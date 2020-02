Được thiết kế bởi David và Elizabeth Emanuel, chiếc váy cưới được Công nương Diana diện trong lễ cưới với Hoàng tử Charles xứ Wales đã trở thành biểu tượng của Hoàng gia Anh và là nguồn cảm hứng của hàng ngàn cô dâu khác

Phần cổ tay được thiết kế đính hơn 10.000 viên kim cương và các nhà thiết kế phải mất hàng tháng để làm ra chiếc váy này. Nổi tiếng nhất là đuôi váy dài 7,6m bằng lụa taffeta. Một chiếc móng ngựa nhỏ bằng vàng nạm kim cương được đính vào váy với ý nghĩa mang lại sự may mắn cho chủ nhân

Ngày 25-8-2001, hàng nghìn người dân Na Uy đã tập trung tại thủ đô Oslo để chúc mừng cuộc hôn nhân Hoàng gia của Công nương Mette-Marit và Thái tử Haakon

Trong lễ cưới, công nương Mette-Marit diện váy cưới đến từ nhà thiết kế Ove Harder Finseth. Điểm nhấn của bộ váy cưới là phần đuôi váy bồng bềnh như một đám mây. Chiếc mạng che mặt lụa dài 6m, hơn 4m so với đuôi váy

Công chúa Nathalie zu Sayn Wittgenstein Berleburg là con gái út của Hoàng tử Richard xứ Sayn-Wittgenstein-Berleburg và Công chúa Benedikte của Đan Mạch. Cô kết hôn với Alexander Johannsmann năm 2011

Chiếc váy cưới mang hơi hướng cổ điển với những đường nét tinh tế đến từ nhà thiết kế Henrik Hviid đã giúp tôn lên thân hình thanh mảnh, gọn gàng của Công chúa Nathalie

Công chúa Madeleine là con gái út của Vua Carl XVI Gustaf và Hoàng hậu Silvia của Thụy Điển. Năm 2013, cô kết hôn cùng chuyên viên tài chính người Mỹ gốc Anh Christopher O'Neill

Công chúa Thụy Điển chọn váy cưới của nhà mốt lừng danh Italy - Valentino Garavani. Váy cưới của Madeleine được may bằng vải lụa in hoa hồng và phần thân trên đắp ren thêu tay, kết hợp với cổ thuyền rộng, phần lưng khoét chữ V khoe trọn bờ vai cô dâu mà vẫn đảm bảo sự tinh tế, thanh lịch

Năm 2015, Công nương Sofia Hellqvist đã nói lời tuyên thệ với Hoàng tử Thụy Điển Carl Philip

Trong lễ cưới, Công nương Sofia trở nên lộng lẫy với chiếc váy ren dài tay mang hơi hướng Duchess Kate đến từ nhà thiết kế Thụy Điển Ida Sjostedt

Zara Anne Elizabeth Phillips là con gái của Công chúa Anne và Đại úy Mark Phillips. Cô là cháu gái của Nữ hoàng Elizabeth II

Trong lễ thành hôn với cựu cầu thủ bóng bầu dục liên minh Anh Mike Tindall, Zara Phillips chọn mẫu váy cưới không tay, kết hợp với phần chân váy bông xòe đẹp mắt được thiết kế bởi Stewart Parvin

Năm 2010, hôn lễ của Công chúa Thụy Điển Victoria với Daniel Westling được tổ chức tại Nhà thờ Stockholm. Trong lễ cưới, Công chúa Victoria nổi bật với trang phục cưới được thiết kế bởi Par Engsheden

Bộ lễ phục có đường viền trễ quanh cổ vai, ôm sát cơ thể cô dâu và chi tiết thắt lưng bản to. Ngoài ra, phần đuôi váy được may bằng ren khiến bộ váy trở nên tinh tế, sang trọng



Ngày 29-4-2011, không chỉ riêng người dân nước Anh mà người dân trên khắp thế giới đều háo hức theo dõi lễ cưới của Công nương Kate Middleton và Hoàng tử William

Cô dâu Kate khoác lên người bộ váy cưới dài 2,8m do nhà thiết kế nổi tiếng Sarah Burton của thương hiệu đình đám Alexander McQueen thiết kế và đội vương miện hoàng gia của Nữ hoàng Elizabeth. Chiếc váy đầy tinh tế này đã truyền cảm hứng và được nhiều cô dâu trên thế giới học hỏi theo

Tháng 12-2008, lễ thành hôn của Công chúa nước Áo Marie-Christine đã diễn ra

Trong chiếc váy cưới dài tay với điểm nhấn mới lạ là viền cổ tay lông đã giúp công chúa Marie trở nên xinh đẹp, quý phái

Ngày 2-7-2011, lễ cưới của Hoàng tử Albert II xứ Manaco và cô dâu người Nam Phi Charlene Wittstock đã được diễn ra. Cô dâu Charlene vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy cưới lộng lẫy hiệu Armani

Hoàng gia Monaco cho biết nhóm thiết kế Armani đã mất 2.500 giờ để may chiếc váy này. Tà váy dài 5m được trang trí bởi 40.000 viên pha lê Swarovski và 20.000 viên ngọc trai

Đám cưới giữa Hoàng tử Harry và nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle được diễn ra vào ngày 19-5-2018

Cô dâu Meghan diện chiếc váy cổ thuyền thanh lịch của thương hiệu Givenchy, đội khăn voan dài 5m cùng vương miện kim cương lấp lánh. Nhiều ý kiến cho rằng đầm cưới của Meghan có kiểu dáng đơn giản nhất so với trang phục của cô dâu trong những đám cưới Hoàng gia châu Âu từ trước đến nay. Tuy nhiên, chiếc váy này vẫn được lòng khá nhiều người

Năm 2019, đám cưới của chú rể Jean-Christophe Napoleon Bonaparte - hậu duệ cuối cùng của Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte và cô dâu Olympia von und zu Arco Zinneberg - nữ bá tước cuối cùng của Hoàng gia Úc đã diễn ra

Không chọn những thiết kế kín đáo đi vào huyền thoại, cô dâu Olympia khoác lên mình bộ váy cưới ren xuyên thấu đến từ nhà mốt Oscar de la Renta danh tiếng. Nhà thiết kế đã mất 1.440 giờ để thực hiện bộ váy tinh xảo này

