Nữ diễn viên Amanda Seyfried sinh năm 1985. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu và diễn xuất từ rất sớm

Tuy nhiên, phải tới năm 2004, khi bộ phim "Mean girls" đình đám ra mắt, tên tuổi của Amanda Seyfried mới được đông đảo khán giả biết đến

Trong bộ phim dành cho tuổi teen này, Amanda vào vai Karen Smith, một cô gái có tính cách ngây thơ và có phần ngờ ngệch. Vai diễn của Amanda đã đem tới nhiều tiếng cười cho khán giả

Tuy chỉ là tuyến nhân vật phụ nhưng Amanda lại nhanh chóng gây được tiếng vang nhờ vào vẻ bề ngoài vừa ngọt ngào vừa quyến rũ của mình. Bộ phim "Means girls" đã trở thành bệ phóng chính thức trong sự nghiệp của cô nàng

Bốn năm sau đó, Amanda đảm nhận vai diễn trong bộ phim "Mamma Mia". Với diễn xuất chân thực cùng nhan sắc nổi bật, người đẹp nhanh chóng trở thành hiện tượng và ngôi sao mới của Hollywood

Bên cạnh đó, Amanda Seyfried còn ghi dấu ấn qua loạt vai diễn trong các bộ phim đình đám như: Jennifer's Body (2009), Chloe (2009), Dear John (2010), Letters to Juliet (2010), Les Misérables (2012), Lovelace (2013), A Million Ways to Die in the West (2014) và Ted 2 (2015)… Diễn xuất của Amanda được đánh giá là khá đa dạng và thông minh

Những bộ phim có sự góp mặt của của nữ diễn viên hầu hết đều đạt được thành công tại phòng vé. Điều này khiến cái tên Amanda Seyfried vụt sáng trở thành biểu tượng bảo chứng cho sự "bảo toàn doanh thu" đối với các đạo diễn tại Hollywood. Song, điều này cũng đem lại không ít trở ngại cho nữ diễn viên khi không ít khán giả cho rằng, Amanda vẫn khá mờ nhạt bởi chưa có được vai diễn đột phá

Ngoài việc diễn xuất, Amanda cũng tiếp tục phát triển sự nghiệp người mẫu và ca hát

Với giọng hát ngọt ngào, cao vút, Amanda được nhận vai chính trong nhiều bộ phim ca nhạc, nổi bật là tác phẩm "Mamma Mia" và bộ phim "Những người khốn khổ" từng được đề cử nhiều giải Oscar

Trong công việc làm mẫu, với lợi thế hình thể, Amanda trở thành gương mặt "vàng" được các hãng thời trang danh giá săn đón

Bên cạnh tài năng, Amanda Seyfried còn được đánh giá cao về nhan sắc. Với đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng nổi bật cùng nụ cười rạng rỡ, nữ diễn viên được xem là hình mẫu "người tình của nước Mỹ" lý tưởng

Amanda còn gây thương nhớ khi sở hữu sắc vóc thon gọn, gợi cảm với ba vòng "bốc lửa"

Nụ cười rạng rỡ của "cô đào nóng bỏng bậc nhất Hollywood"

Tạp chí Vanity Fair từng chọn cô là Nghệ sĩ trẻ sáng giá nhất Hollywood năm 2008. Năm 2012, Amanda được tạp chí People tôn vinh là nữ diễn viên đẹp nhất mọi lứa tuổi. Nữ diễn viên này cho biết, vẻ đẹp tự nhiên là điều cô trân trọng nhất

Khá bất ngờ khi một diễn viên tài năng như Amanda Seyfried lại có thời mắc bệnh tâm lý, cô hay sợ hãi và hồi hộp

Suốt một thời gian dài, nữ diễn viên tóc vàng phải lui vào hậu trường và thực hiện các công việc hậu kỳ điện ảnh vì không đủ dũng cảm đứng trước ống kính. Mãi tới năm 2015, cô mới quay lại với điện ảnh

Về chuyện đời tư, hiện tại, Amanda Seyfried đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng là nam diễn viên Thomas Sadoski

Tháng 9-2016, Amanda và Thomas Sadoski đính hôn. Cặp sao tổ chức lễ cưới bí mật vào tháng 3-2017, chỉ vài ngày trước khi con gái đầu lòng ra đời

Amanda và Thomas Sadoski gặp nhau khi đóng chung vở kịch "The Way We Get By" năm 2015. Tháng 3-2016, cặp đôi tái ngộ khi cùng tham gia phim "The Last Word" và chính thức hẹn hò

Thời điểm ấy, quyết định xây dựng gia đình với bạn trai mới quen 6 tháng của Amanda Seyfried đã khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Nữ diễn viên 30 tuổi nổi tiếng là một người đa tình của Hollywood khi hẹn hò với rất nhiều tài tử điển trai như Dominic Cooper, Ryan Phillippe, Josh Hartnett, Desmond Harington...

Trước khi đến với Thomas Sadoski, Amanda đã có mối tình kéo dài hai năm với nam diễn viên Justin Long. Tuy nhiên cả hai đã chia tay vào tháng 9 năm 2015 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ

Hiện tại, ở tuổi 35, mặc dù đã là bà mẹ một con nhưng Amanda Seyfried vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ khi sở hữu nhan sắc trẻ trung, gợi cảm

