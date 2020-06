Ngày 18-6-2020, việc "Vua hài Hong Kong" Châu Tinh Trì thiếu tiền phải thế chấp nhà để trả nợ được đưa tin rầm rộ trên các phương tiện truyền thông

Theo Ifeng, Châu Tinh Trì từng ký một hợp đồng đánh cược với đối tác đầu tư là công ty Thượng Hải văn hóa với nội dung từ năm 2016-2019 sẽ đạt tiền lãi khoảng 140 triệu USD. Nếu không đạt được mục tiêu đề ra, Châu Tinh Trì sẽ bồi thường bằng tiền mặt hoặc mua lại cổ phần của công ty

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, các tác phẩm của Châu Tinh Trì hoặc bị hoãn quay hoặc không thể ra rạp khiến vua hài Hong Kong không thể kiếm được số tiền như đã đánh cược. Do đó, ông phải thế chấp khu biệt thự rộng lớn của mình với giá cao để trả nợ

Châu Tinh Trì sinh ngày 22-6-1962, trong một gia đình thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm. Tuổi thơ của ông là những tháng ngày không đủ ăn cùng nỗi ám ảnh mẹ bị người cha nghiện ngập bạo hành suốt nhiều năm

Châu Tinh Trì từng chia sẻ: "Tôi không có tuổi thơ thật sự. Món ăn ngon nhất trên đời với tôi là cơm chan dầu. Còn mẹ tôi, bà chỉ được ăn dưa muối qua bữa. Có đồ ăn gì đều để hết cho chị em tôi. Từ ngày đó, tôi đã hiểu mình cần phải lớn thật nhanh"

Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1983, Châu Tinh Trì quyết tâm lên thành phố để lập nghiệp. Để có tiền trang trải cuộc sống, ông đều nhận làm mọi việc, từ bưng bê, hầu bàn, dọn vệ sinh…

Coi nghệ thuật là "miền đất hứa" giúp thay đổi cuộc đời, trong năm đó, Châu Tinh Trì cùng bạn thân là Lương Triều Vỹ đăng ký khóa đào tạo diễn xuất của đài TVB. Trong khi người bạn thân của ông đã trở thành minh tinh đình đám thì Châu Tinh Trì vẫn chìm nổi với những vai diễn không lời thoại hoặc xuất hiện thoáng qua như lính canh, xác chết...

Trải qua gần 50 bộ phim với những nhân vật mờ nhạt, Châu Tinh Trì dường như rơi xuống đáy cùng tuyệt vọng. Ông bị đồng nghiệp mỉa mai là vô dụng và không có tương lai, chỉ biết nhảy nhót làm trò, mua vui nhạt nhẽo và sẽ mãi không thể ngóc đầu lên được

May mắn đã mỉm cười với Châu Tinh Trì khi năm 1988, ông đảm nhận vai diễn trong phim điện ảnh "Phán xét cuối cùng". Tác phẩm mang về cho ông danh hiệu "Nam diễn viên phụ xuất sắc" tại giải Kim Mã. Từ đó, các nhà làm phim bắt đầu nhìn nhận lại chàng diễn viên, cho Châu Tinh Trì cơ hội đóng vai quan trọng

Năm 1990, sau thời gian chật vật khởi nghiệp với một loạt vai "tiểu tốt", Châu Tinh Trì bắt đầu ghi dấu với vai chính trong "Thánh Bài". Đây là bộ phim hài làm nhái lại bộ phim "Thần Bài" do Châu Nhuận Phát thủ vai. Khi đó điện ảnh Hong Kong "bội thực" với những bộ phim anh hùng nặng về hành động và nhồi nhét triết lý nhân sinh. Bộ phim "Thánh Bài" như một cơn gió mới, mang đến những nụ cười sảng khoái cho khán giả

Lối diễn tự nhiên, hóm hỉnh trong phim "Thánh bài" đã giúp Châu Tinh Trì được đề cử "Nam diễn viên chính xuất sắc" tại giải Kim Tượng. Từ đây, tên tuổi của ông "lên như diều gặp gió"

Ông sau đó sáng lập ra dòng "phim hài Châu Tinh Trì" với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như: Tân lộc đỉnh ký, Đại thoại Tây du, Quốc sản 007, Đội bóng Thiếu Lâm, Đường Bá Hổ...

Từ sau những năm 1990, phim hài nhảm với lối chọc cười khoa trương, lời thoại phi logic, hình ảnh trào phúng nhưng không hề lố lăng mà ngược lại còn ẩn chứa đầy triết lý trải đời, chạm đến trái tim khán giả đã trở thành thương hiệu riêng của Tinh Gia và là đặc sản của dòng phim hài Hong Kong

Phim có sự tham gia của Châu Tinh Trì dù ở cương vị diễn viên, đạo diễn hay nhà sản xuất đều tạo nên cơn "sốt". Người ta còn coi "phim Châu Tinh Trì" như một cơ hội đổi đời. Trương Bá Chi, Mạc Văn Úy, Ngô Quân Như đều từ đó mà tiếng tăm lẫy lừng

Sau những thành công liên tiếp, Châu Tinh Trì được mệnh danh là "Vua hài kịch", "Vua phòng vé", "Mỗi năm một Ảnh đế, trăm năm Châu Tinh Trì"... Trong đó, câu nói "Tôi nợ Châu Tinh Trì một vé xem phim" là dòng chia sẻ mà khán giả Trung Quốc luôn đăng tải mỗi khi Tinh Gia ra phim mới hay phim cũ của ông được chiếu lại

Châu Tinh Trì còn nổi tiếng là nghệ sĩ có óc làm giàu nhạy bén bậc nhất làng giải trí. Bên cạnh nguồn thu dồi dào từ doanh thu phim ảnh, ông còn là "tay chơi" bất động sản chuyên nghiệp

Nam tài tử là chủ sở hữu của nhiều cơ ngơi nhà đất bề thế tại xứ Cảng thơm. Ông còn giao dịch được cả những dự án quốc gia mà "có tiền cũng không mua nổi"

"Vua hài" cũng đầu tư mạnh vào hệ thống rạp chiếu phim. Năm 2002, ông lập thêm công ty điện ảnh Bingo và bắt đầu thâu tóm 4 cụm rạp chiếu phim với giá 30 triệu NDT

Nắm trong tay khối tài sản khổng lồ nhưng Châu Tinh Trì lại sống vô cùng giản dị. Mỗi khi ra ngoài, diễn viên đi lại bằng chiếc xe đạp quen thuộc và mặc quần áo cũ. Lối sống tiết kiệm, ẩn dật, không màng thế sự của Châu Tinh Trì trở thành tính cách điển hình của ông

Bên cạnh chuyên môn nghệ thuật, ông tự đặt ra cho mình những nguyên tắc: không đóng quảng cáo, không xuất hiện tại các sự kiện giải trí, không cho người quen mượn tiền...

Những người quen biết nói về Châu Tinh Trì với đủ loại từ miệt thị: Kẻ phản bội, hà tiện số một, tự xem mình là nhất... Nhiều đồng nghiệp từng một thời gắn bó với ông như: Ngô Mạnh Đạt, Hồng Kim Bảo, đạo diễn nổi tiếng Vương Tinh hay người bạn đồng cam cộng khổ thời trẻ Lương Triệu Vỹ cũng dần xa lánh bởi tính cách lập dị của Tinh gia

Mặc những lời chỉ trích, chê bai từ dư luận, Châu Tinh Trì vẫn tỏ ra bình thản. Nói về những mối quan hệ đổ vỡ, nam tài tử trải lòng: "Cuộc sống này vốn là như vậy, tôi luôn cẩn thận tìm cho mình một lối đi riêng"

Là người khép kín nhưng chuyện tình cảm của Châu Tinh Trì vướng không ít thị phi. Trong suốt quãng đời làm nghệ thuật, ông từng có mối quan hệ tình cảm với nhiều người đẹp như: Củng Lợi, Chu Nhân, Mạc Văn Úy, Vu Văn Phượng... Tuy nhiên, tất cả cũng nhanh chóng đổ vỡ vì nam diễn viên có tính bay bướm, đào hoa

Mối tình đình đám nhất của ông là với nữ đại gia Vu Văn Phượng. Hai người từng chung sống như vợ chồng suốt 10 năm mà không có một đám cưới nào diễn ra. Tới 2010, họ chia tay và Văn Phượng đã không tiếc lời nói xấu vua hài, tố cáo tính bạc bẽo và tham lam của ông với truyền thông

Bên cạnh đó, Vu Văn Phượng còn đệ đơn kiện Châu Tinh Trì phải bồi thường tiền hoa hồng cho bà lên tới 80 triệu đô la Hong Kong. Theo tình cũ của Tinh Gia, trong quãng thời gian hẹn hò, bà làm cố vấn tài chính cho công ty của Châu Tinh Trì, nhờ đó, khối lượng tài sản của vua hài tăng lên đáng kể. Ngoại trừ số tiền lương được nhận, Châu Tinh Trì từng hứa miệng sẽ trả thêm 10% hoa hồng cho Vu Văn Phượng (số tiền là 80 triệu đô la Hong Kong). Nhưng từ đó đến nay, Châu Tinh Trì mới trả được 10 triệu đô la Hong Kong. Mới đây, Vu Văn Phượng cũng lên tiếng đòi nam diễn viên trả 70 triệu đô la Hong Kong còn thiếu

Tết 2019, Châu Tinh Trì làm "Tân vua hài kịch", tuy nhiên bộ phim không giành được thắng lợi phòng vé và không nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn lẫn đồng nghiệp

Ở tuổi 58, Châu Tinh Trì vẫn một mình lẻ bóng. Người thân duy nhất của ông hiện tại là người mẹ già gần 80 tuổi. Nhiều người nhận định cuộc đời của Châu Tinh Trì luôn mang lại tiếng cười cho mọi người nhưng bản thân ông lại ngập chìm trong nỗi buồn

Năm ngoái, truyền thông bắt gặp nam tài tử lặng lẽ đi ăn một mình với mái đầu bạc trắng và dáng vẻ hom hem. So với những hình ảnh duyên dáng và đào hoa trong các bộ phim đình đám, dáng vẻ hiện tại của ngôi sao nổi tiếng khiến nhiều người bất ngờ và xót xa

