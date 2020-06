Mới đây, trang Sina đưa tin về những hình ảnh hiếm hoi của nữ diễn viên Lưu Diệc Phi trong bộ phim "Thần điêu đại hiệp". Được biết, đây là những phân đoạn bị cắt bỏ khỏi phim

Ngay sau khi được đăng tải, bộ ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số đều dành lời khen cho nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái "đỉnh cao" của nàng "Tiểu Long Nữ" và khẳng định Lưu Diệc Phi rất xứng đáng với biệt danh "Thần tiên tỷ tỷ"

Lưu Diệc Phi, tên khai sinh là An Phong, sinh năm 1987 tại Vũ Hán (Trung Quốc). Nữ diễn viên sinh ra trong một gia đình quyền uy, danh giá nhưng bố mẹ sớm ly hôn khi cô tròn 10 tuổi

Từ nhỏ, Lưu Diệc Phi đã được khen ngợi khi sở hữu gương mặt xinh xắn, đáng yêu, biết chơi piano và giỏi múa hát

Năm lên 8, Lưu Diệc Phi đã bén duyên với nghệ thuật và là ca sĩ nhí giành được nhiều giải thưởng lớn

Năm 10 tuổi, Lưu Diệc Phi cùng mẹ sang Mỹ định cư. Cô trở thành học sinh xuất sắc tại trường Trung học Louis Pasteur Middle School

Năm 2002, Lưu Diệc Phi trở về Trung Quốc nuôi ước mơ thành diễn viên sau thời gian học tập tại Mỹ. Tháng 9 cùng năm, mỹ nhân đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khi mới 15 tuổi, chính thức trở thành sinh viên trẻ nhất trong lịch sử của trường

Vừa chập chững vào nghề, Lưu Diệc Phi đã sớm được cha nuôi là Trần Kim Phi - một tỷ phú "khét tiếng", nâng đỡ và đem về những dự án lớn. Nhờ vẻ đẹp thuần khiết, thoát tục, mỹ nhân sinh năm 1987 nhanh chóng thu hút sự chú ý với vai diễn đầu tay trong "Kim phấn thế gia"

Tuy nhiên, sự xuất hiện trong "Thiên long bát bộ" mới thực sự khiến tên tuổi của Lưu Diệc Phi tỏa sáng. Đảm nhận vai Vương Ngữ Yên, với nhan sắc thuần khiết, mỏng manh và thoát tục, Lưu Diệc Phi đã làm hàng triệu trái tim người xem thổn thức. Cũng từ đó, cô được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh là "Mỹ nhân cổ trang"

Năm 2006, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn khi sánh vai bên nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh trong phim "Thần điêu đại hiệp"

Với nét đẹp nổi bật, Lưu Diệc Phi đã lột tả xuất sắc và chân thật nhân vật nàng Tiểu Long Nữ. Sự xuất hiện của Lưu Diệc Phi đã giúp "Thần điêu đại hiệp" trở thành phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất châu Á năm 2006

Sự thành công của vai Tiểu Long Nữ đưa cô đứng trong hàng ngũ sao hạng A. Nhiều năm về sau, khi nhắc đến người đẹp họ Lưu khán giả vẫn chẳng thể nào quên vai diễn Tiểu Long Nữ do cô thể hiện

Bên cạnh đó, Lưu Diệc Phi còn được mệnh danh là một trong "Tứ đại hoa đán" đương đại của Trung Quốc, bên cạnh Lý Băng Băng, Trần Hảo và Hoàng Thánh Y

Sau "Thần điêu đại hiệp", sự nghiệp của Lưu Diệc Phi trải đầy hoa hồng với những dự án điện ảnh hoành tráng như: Thông cáo tình yêu, Thiện nữ u hồn, Tứ đại danh bổ, Tình yêu thứ ba, Dạ khổng tước, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa…

Năm 2008, cô đã trở thành nữ diễn viên Trung Quốc thứ hai sau Chương Tử Di ký hợp đồng độc quyền với công ty giải trí William Morris Agency-1 trong 3 hãng giải trí lớn nhất nước Mỹ, bệ phóng của nhiều tên tuổi lớn thế giới

Lưu Diệc Phi tấn công vào thị trường Hollywood với nhiều tác phẩm đình đám như: Vua Kung Fu, Outcast, Hoa cỏ chiến tranh...

Bên cạnh các dự án phim, nhan sắc tuyệt trần của nữ diễn viên cũng giúp cô trở thành gương mặt "vàng" được nhiều tạp chí, nhãn hàng danh tiếng săn đón. Diện mạo của Lưu Diệc Phi trở thành niềm ao ước của nhiều cô gái và thường xuyên là đề tài được bàn tán suốt nhiều năm qua

Mới đây, nàng Tiểu Long Nữ được mệnh danh là "Mỹ nhân được đàn ông Trung Quốc khao khát nhất năm 2019"

Ở tuổi 33, Lưu Diệc Phi vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng săn chắc, cân đối cùng làn da tươi trẻ, tràn đầy sức sống

Gương mặt "không góc chết" của Lưu Diệc Phi khiến nhiều người say đắm, ngưỡng mộ

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, Lưu Diệc Phi đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên Song Seung Hun. Tuy nhiên vào đầu năm 2018, cặp đôi đã chính thức "đường ai nấy đi" sau 2 năm gắn bó

Mới nhất, Lưu Diệc Phi vào vai Hoa Mộc Lan trong bộ phim điện ảnh cùng tên do hãng Disney sản xuất. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19, bộ phim bị hoãn chiếu trên toàn cầu

Hiện tại, ở tuổi 33, Lưu Diệc Phi vẫn là một nữ thần độc thân, kiêu hãnh, giàu có và tất bật với lịch trình dày đặc từ trong nước đến quốc tế

Mới đây, trang Sina đưa tin về những hình ảnh hiếm hoi của nữ diễn viên Lưu Diệc Phi trong bộ phim "Thần điêu đại hiệp". Được biết, đây là những phân đoạn bị cắt bỏ khỏi phim

Ngay sau khi được đăng tải, bộ ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số đều dành lời khen cho nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái "đỉnh cao" của nàng "Tiểu Long Nữ" và khẳng định Lưu Diệc Phi rất xứng đáng với biệt danh "Thần tiên tỷ tỷ"

Lưu Diệc Phi, tên khai sinh là An Phong, sinh năm 1987 tại Vũ Hán (Trung Quốc). Nữ diễn viên sinh ra trong một gia đình quyền uy, danh giá nhưng bố mẹ sớm ly hôn khi cô tròn 10 tuổi

Từ nhỏ, Lưu Diệc Phi đã được khen ngợi khi sở hữu gương mặt xinh xắn, đáng yêu, biết chơi piano và giỏi múa hát

Năm lên 8, Lưu Diệc Phi đã bén duyên với nghệ thuật và là ca sĩ nhí giành được nhiều giải thưởng lớn

Năm 10 tuổi, Lưu Diệc Phi cùng mẹ sang Mỹ định cư. Cô trở thành học sinh xuất sắc tại trường Trung học Louis Pasteur Middle School

Năm 2002, Lưu Diệc Phi trở về Trung Quốc nuôi ước mơ thành diễn viên sau thời gian học tập tại Mỹ. Tháng 9 cùng năm, mỹ nhân đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khi mới 15 tuổi, chính thức trở thành sinh viên trẻ nhất trong lịch sử của trường

Vừa chập chững vào nghề, Lưu Diệc Phi đã sớm được cha nuôi là Trần Kim Phi - một tỷ phú "khét tiếng", nâng đỡ và đem về những dự án lớn. Nhờ vẻ đẹp thuần khiết, thoát tục, mỹ nhân sinh năm 1987 nhanh chóng thu hút sự chú ý với vai diễn đầu tay trong "Kim phấn thế gia"

Tuy nhiên, sự xuất hiện trong "Thiên long bát bộ" mới thực sự khiến tên tuổi của Lưu Diệc Phi tỏa sáng. Đảm nhận vai Vương Ngữ Yên, với nhan sắc thuần khiết, mỏng manh và thoát tục, Lưu Diệc Phi đã làm hàng triệu trái tim người xem thổn thức. Cũng từ đó, cô được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh là "Mỹ nhân cổ trang"

Năm 2006, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn khi sánh vai bên nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh trong phim "Thần điêu đại hiệp"

Với nét đẹp nổi bật, Lưu Diệc Phi đã lột tả xuất sắc và chân thật nhân vật nàng Tiểu Long Nữ. Sự xuất hiện của Lưu Diệc Phi đã giúp "Thần điêu đại hiệp" trở thành phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất châu Á năm 2006

Sự thành công của vai Tiểu Long Nữ đưa cô đứng trong hàng ngũ sao hạng A. Nhiều năm về sau, khi nhắc đến người đẹp họ Lưu khán giả vẫn chẳng thể nào quên vai diễn Tiểu Long Nữ do cô thể hiện

Bên cạnh đó, Lưu Diệc Phi còn được mệnh danh là một trong "Tứ đại hoa đán" đương đại của Trung Quốc, bên cạnh Lý Băng Băng, Trần Hảo và Hoàng Thánh Y

Sau "Thần điêu đại hiệp", sự nghiệp của Lưu Diệc Phi trải đầy hoa hồng với những dự án điện ảnh hoành tráng như: Thông cáo tình yêu, Thiện nữ u hồn, Tứ đại danh bổ, Tình yêu thứ ba, Dạ khổng tước, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa…

Năm 2008, cô đã trở thành nữ diễn viên Trung Quốc thứ hai sau Chương Tử Di ký hợp đồng độc quyền với công ty giải trí William Morris Agency-1 trong 3 hãng giải trí lớn nhất nước Mỹ, bệ phóng của nhiều tên tuổi lớn thế giới

Lưu Diệc Phi tấn công vào thị trường Hollywood với nhiều tác phẩm đình đám như: Vua Kung Fu, Outcast, Hoa cỏ chiến tranh...

Bên cạnh các dự án phim, nhan sắc tuyệt trần của nữ diễn viên cũng giúp cô trở thành gương mặt "vàng" được nhiều tạp chí, nhãn hàng danh tiếng săn đón. Diện mạo của Lưu Diệc Phi trở thành niềm ao ước của nhiều cô gái và thường xuyên là đề tài được bàn tán suốt nhiều năm qua

Mới đây, nàng Tiểu Long Nữ được mệnh danh là "Mỹ nhân được đàn ông Trung Quốc khao khát nhất năm 2019"

Ở tuổi 33, Lưu Diệc Phi vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng săn chắc, cân đối cùng làn da tươi trẻ, tràn đầy sức sống

Gương mặt "không góc chết" của Lưu Diệc Phi khiến nhiều người say đắm, ngưỡng mộ

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, Lưu Diệc Phi đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên Song Seung Hun. Tuy nhiên vào đầu năm 2018, cặp đôi đã chính thức "đường ai nấy đi" sau 2 năm gắn bó

Mới nhất, Lưu Diệc Phi vào vai Hoa Mộc Lan trong bộ phim điện ảnh cùng tên do hãng Disney sản xuất. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19, bộ phim bị hoãn chiếu trên toàn cầu

Hiện tại, ở tuổi 33, Lưu Diệc Phi vẫn là một nữ thần độc thân, kiêu hãnh, giàu có và tất bật với lịch trình dày đặc từ trong nước đến quốc tế