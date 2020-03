Mai Thảo Linh - con gái lớn của MC Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo, là một trong những "tiểu mỹ nhân" luôn nhận được sự quan tâm, yêu mến của khán giả. Thảo Linh (tên thân mật là Lọ Lem) sinh năm 2005, gây chú ý bởi nhan sắc được mệnh danh là "cực phẩm"

Mặc dù mới 15 tuổi nhưng Thảo Linh sở hữu chiều cao "chuẩn mẫu", vượt trội 1m70. Trong một số bức ảnh, Lọ Lem còn khoe khéo góc nghiêng hoàn hảo và thần thái cuốn hút

Thảo Linh còn được dân mạng ví là "tiểu Trương Bá Chi" vì nhan sắc xinh đẹp, nhẹ nhàng. Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn dự đoán, khi trưởng thành, cô bé sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá trong các cuộc thi nhan sắc

MC Quyền Linh và vợ rất tự hào về con gái. Bà xã Quyền Linh tiết lộ, Lọ Lem trưởng thành hơn lứa tuổi của mình, cô bé luôn che chở và bênh vực em. Ngoài giờ học, Thảo Linh luôn giúp đỡ mẹ việc nhà và bếp núc

Võ Trịnh Khánh Ngân, sinh năm 2002, là con gái đầu của NSƯT - Á hậu Trịnh Kim Chi. Cô đang theo học lớp chuyên Văn của một trường quốc tế tại TP. HCM

Ở tuổi 18, Khánh Ngân sở hữu chiều cao 1m72 vô cùng ấn tượng. Bên cạnh đó, cô còn "gây sốt" bởi khuôn mặt với những đường nét thanh tú, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt biết cười

Bên cạnh nhan sắc cuốn hút, Khánh Linh còn khiến nhiều người phải trầm trồ bởi thành tích học tập vô cùng đáng nể. Nhiều năm liền, Khánh Ngân giữ vững danh hiệu học sinh giỏi, có niềm yêu thích đặc biệt với môn Ngữ Văn, Địa lý và Vật lý

Khánh Ngân từng theo học khóa diễn xuất do Trịnh Kim Chi dạy tại sân khấu của chị ở quận 6. Sau khi tốt nghiệp, cô tham gia nhiều vai phụ trong các vở do mẹ đạo diễn. Tuy nhiên, Trịnh Kim Chi không ép con gái theo nghệ thuật mà để cô học tập và theo đuổi đam mê của chính mình

Đỗ Thị Hồng Khanh sinh năm 2004, là con gái thứ hai của NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc và tham gia cuộc thi The Voice Kids 2013. Thời điểm ấy, Hồng Khanh gây ấn tượng bởi vẻ ngoài mũm mĩm đáng yêu

Sau cuộc thi, Hồng Khanh tập trung vào việc học. Bẵng đi một thời gian, em khiến người hâm mộ bất ngờ với màn "lột xác" ấn tượng. Ở tuổi 16, Hồng Khanh gây thương nhớ bởi gương mặt trái xoăn với những đường nét xinh xắn. Nhiều người tin rằng, cô bé sẽ trở thành một "mỹ nhân" trong tương lai

Bên cạnh đó, Hồng Khanh còn sở hữu phong cách thời trang cực ấn tượng và biến hóa linh hoạt trong từng hoàn cảnh. Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện cùng mẹ, Hồng Khanh luôn ghi điểm bởi gu ăn mặc thanh lịch, sang trọng

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Hồng Khanh được tạo điều kiện để phát triển năng khiếu bản thân. Em biết chơi nhiều loại nhạc cụ như piano, guitar, đàn ukulele… Hồng Khanh mong muốn sau này trở thành một ca sĩ vừa hát vừa sáng tác

Cadie Mộc Trà sinh ngày 29-7-2014 - con gái của Elly Trần, là một trong những "thiên thần nhí" sở hữu sức hút mạnh mẽ nhất nhì làng giải trí Việt hiện tại. Những hình ảnh của em đều nhận được sự quan tâm, yêu thích từ phía công chúng

Ngay từ khi còn nhỏ, Cadie Mộc Trà đã "gây sốt" bởi khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, nước da trắng cùng mái tóc xoăn tự nhiên. Cadie thường được mọi người ưu ái gọi bằng cái tên "nàng công chúa lai"

Hiện tại, Cadie Mộc Trà đã lên 6 tuổi. Càng lớn, bé càng trở nên xinh xắn phổng phao và thừa hưởng nhiều tố chất từ người mẹ nổi tiếng

Bên cạnh nhan sắc xứng đáng là "tiểu mỹ nhân", Cadie Mộc Trà còn sở hữu khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Được biết, ngay từ khi còn nhỏ, Cadie đã được mẹ trò chuyện bằng tiếng Anh tại nhà và cho theo học trường quốc tế nên vốn tiếng Anh của bé khá tốt

Bé Thỏ - con gái siêu mẫu Xuân Lan - tên thật là Victoria Nguyễn Thiên Ân, chào đời ngày 1-11-2013. Cô bé được yêu thích trên mạng xã hội với một trang Facebook riêng có hơn 40 nghìn người theo dõi

Theo chân mẹ lên sàn diễn từ năm 3 tuổi, đến nay, con gái của siêu mẫu Xuân Lan đã dạn dĩ, tự tin trên sàn catwalk với lối trình diễn tự tin và thần thái không thua kém những người mẫu nổi tiếng

Dù mới 7 tuổi nhưng gương mặt xinh đẹp cùng chiều cao ấn tượng được thừa hưởng từ người mẹ nổi tiếng của bé Thỏ hứa hẹn sẽ trở thành một siêu mẫu sáng giá trong tương lai

Theo chia sẻ của siêu mẫu Xuân Lan, bé Thỏ như một món quà quý giá mà thượng đế ban tặng cho cô, tiếp thêm cho nữ siêu mẫu động lực và sự mạnh mẽ để bước qua những khó khăn trong cuộc sống

Bé Viann sinh năm 2015, được biết đến là cô con gái út của Hoa hậu Hà Kiều Anh và ông xã Huỳnh Trung Nam

Dù mới lên 5 tuổi nhưng Viann đã thu hút sự quan tâm của dư luận bởi vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương. Những bức ảnh của Viann luôn "gây bão" cộng đồng mạng, ai cũng xuýt xoa trước gương mặt thanh tú, nước da trắng cùng đôi mắt "hút hồn" của cô bé

Bên cạnh nhan sắc được mệnh danh là "cực phẩm", ngay cả vóc dáng mảnh mai và thần thái toát lên "khí chất ngời ngời" của Viann cũng đều hưởng trọn "gen đẹp" từ người mẹ Hoa hậu

Viann luôn tự tin và dạn dày trước ống kính. Nhiều người hâm mộ còn dự đoán, cô bé sẽ trở thành "đại mỹ nhân" trong tương lai, nối tiếp sự nghiệp hoa hậu của mẹ

