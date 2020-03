Trương Bá Chi sinh ngày 24-5-1980 tại Hong Kong, Trung Quốc. Với vẻ đẹp lai Âu - Á (mẹ cô mang trong mình hai dòng máu Trung Quốc và Anh), Trương Bá Chi được mệnh danh là một trong những tượng đài sắc đẹp của làng giải trí xứ Hương cảng

Năm 1998, Trương Bá Chi may mắn được Châu Tinh Trì phát hiện và mời tham gia vai nữ chính Phiêu Phiêu bộ phim điện ảnh ăn khách "Vua hài kịch". Sau vai diễn đầu tay thành công này, cô chính thức bước chân vào làng giải trí và đạt được nhiều giải thưởng điện ảnh



Mặc dù đã bước sang tuổi tứ tuần, tuy nhiên Trương Bá Chi vẫn gây thương nhớ bởi gương mặt xinh đẹp, sắc sảo, đôi mắt to "biết nói" và làn da trắng hồng không tì vết. Nhiều người còn cho rằng, nhan sắc của Trương Bá Chi dường như bị thời gian bỏ quên

Sau khi ly hôn Đình Phong, Bá Chi làm mẹ đơn thân. Năm 2018, cô sinh con trai thứ ba, giấu danh tính cha đứa trẻ, em bé mang họ mẹ. Bà mẹ 3 con vẫn khiến người hâm mộ phải trầm trồ khen ngợi khi cô sở hữu thân hình thon gọn đáng mơ ước

Nữ diễn viên Lý Gia Hân, tên khai sinh là Michele Monique Reis, sinh ngày 20-6-1970. Lý Gia Hân mang trong mình hai dòng máu Bồ Đào Nha và Trung Quốc

Năm 1988, Lý Gia Hân đăng quang Hoa hậu Hong Kong. Ở tuổi 18, cô gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ bởi nhan sắc nổi trội với gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa, sắc sảo cùng khí chất cao sang và vóc dáng cân đối hoàn hảo

Sau cuộc thi sắc đẹp, Lý Gia Hân lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và trở nên nổi tiếng nhờ loạt vai diễn trong các bộ phim đình đám như: Thiện nữ u hồn 2, Tiếu ngạo giang hồ hay Đông Phương Bất Bại...

Lý Gia Hân đạt đến đỉnh cao nhan sắc vào thời điểm thập niên những năm 90. Khoảng thời gian đó, truyền thông liên tục đưa tin ca ngợi nhan sắc "khuynh nước khuynh thành" của cô. Hiện tại, Lý Gia Hân đã rời xa con đường nghệ thuật và có một cuộc sống hạnh phúc bên người chồng tỷ phú Hứa Tấn Danh

Nữ diễn viên Vương Tổ Hiền được mệnh danh là "ngọc nữ" của điện ảnh Hong Kong thập niên 90

Vương Tổ Hiền gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thuần khiết, thanh tú. Người đẹp sở hữu gương mặt hoàn hảo với lông mày ngang, mũi dọc dừa và đôi môi đầy đặn vô cùng quyến rũ. Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, vẻ đẹp ấy làm say đắm biết bao trái tim khán giả

Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất của người đẹp cũng được đánh giá cao. Cô là nhân tố quan trọng tạo nên sự thành công cho những bộ phim đình đám thời điểm ấy như: Thiện nữ u hồn, Thanh xà bạch xà, Đông Phương Bất Bại...

Có thể nói, Vương Tổ Hiền như một "hiện tượng" của nền điện ảnh Hong Kong thập niên 90. Người ta nói rằng, tất cả những gì người đẹp khoác lên người đều trở thành trào lưu, từ kiểu tóc, giày dép cho tới phong cách ăn mặc

Những khán giả đam mê phim kiếm hiệp chắc chắn không còn xa lạ với nhân vật Tiểu Long Nữ trong bộ phim "Thần điêu đại hiệp" năm 1995 do nữ diễn viên xinh đẹp Lý Nhược Đồng thủ vai

Thời điểm đó, vai diễn Tiểu Long Nữ thành công một phần nhờ vào khả năng diễn xuất linh hoạt của Lý Nhược Đồng, phần còn lại là vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp của cô. Với vẻ đẹp thoát tục đậm chất cổ trang của mình, Lý Nhược Đồng được người hâm mộ mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ"

Tiếp nối thành công của "Thần điêu đại hiệp", vai Vương Ngữ Yên trong bộ phim "Thiên long bát bộ" năm 1996 đã đưa tên tuổi của Lý Nhược Đồng lên như "diều gặp gió", giúp người đẹp nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá

Hiện tại, nàng Tiểu Long Nữ năm nào đã bước sang tuổi trung niên. Tuy nhiên, nhờ chế độ tập luyện, ăn uống nghiêm ngặt, cô vẫn giữ được vẻ đẹp "vạn người mê" cùng thân hình cân đối, săn chắc khiến bao chị em phụ nữ phải ngưỡng mộ

Ôn Bích Hà, tên thật là Ôn Bích Ngọc, sinh ngày 30-7-1966. Cô là nữ diễn viên Hong Kong từng nhận giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Quốc tế Macao năm 2011 và khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực để khen ngợi về nhan sắc "khuynh thành" của cô





Bước vào làng giải trí từ năm 15 tuổi, Ôn Bích Hà được giới truyền thông biết tới với nhan sắc lộng lẫy, quyến rũ và gợi cảm. Sở hữu khuôn miệng chúm chím, bờ môi căng mọng cùng đôi mắt có nét u buồn, Ôn Bích Hà được mệnh danh là "Bông hồng lửa của màn ảnh Hong Kong"

Nhờ nhan sắc nổi bật cùng khả năng diễn xuất, biến hóa linh hoạt, Ôn Bích Hà liên tục gây chú với thông qua một loạt vai diễn trong các tác phẩm: Phong thần bảng, Mối tình Kim Bình, Loan đao phục hận...

Ở tuổi 52, Ôn Bích Hà vẫn gây thương nhớ bởi nhan sắc đẹp mê hồn, gương mặt sắc sảo cùng phong cách ăn mặc trẻ trung, sành điệu

Khưu Thục Trinh (Yau Suk-zing), sinh ngày 16-5-1968. Năm 1987, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và dừng chân ở Top 12. Sau cuộc thi sắc đẹp, Khâu Thục Trinh lọt vào mắt xanh của đạo diễn Vương Tinh và chính thức gia nhập làng giải trí

Thời điểm đó, với nhan sắc gợi cảm nhưng vẫn toát lên vẻ ngây thơ, Khưu Thục Trinh đã nhận được sự quan tâm, yêu mến của khán giả và truyền thông dư luận

Khưu Thục Trinh thuộc số ít diễn viên nữ sẵn sáng đóng cảnh nóng trên màn ảnh. Với những cảnh quay nóng bỏng nhưng đậm tính nghệ thuật, Khâu Thục Trinh ngày càng trở nên nổi tiếng và được mệnh danh là "Quả bom sex" của nền giải trí Hong Kong

Ở độ tuổi U50, "Quả bom sex Hong Kong thập niên 1990" vẫn được truyền thông, dư luận ca ngợi bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp và thần thái cuốn hút như thuở đôi mươi

