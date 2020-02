Bộ phim "Cô gái đến từ hư vô" của Thái Lan hiện đang gây "sốt" cộng đồng mạng và được chia sẻ vô cùng rộng rãi. Bộ phim gồm 13 tập, mỗi tập phim làm về 1 câu chuyện khác nhau nhưng đều xoay quanh nhân vật chính là cô bé Nanno (do Chicha Amataykul thủ vai). Nanno là 1 cô gái đến từ hư vô, không ai rõ lý lịch, cô xuất hiện để con người bộc lộ cái xấu bên trong mình Hình tượng Nanno được xây dựng là cô gái vô cùng xinh đẹp với vẻ thánh thiện khiến chàng trai nào cùng yêu mến Tuy nhiên, trái với vẻ thánh thiện ấy, Nanno luôn đặt đối tượng của mình vào tình huống lựa chọn giữa việc tốt và xấu. Và hầu hết những người này đều lựa chọn làm việc xấu Bộ phim đã đưa ra cái nhìn khác về cuộc sống học đường, không phải luôn luôn vui vẻ và trong sáng như chúng ta thường nghĩ Nanno trong bộ phim đã khiến con người bộc lộ rõ những điểm xấu của mình như sự ích kỷ, tính ghen ghét, ganh đua... Nanno trong phim vừa mang vẻ xinh đẹp thánh thiện, song cũng ẩn chứa chút gì ma quái, ám ảnh người xem Mỗi tập phim thường bắt đầu với gam màu tươi sáng rồi sau đó diễn biến và chuyển dần sang u tối khi phản ảnh góc khuất của mỗi nhân vật "Cô gái quỷ" Nanno đầy ma quái trong phim đã gây ấn tượng mạnh đối với khán giả Diễn xuất vô cùng tròn vai, nhân vật Nanno của Chicha Amatayakul đã gây ấn tượng sâu sắc, khiến tên tuổi của cô được tìm kiếm rộng rãi trên Google Chicha Amatayakul sinh năm 1993, là nữ diễn viên đến từ Thái Lan Trước khi trở thành diễn viên, Chicha đã bắt đầu sự nghiệp giải trí ở nhiều vai trò khác nhau như người mẫu, ca sĩ... Cô từng xuất hiện trên tạp chí Vouge của Thái Lan và nhận được nhiều lời ngợi khen trước vẻ xinh đẹp khả ái, đặc biệt của mình Bên cạnh đó, Chicha từng là thành viên của nhóm nhạc nữ có tên Kiss Me Five. Trong cuộc phỏng vấn trên Bangkok Post, cô đã chia sẻ về dự định theo đuổi cả sự nghiệp làm ca sĩ solo, diễn viên và người mẫu Tuy nhiên, trước đâu Chicha dường như chỉ nổi tiếng trong Thái Lan. Phải tới khi bộ phim "Cô gái đến từ hư vô" lên sóng và nhận được vô số phản hồi tích cực của khán giả, cái tên Chicha Atamayakul mới thật sự được nhiều khán giả quốc tế biết đến Những hình ảnh đời thường và nhan sắc xinh đẹp của cô diễn viên sinh năm 1993 hiện đang được người hâm mộ Việt Nam chia sẻ và tìm kiếm nhiều Dù là phong cách học sinh ngây thơ trong sáng, hay quyến rũ trưởng thành, Chicha Amatayakul vẫn vô cùng xinh đẹp

Bộ phim "Cô gái đến từ hư vô" của Thái Lan hiện đang gây "sốt" cộng đồng mạng và được chia sẻ vô cùng rộng rãi. Bộ phim gồm 13 tập, mỗi tập phim làm về 1 câu chuyện khác nhau nhưng đều xoay quanh nhân vật chính là cô bé Nanno (do Chicha Amataykul thủ vai). Nanno là 1 cô gái đến từ hư vô, không ai rõ lý lịch, cô xuất hiện để con người bộc lộ cái xấu bên trong mình Hình tượng Nanno được xây dựng là cô gái vô cùng xinh đẹp với vẻ thánh thiện khiến chàng trai nào cùng yêu mến Tuy nhiên, trái với vẻ thánh thiện ấy, Nanno luôn đặt đối tượng của mình vào tình huống lựa chọn giữa việc tốt và xấu. Và hầu hết những người này đều lựa chọn làm việc xấu Bộ phim đã đưa ra cái nhìn khác về cuộc sống học đường, không phải luôn luôn vui vẻ và trong sáng như chúng ta thường nghĩ Nanno trong bộ phim đã khiến con người bộc lộ rõ những điểm xấu của mình như sự ích kỷ, tính ghen ghét, ganh đua... Nanno trong phim vừa mang vẻ xinh đẹp thánh thiện, song cũng ẩn chứa chút gì ma quái, ám ảnh người xem Mỗi tập phim thường bắt đầu với gam màu tươi sáng rồi sau đó diễn biến và chuyển dần sang u tối khi phản ảnh góc khuất của mỗi nhân vật "Cô gái quỷ" Nanno đầy ma quái trong phim đã gây ấn tượng mạnh đối với khán giả Diễn xuất vô cùng tròn vai, nhân vật Nanno của Chicha Amatayakul đã gây ấn tượng sâu sắc, khiến tên tuổi của cô được tìm kiếm rộng rãi trên Google Chicha Amatayakul sinh năm 1993, là nữ diễn viên đến từ Thái Lan Trước khi trở thành diễn viên, Chicha đã bắt đầu sự nghiệp giải trí ở nhiều vai trò khác nhau như người mẫu, ca sĩ... Cô từng xuất hiện trên tạp chí Vouge của Thái Lan và nhận được nhiều lời ngợi khen trước vẻ xinh đẹp khả ái, đặc biệt của mình Bên cạnh đó, Chicha từng là thành viên của nhóm nhạc nữ có tên Kiss Me Five. Trong cuộc phỏng vấn trên Bangkok Post, cô đã chia sẻ về dự định theo đuổi cả sự nghiệp làm ca sĩ solo, diễn viên và người mẫu Tuy nhiên, trước đâu Chicha dường như chỉ nổi tiếng trong Thái Lan. Phải tới khi bộ phim "Cô gái đến từ hư vô" lên sóng và nhận được vô số phản hồi tích cực của khán giả, cái tên Chicha Atamayakul mới thật sự được nhiều khán giả quốc tế biết đến Những hình ảnh đời thường và nhan sắc xinh đẹp của cô diễn viên sinh năm 1993 hiện đang được người hâm mộ Việt Nam chia sẻ và tìm kiếm nhiều Dù là phong cách học sinh ngây thơ trong sáng, hay quyến rũ trưởng thành, Chicha Amatayakul vẫn vô cùng xinh đẹp