưng của cặp diễn viên đình đám Ethan Hawke và Uma Thurman

Năm 2016, Maya gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu thời trang. Cô sớm xuất hiện trên các tạp chí hàng đầu như Vogue, W, GQ... Cô cũng được chọn làm gương mặt đại diện của nhiều nhãn hiệu thời trang như Calvin Klein, AllSaints

Năm 2017, Maya có vai diễn đầu tay trong series "Little Woman". Cô gây thương nhớ bởi vẻ ngoài xinh đẹp, đôi môi quyến rũ, nước da nâu và đôi chân dài cực ấn tượng

Harper Beckham chào đời ngày 10-7-2011 tại Los Angeles, Mỹ. Cô bé là con gái duy nhất của vợ chồng danh thủ David Beckham

Harper Beckham là một trong những cô bé nổi tiếng được giới truyền thông săn đón. Từ nhỏ, con gái của cựu danh thủ David Beckham đã có nhiều người hâm mộ bởi vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu và phong cách thời trang sành điệu

Càng lớn, Harper càng ra dáng thiếu nữ với vẻ ngoài điệu đà, xinh xắn và gu thời trang cực đỉnh. Harper cùng bố và các anh trai thường xuyên xuất hiện trong các show diễn thời trang của mẹ - nhà tạo mốt Victoria Beckham

Hailey Baldwin, sinh năm 1996, là kiều nữ của gia đình Baldwin danh giá. Cha cô là nam diễn viên kỳ cựu Stephen Baldwin, mẹ là nhà thiết kế đồ họa Kennya Deodato. Từ nhỏ, Hailey đã được tham dự các sự kiện và tiếp xúc với nhiều ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí

Hailey Baldwin sở hữu gương mặt xinh đẹp với đôi môi dày gợi cảm, đôi mắt sâu hút hồn cùng vóc dáng cân đối, gợi cảm. Năm 2017, cô được tạp chí Maxim bình chọn là "Người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới"

Mặc dù sinh ra trong gia đình có truyền thống phim ảnh nhưng Hailey lại chọn cho mình hướng đi hoàn toàn khác biệt. Năm 17 tuổi, Hailey bắt đầu bước chân vào làng mẫu, ký hợp đồng với công ty Ford Model ở New York. Sau đó, cô có cơ hội sải bước ở nhiều show thời trang của các nhà mốt lớn như Tommy Hilfiger, Moschino hay Philipp Plein...

Hailey Baldwin hiện tại là một "chân dài" đắt giá của làng thời trang thế giới. Cô đang có một cuộc sống hạnh phúc bên hôn thê của mình là nam ca sĩ điển trai Justin Bieber

Ireland Eliesse Baldwin sinh năm 1995 tại Los Angeles, Mỹ. Cô là con gái của nữ diễn viên Kim Basinger và tài tử "Trân Châu cảng" Alec Baldwin

Không giống cha mẹ, cô chọn thời trang là con đường phát triển sự nghiệp. Ireland chính thức bước chân vào làng mẫu năm 2013 với những hợp đồng chụp áo tắm. Sau đó, khi tên tuổi được biết đến nhiều hơn, cô thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang uy tín. Một số thành tích nổi bật của Ireland Baldwin là trở thành gương mặt đại diện của Guess, chụp ảnh bìa cho tạp chí Elle, L'Officiel và Marie Claire

Ireland Baldwin luôn trở thành tâm điểm thu hút công chúng bởi nhan sắc đỉnh cao. Con gái tài tử Alec Baldwin mang vẻ đẹp điển hình của con gái Mỹ với mái tóc vàng, đôi mắt xanh thẳm cuốn hút, chiều cao 1,83m nổi bật cùng với hình thể nóng bỏng, quyến rũ

Dakota Johnson sinh năm 1989 tại Mỹ. Cô được coi là diễn viên, người mẫu thuộc "dòng dõi hoàng gia ở Hollywood". Bà ngoại cô là Tippi Hedren, minh tinh Hollywood thời hoàng kim; ông ngoại cô là cựu diễn viên Peter Griffith; bố mẹ cô là cặp diễn viên nổi tiếng Don Johnson và Melanie Griffith

Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi cùng mẹ đóng trong bộ phim hài kịch "Crazy in Alabama" (1999) và được gọi là "Miss Golden Globe" năm 2006. Sau khi tốt nghiệp trung học, Dakota trở lại với nhiều bộ phim như: The Social Network, Beastly, Ben and Kate... Tuy nhiên, tên tuổi của cô vẫn khá mờ nhạt

Sự nghiệp của Dakota Johnson sang trang khi cô thủ vai chính của bộ phim "50 sắc thái". Dakota Johson sở hữu một vẻ đẹp kết hợp giữa cổ điển và hiện đại với sống mũi cao, da trắng và thân hình quyến rũ

Iris Law (sinh năm 2000) là ái nữ của Jude Law - tài tử đóng vai giáo sư Albus Dumbledore thời trẻ trong bom tấn "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald". Ngoài thân phận con gái của ngôi sao Hollywood, Iris Law còn được cựu siêu mẫu quyền lực Kate Moss nhận làm con gái nuôi và đỡ đầu để phát triển sự nghiệp trong làng thời trang quốc tế

Mặc dù sở hữu chiều cao 1,63m khiêm tốn, nhưng khuôn mặt xinh đẹp, khí chất đặc biệt và phong cách thời trang độc đáo của Iris vẫn được giới phê bình đánh giá rất cao

Ở tuổi 20, nàng mẫu xinh đẹp khiến không ít người phải ngưỡng mộ khi xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng và được nhiều thương hiệu thời trang "chọn mặt gửi vàng" trong những chiến dịch quảng bá sản phẩm mới

Scarlet Rose Stallone sinh năm 2002, là con gái út của siêu sao hành động Sylvester Stallone và cựu người mẫu Jennifer Flavin

Scarlet Rose Stallone từng xuất hiện trong bộ phim tài liệu "Inferno: The Making of The Expendables" của bố, bên cạnh nhiều ngôi sao nổi tiếng như Jason Statham, Arnold Schwarzenegger và Bruce Willis

Tiểu thư nhà Stallone thừa hưởng tài năng và nhan sắc từ bố mẹ. Cô sở hữu gương mặt xinh xắn với nét duyên "ngầm", được kỳ vọng trở thành người mẫu tiềm năng trong tương lai

Kaia Jordan Gerber là con gái của siêu mẫu huyền thoại thập niên 90 Cindy Crawford. Cô sinh năm 2001 tại Mỹ

Ngay từ nhỏ, Kaia đã sở hữu chiều cao "khủng" cùng với thần thái xuất thần. Bên cạnh đó, vẻ đẹp mới lạ, thân hình gợi cảm, cặp chân dài miên man của con gái siêu mẫu Cindy Crawford cũng là những điểm khiến người đối diện bị thu hút

Ngoại hình nổi bật, ấn tượng và phong thái đỉnh cao đã giúp Kaia trở thành nàng mẫu nổi tiếng của làng thời trang thế giới

Maya Hawke sinh năm 1998, là con gái cưng của cặp diễn viên đình đám Ethan Hawke và Uma Thurman

Năm 2016, Maya gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu thời trang. Cô sớm xuất hiện trên các tạp chí hàng đầu như Vogue, W, GQ... Cô cũng được chọn làm gương mặt đại diện của nhiều nhãn hiệu thời trang như Calvin Klein, AllSaints

Năm 2017, Maya có vai diễn đầu tay trong series "Little Woman". Cô gây thương nhớ bởi vẻ ngoài xinh đẹp, đôi môi quyến rũ, nước da nâu và đôi chân dài cực ấn tượng

Harper Beckham chào đời ngày 10-7-2011 tại Los Angeles, Mỹ. Cô bé là con gái duy nhất của vợ chồng danh thủ David Beckham

Harper Beckham là một trong những cô bé nổi tiếng được giới truyền thông săn đón. Từ nhỏ, con gái của cựu danh thủ David Beckham đã có nhiều người hâm mộ bởi vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu và phong cách thời trang sành điệu

Càng lớn, Harper càng ra dáng thiếu nữ với vẻ ngoài điệu đà, xinh xắn và gu thời trang cực đỉnh. Harper cùng bố và các anh trai thường xuyên xuất hiện trong các show diễn thời trang của mẹ - nhà tạo mốt Victoria Beckham