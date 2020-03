Jayden Bartels (SN 2004) được biết đến là một diễn viên trẻ đầy triển vọng của làng giải trí Mỹ





Vừa qua, cô "gây sốt" mạng xã hội toàn thế giới khi xuất hiện trong MV “The Man” của Taylor Swift





Jayden Bartels là một ngôi sao đa tài khi có thể chinh phục nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau như: diễn viên, ca sĩ, vũ công và người mẫu





Với một người trẻ như Jayden Bartels, việc đảm nhận nhiều vai trò cùng một lúc như vậy là điều rất đáng ngưỡng mộ





10X gây ấn tượng với người đối diện nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to cùng biểu cảm hút hồn





Ngoài ra, phong cách thời trang của cô cũng luôn được đánh giá cao vì sự trẻ trung và hợp xu hướng





Jayden Bartels tự nhận bản thân là người rất yêu thích các môn thể thao, đặc biệt là bóng đá





Đến nay, trang Instagram cá nhân của cô đã thu hút hơn 3,1 triệu người theo dõi





Được biết, ngay từ năm 10 tuổi, Jayden Bartels đã bắt đầu thử sức với các vai diễn trên truyền hình và điện ảnh





Cô may mắn được góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng của Mỹ như: Clique Wars (2015); Criminal Minds: Beyond Borders (2017); It's always Sunny in Philadelphia (2017); Nicky, Ricky, Dicky & Dawn (2017)





Không những vậy, Jayden Bartels từng tham gia khá nhiều chương trình truyền hình “ăn khách” như: Dance Moms, Walk the Prank...





Bên cạnh việc diễn xuất, 10X còn có niềm đam mê mãnh liệt với nhảy múa và ca hát





Cô nàng có thể biểu diễn theo nhiều phong cách khác nhau như: múa ballet, jazz, tap, hip-hop và múa đương đại





Năm 2016, Jayden Bartels thu hút sự chú ý của truyền thông khi biểu diễn trên sân khấu "concert" của Justin Bieber





Chiều cao nổi bật là lợi thế giúp Jayden Bartels sớm bước chân vào làng mẫu. Được biết, cô từng có khoảng thời gian làm người mẫu cho công ty LA Model đình đám





Nhờ sắc vóc hoàn hảo của mình, Jayden Bartels trở thành gương mặt quảng cáo của nhiều nhãn hàng lớn như: El Monterey, Tide, Toys-R-Us, Pizza Hut…





Dù năm nay mới bước sang tuổi 16, cô nàng khiến nhiều người trầm trồ vì nắm trong tay khối tài sản "khủng"





Hiện tại, Jayden Bartels sống cùng cha mẹ ở California, Mỹ. Cô vẫn đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa





Cha mẹ chính là những người hỗ trợ Jayden Bartels nhiều nhất trong công việc. Đặc biệt, mẹ của cô luôn giúp đỡ con gái quản lý các tài khoản truyền thông xã hội





Với nhan sắc “cực phẩm” và tài năng đa dạng, chắc chắn Jayden Bartels sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai





