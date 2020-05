Là một trong những biểu tượng của thành phố Đà Nẵng, Cầu Rồng đã khiến cho người dân Đà Nẵng nói riêng và người Việt nói chung không khỏi tự hào khi đoạt giải về công trình chiếu sáng đặc biệt do Mỹ trao tặng

Với kiến trúc độc đáo mô phỏng hình con rồng thời Lý vươn mình ra biển lớn, cây cầu này được hãng CNN đánh giá là cây cầu tượng trưng cho sự thịnh vượng của châu Á

Với kinh phí gần 1,5 nghìn tỷ đồng, cây cầu bắc qua sông Hàn này được thông xe từ ngày 29-3-2013 có tổng chiều dài 666 m và rộng 37,5 m với 6 làn xe chạy

Điểm độc đáo của cây cầu này là được thiết kế và xây dựng với hình dạng của một con rồng có khả năng phun lửa và phun nước vào lúc 21 giờ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ lớn

Sự ra đời của cây cầu hiện đại này đã rút ngắn khoảng cách từ các đường chính trong thành phố, bãi biển Mỹ Khê, bãi biển Non Nước tới sân bay quốc tế Đà Nẵng

Cầu Rồng cũng góp phần đưa Đà Nẵng lọt vào top 15 trong danh sách 52 điểm đến do tạp chí The New York Times bình chọn, gồm những thiên đường du lịch như: Puerto Rico, Panama, Munich…

Trước đó, Đà Nẵng cũng vào top 52 của The New York Times nhưng xếp ở vị trí 43/52. Ngoài ra Cầu Rồng cũng đã đặt được giải thưởng kỹ thuật xuất sắc 2014 chỉ sau 1 năm được đi vào hoạt động

Dù không bắc qua dòng sông nào, nhưng Cầu Vàng (Đà Nẵng) vẫn gây ấn tượng với vị trí tọa lạc trên núi cao và đôi bàn tay khổng lồ rêu phong nâng đỡ lối đi giống như một dải lụa vàng lơ lửng trên bầu trời

Cây cầu đặc biệt nhất ở “thành phố của những cây cầu” được đi vào hoạt động hồi tháng 7-2018

Cầu Vàng nằm trong khu du lịch Sun World Ba Na Hills, trên độ cao hơn 1400m có chiều dài gần 150m, rộng 12,8m được thết kế gồm 8 nhịp, nhịp dài nhất là 21,2m

Ngay sau khi hoàn thành, Cầu Vàng đã được các hãng thông tấn lớn trên thế giới như CNN, BBC hay The New York Times... đồng loạt khai thác đến tận tường sự khác lạ và độc đáo

Vào năm 2018, tạp chí TIME danh tiếng của Mỹ đã đưa Cầu Vàng vào “Top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới 2018”

Tọa lạc trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm của thủ đô Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội được coi là một trong những công trình kiến trúc và nghệ thuật hiện đại trong hệ thống bảo tàng tại Việt Nam

Với tổng diện tích gần 54.000 mét vuông, cao gần 30,7 mét, dự án Bảo tàng Hà Nội được khởi công xây dựng vào ngày 19 tháng 5 năm 2008 và hoàn thành trong lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội vào ngày 10 tháng 10 năm 2010

Bảo tàng Hà Nội là công trình có sự giao hòa nên thơ giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại khi mang hình dáng tựa chiếc mũ "Bình thiên" của các bậc đế vương với những vách nhôm được trổ hoa văn vô cùng tinh tế

Bảo tàng Hà Nội được thiết kế gồm 4 tầng nổi và 2 tầng hầm, được nghiên cứu thiết kế kỹ lưỡng, từ hình khối kiến trúc bên ngoài, bố cục các không gian công năng, cho tới việc xử lý giải pháp cho mặt đứng

Năm 2012, Bảo tàng Hà Nội được vinh danh là một trong số 20 bảo tàng đẹp của thế giới. Hiện, nơi này đang trưng bày và giữ gìn khoảng 50.000 hiện vật có giá trị

Có diện tích gần 6.100 mét vuông, tòa nhà "chọc trời" Bitexco Financial xây dựng tại trung tâm Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh được coi là một trong những công trình kiến trúc nổi bật nhất Việt Nam

Lấy cảm hứng là búp hoa sen biểu tượng cho sự năng động của TP.HCM, tòa nhà có tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 400 triệu USD, được tập đoàn bất động sản của Việt Nam là Bitexco Group đầu tư xây dựng

Tòa tháp này bao gồm 68 tầng, có chiều cao là 262 m (không tính phần móng khoan sâu 80 m dưới lòng đất), với 119.000 mét vuông sàn sử dụng, cung cấp 37.000 mét vuông cho khu vực văn phòng, hơn 8.000 mét vuông cho khu vực thương mại từ tầng 1 đến tầng 6

Ngoài ra, toà nhà này còn mang sự độc đáo khi được bao phủ bởi 6.000 tấm kính có hình dáng cong, xếp theo dạng trụ nghiêng thay vì hình chữ nhật thẳng đứng

Đặc biệt, tại tầng 49 còn có một sân đỗ trực thăng được làm từ hơn 250 tấn kết cấu thép, 4.000 bu lông liên kết. Chính thiết kế độc lạ đã giúp công trình này được CNN bình chọn là một trong 25 biểu tượng xây dựng thế giới

Ngày 4-2-2018, UBND tỉnh Kiên Giang, huyện đảo Phú Quốc đã phối hợp với Tập đoàn Sun Group để khai trương tuyến cáp treo ba dây hiện đại nối thị trấn An Thới với đảo Hòn Thơm (Kiên Giang)

Với tổng chiều dài 7.900m cáp treo sẽ đưa du khách đến với một hành trình du ngoạn kỳ thú trên cao, từ thị trận An Thới qua các đảo Hòn Rỏi, Hòn Dứa tới Hòn Thơm để thu vào tầm mắt vẻ đẹp tựa thiên đường của biển, đảo



Toàn bộ hệ thống cáp treo được thiết kế có hai nhà ga, 6 trụ cáp, trong đó trụ lớn nhất T4 có chiều cao 174 m

Để rút ngắn thời gian di chuyển của du khách từ An Thới tới Hòn Thơm xuống ngắn hơn so với di chuyển bằng cano trên biển, hệ thống cáp treo đã được thiết kế gồm 69 cabin, mỗi cabin có sức chứa 30 khách, vận tốc tối đa đạt 8,5m/s

Bên cạnh đó, hệ thống cáp treo này còn được đánh giá là hiện đại và an toàn nhất thế giới, trên các cabin đều được trang bị wifi và đèn chiếu sáng vào ban đêm

Năm 2017, Phú Quốc đã đón xấp xỉ 3 triệu lượt khách. Dù đã tăng hơn gấp đôi năm 2016, nhưng vẫn cách xa so với hơn 8 triệu lượt khách đến Phuket hàng năm

Sau khi đi vào hoạt động, hệ thống cáp treo này đã được Tổ chức Guinness trao tặng Chứng nhận Cáp treo dài nhất thế giới





Là một trong những biểu tượng của thành phố Đà Nẵng, Cầu Rồng đã khiến cho người dân Đà Nẵng nói riêng và người Việt nói chung không khỏi tự hào khi đoạt giải về công trình chiếu sáng đặc biệt do Mỹ trao tặng

Với kiến trúc độc đáo mô phỏng hình con rồng thời Lý vươn mình ra biển lớn, cây cầu này được hãng CNN đánh giá là cây cầu tượng trưng cho sự thịnh vượng của châu Á

Với kinh phí gần 1,5 nghìn tỷ đồng, cây cầu bắc qua sông Hàn này được thông xe từ ngày 29-3-2013 có tổng chiều dài 666 m và rộng 37,5 m với 6 làn xe chạy

Điểm độc đáo của cây cầu này là được thiết kế và xây dựng với hình dạng của một con rồng có khả năng phun lửa và phun nước vào lúc 21 giờ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ lớn

Sự ra đời của cây cầu hiện đại này đã rút ngắn khoảng cách từ các đường chính trong thành phố, bãi biển Mỹ Khê, bãi biển Non Nước tới sân bay quốc tế Đà Nẵng

Cầu Rồng cũng góp phần đưa Đà Nẵng lọt vào top 15 trong danh sách 52 điểm đến do tạp chí The New York Times bình chọn, gồm những thiên đường du lịch như: Puerto Rico, Panama, Munich…

Trước đó, Đà Nẵng cũng vào top 52 của The New York Times nhưng xếp ở vị trí 43/52. Ngoài ra Cầu Rồng cũng đã đặt được giải thưởng kỹ thuật xuất sắc 2014 chỉ sau 1 năm được đi vào hoạt động

Dù không bắc qua dòng sông nào, nhưng Cầu Vàng (Đà Nẵng) vẫn gây ấn tượng với vị trí tọa lạc trên núi cao và đôi bàn tay khổng lồ rêu phong nâng đỡ lối đi giống như một dải lụa vàng lơ lửng trên bầu trời

Cây cầu đặc biệt nhất ở “thành phố của những cây cầu” được đi vào hoạt động hồi tháng 7-2018

Cầu Vàng nằm trong khu du lịch Sun World Ba Na Hills, trên độ cao hơn 1400m có chiều dài gần 150m, rộng 12,8m được thết kế gồm 8 nhịp, nhịp dài nhất là 21,2m

Ngay sau khi hoàn thành, Cầu Vàng đã được các hãng thông tấn lớn trên thế giới như CNN, BBC hay The New York Times... đồng loạt khai thác đến tận tường sự khác lạ và độc đáo

Vào năm 2018, tạp chí TIME danh tiếng của Mỹ đã đưa Cầu Vàng vào “Top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới 2018”

Tọa lạc trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm của thủ đô Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội được coi là một trong những công trình kiến trúc và nghệ thuật hiện đại trong hệ thống bảo tàng tại Việt Nam

Với tổng diện tích gần 54.000 mét vuông, cao gần 30,7 mét, dự án Bảo tàng Hà Nội được khởi công xây dựng vào ngày 19 tháng 5 năm 2008 và hoàn thành trong lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội vào ngày 10 tháng 10 năm 2010

Bảo tàng Hà Nội là công trình có sự giao hòa nên thơ giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại khi mang hình dáng tựa chiếc mũ "Bình thiên" của các bậc đế vương với những vách nhôm được trổ hoa văn vô cùng tinh tế

Bảo tàng Hà Nội được thiết kế gồm 4 tầng nổi và 2 tầng hầm, được nghiên cứu thiết kế kỹ lưỡng, từ hình khối kiến trúc bên ngoài, bố cục các không gian công năng, cho tới việc xử lý giải pháp cho mặt đứng

Năm 2012, Bảo tàng Hà Nội được vinh danh là một trong số 20 bảo tàng đẹp của thế giới. Hiện, nơi này đang trưng bày và giữ gìn khoảng 50.000 hiện vật có giá trị

Có diện tích gần 6.100 mét vuông, tòa nhà "chọc trời" Bitexco Financial xây dựng tại trung tâm Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh được coi là một trong những công trình kiến trúc nổi bật nhất Việt Nam

Lấy cảm hứng là búp hoa sen biểu tượng cho sự năng động của TP.HCM, tòa nhà có tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 400 triệu USD, được tập đoàn bất động sản của Việt Nam là Bitexco Group đầu tư xây dựng

Tòa tháp này bao gồm 68 tầng, có chiều cao là 262 m (không tính phần móng khoan sâu 80 m dưới lòng đất), với 119.000 mét vuông sàn sử dụng, cung cấp 37.000 mét vuông cho khu vực văn phòng, hơn 8.000 mét vuông cho khu vực thương mại từ tầng 1 đến tầng 6

Ngoài ra, toà nhà này còn mang sự độc đáo khi được bao phủ bởi 6.000 tấm kính có hình dáng cong, xếp theo dạng trụ nghiêng thay vì hình chữ nhật thẳng đứng

Đặc biệt, tại tầng 49 còn có một sân đỗ trực thăng được làm từ hơn 250 tấn kết cấu thép, 4.000 bu lông liên kết. Chính thiết kế độc lạ đã giúp công trình này được CNN bình chọn là một trong 25 biểu tượng xây dựng thế giới

Ngày 4-2-2018, UBND tỉnh Kiên Giang, huyện đảo Phú Quốc đã phối hợp với Tập đoàn Sun Group để khai trương tuyến cáp treo ba dây hiện đại nối thị trấn An Thới với đảo Hòn Thơm (Kiên Giang)

Với tổng chiều dài 7.900m cáp treo sẽ đưa du khách đến với một hành trình du ngoạn kỳ thú trên cao, từ thị trận An Thới qua các đảo Hòn Rỏi, Hòn Dứa tới Hòn Thơm để thu vào tầm mắt vẻ đẹp tựa thiên đường của biển, đảo



Toàn bộ hệ thống cáp treo được thiết kế có hai nhà ga, 6 trụ cáp, trong đó trụ lớn nhất T4 có chiều cao 174 m

Để rút ngắn thời gian di chuyển của du khách từ An Thới tới Hòn Thơm xuống ngắn hơn so với di chuyển bằng cano trên biển, hệ thống cáp treo đã được thiết kế gồm 69 cabin, mỗi cabin có sức chứa 30 khách, vận tốc tối đa đạt 8,5m/s

Bên cạnh đó, hệ thống cáp treo này còn được đánh giá là hiện đại và an toàn nhất thế giới, trên các cabin đều được trang bị wifi và đèn chiếu sáng vào ban đêm

Năm 2017, Phú Quốc đã đón xấp xỉ 3 triệu lượt khách. Dù đã tăng hơn gấp đôi năm 2016, nhưng vẫn cách xa so với hơn 8 triệu lượt khách đến Phuket hàng năm

Sau khi đi vào hoạt động, hệ thống cáp treo này đã được Tổ chức Guinness trao tặng Chứng nhận Cáp treo dài nhất thế giới