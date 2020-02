Đảm nhận vai nhân vật Uyên trong bộ phim "Cô gái nhà người ta" là Phương Oanh - một trong những nữ diễn viên hot nhất màn ảnh phía Bắc

Trong phim, Uyên thẳng thắn, rõ ràng và nghiêm túc. Đây là nhân vật hoàn toàn mới mẻ, khác biệt hoàn toàn với các vai diễn của Phương Oanh từ trước tới giờ, không gai góc và bi lụy. Vai diễn này vừa là thử thách, cũng là một cơ hội để nữ diễn viên trẻ thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng

Nữ diễn viên Phương Oanh sinh năm 1989 tại Phủ Lý, Hà Nam

Trong những năm 2008 - 2011, Phương Oanh được biết đến với vai trò người mẫu tự do

Trước khi tham gia bộ phim "Cô gái nhà người ta", diễn viên Phương Oanh tham gia nhiều bộ phim ăn khách như: Hoa bay, Lời thì thầm từ quá khứ, Gái già xì tin... Trong đó, nữ diễn viên từng tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả khi vào vai nhân vật Quỳnh trong bộ phim "Quỳnh búp bê" đình đám

Trái với phong cách ăn mặc kín đáo của trong bộ phim "Cô gái nhà người ta", Phương Oanh ngoài đời lại sở hữu gu thời trang táo bạo, gợi cảm

Sở hữu số đo ba vòng đáng mơ ước là 88-62-94cm, người đẹp thường xuyên khoe hình thể nóng bỏng trong những bộ trang phục cắt xẻ cực táo bạo

Trong lúc "Quỳnh búp bê" đang gây chú ý, Phương Oanh quyết định sang Hàn Quốc chỉnh sửa lại gương mặt mà theo cô vẫn còn nhiều điểm chưa ưng ý. Hiện tại, gương mặt Phương Oanh ngày càng hoàn thiện và xinh đẹp hơn

Xinh đẹp và thành công, tuy nhiên, đường tình duyên của Phương Oanh lại không mấy suôn sẻ. Hiện tại, người đẹp vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân, "toàn tâm toàn ý" lo cho sự nghiệp nghệ thuật của mình

Bên cạnh Phương Oanh còn có sự tham gia diễn xuất của nữ diễn viên Hương Giang. Hương Giang góp mặt trong bộ phim với vai Mận - một góa phụ bán hàng ở chợ quê

Mận tính thẳng, nói năng bốp chát, chanh chua, sẵn sàng cầm dao đuổi những người hay bắt nạt mình. Với lối diễn chân thực, cuốn hút, nhân vật Mận do Hương Giang thủ vai đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng độc giả

Nữ diễn viên Hương Giang sinh năm 1989. Bên cạnh khả năng diễn xuất tài tình, cô còn sở hữu gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to, hút hồn, nụ cười duyên dáng cùng thân hình cân đối, gợi cảm

Cô từng đoạt giải "Hoa khôi sinh viên Hà Nội" năm 2009. Năm 2018, cô tham gia cuộc thi "Người mẫu Quý bà Việt Nam" và giành giải phụ "Thí sinh diễn trang phục dạ hội đẹp nhất"

Hương Giang đã ghi dấu ấn với khán giả trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: Mùa tinh khôi, Phía cuối con đường, Trái tim kiêu hãnh, Lặng yên dưới vực sâu... Trước bộ phim "Cô gái nhà người ta", người đẹp từng thành công với vai Trâm, cô nàng đỏng đảnh trong phim "Sống chung với mẹ chồng"

Trái với nhân vật Mận trong phim, ngoài đời, nữ diễn viên sở hữu phong cách sành điệu, hiện đại, trẻ trung, năng động nhưng không kém phần gợi cảm

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên đăng tải những bức ảnh khoe thân hình săn chắc cùng những đường cong "bốc lửa", "đốt mắt" người nhìn

Năm 22 tuổi, người đẹp kết hôn và có một cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Tuy nhiên, cả hai đã chia tay sau một khoảng thời gian gắn bó

Hiện tại, cô đang có mối tình đẹp bên bạn trai là Đình Tú - nam diễn viên đảm nhận vai anh chàng Khoa thông minh, lém lỉnh trong bộ phim "Cô gái nhà người ta"

Trong bộ phim đang lên sóng " Cô gái nhà người ta", nếu như Uyên được người thân, làng xóm yêu mến thì nhân vật Đào lại bị ghét bỏ

Đảm nhận vai Đào trong bộ phim là diễn viên Việt Hoa. Đào làm nghề cắt tóc, gội đầu, thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài sành điệu, gợi cảm

Diễn viên Việt Hoa sinh năm 1996 tại Yên Bái. Cô tốt nghiệp lớp Diễn viên kịch, điện ảnh của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

Hiện tại, cô là một trong những diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội

Diễn viên Việt Hoa gây thương nhớ bởi gương mặt xinh đẹp với mũi cao, nước da trắng mịn không tì vết và thân hình thon gọn đầy lý tưởng

Sự hóa thân tài tình vào nhân vật Đào cùng với nhan sắc "cực phẩm" đã giúp nữ diễn viên trẻ Việt Hoa "ghi điểm" trong mắt người hâm mộ

