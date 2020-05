Tham gia đóng phim từ năm 2019, Park Joo Huyn được đánh giá là một diễn viên đầy tiềm năng với lối diễn xuất đặc biệt ấn tượng, giọng nói nhẹ nhàng và vẻ đẹp thanh thoát

Chỉ khi tham gia vào dự án phim "Hoạt động ngoại khóa" thì cái tên Park Joo Huyn mới khiến khán giả quan tâm và trầm trồ vì màn trình diễn đáng ngạc nhiên của cô nàng

"Hoạt động ngoại khóa" là bộ phim xoay quanh cuộc sống của một học sinh nam cấp 3 là Oh Ji Soo (do Kim Dong Hee thủ vai) nhà nghèo, học giỏi, nhưng ít ai biết rằng, cậu chính là người điều hành một đường dây mại dâm

Park Joo Hyun vào vai thiên kim tiểu thư Bae Gyu Ri xinh đẹp, nổi bật, mạnh mẽ, có tính cách chống đối xã hội, đi ngược với con đường hoàn hảo, an toàn mà cha mẹ sắp đặt

Khi biết được bạn học tham gia vào con đường tội lỗi đó, với tính cách nổi loạn, muốn chứng tỏ bản thân của mình, Bea Gyu Ri đã nhất quyết đòi tham gia

Từ đây, hàng loạt rắc rối xảy đến, cả 2 phải đặt cược tất cả số tiền mình đã kiếm được, hay thậm chí là tính mạng của mình để có thể chiến thắng số phận

Nhiều người xem có biết đến Kim Dong Hee qua vai diễn của anh trong "Tầng lớp Itaewon", tuy nhiên, nữ diễn viên xinh đẹp Park Joo Hyun vẫn còn là một gương mặt khá mới đối với khán giả

Ngoài đời, Park Joo Hyun sinh ngày 5-10-1994, cô nàng từng tốt nghiệp Đại học nghệ thuật quốc gia Seoul

Sở hữu chiều cao 1,67m cùng khuôn mặt vô cùng ngây thơ nên ít ai có thể nghĩ được, cô nữ sinh cá tính trong "Hoạt động ngoại khóa" thật ra đã bước sang tuổi 26

Sau 1 năm lấn sân sang con đường diễn xuất, đến nay Park Joo Hyun đã xuất hiện trong 2 series phim, bao gồm "Extracurricular" trong vai Bae Gyu Ri và "A Piece of Your Mind" trong vai Kim Ji Soo

Chỉ mới xuất hiện trong rất ít các tác phẩm điện ảnh, nhưng dấu ấn mà Park Joo Hyun để lại trong lòng khán giả thật sự không hề nhỏ, đặc biệt là với vai diễn trong bộ phim "Extracurricular"

Cô nàng đã được mệnh danh "tân binh quái vật" dù chỉ là "lính mới" trong giới điện ảnh của xứ sở kim chi

Để chuẩn bị cho vai diễn Bae Gyu Ri, một nhân vật có tính cách nổi loạn ngầm, thông minh nhưng sẵn lòng phạm tội, Park Joo Hyun đã có một sự chuẩn bị vô cùng kỹ càng

Cụ thể, trước khi bắt đầu bộ phim, ngoài việc học thuộc kịch bản, cô còn phải đọc nhiều bài báo liên quan đến tội phạm

Ngoài ra, cô còn phải hỏi ý kiến các bác sĩ tâm lý về quá trình hình thành việc phạm tội của trẻ vị thành niên

Sau sự thành công ngoài mong đợi của "Hoạt động ngoại khóa" nhiều người rất háo hức chờ đợi sự phát triển trên con đường diễn xuất của Park Joo Hyun trong tương lai

Dù vậy, nhiều người vẫn cho rằng, sự nổi tiếng quá sớm, khiến không ít khán giả kỳ mong sẽ là một cái bóng khiến cô có thể có vượt qua

Đầu năm 2019, Park Joo-hyun từng đến Đà Nẵng, Hội An du lịch và diện áo dài. Khi "Extracurricular" hút khách, nhiều người Việt bình luận vào bài đăng cũ, khen diễn xuất và sắc vóc của sao nữ

Tham gia đóng phim từ năm 2019, Park Joo Huyn được đánh giá là một diễn viên đầy tiềm năng với lối diễn xuất đặc biệt ấn tượng, giọng nói nhẹ nhàng và vẻ đẹp thanh thoát

Chỉ khi tham gia vào dự án phim "Hoạt động ngoại khóa" thì cái tên Park Joo Huyn mới khiến khán giả quan tâm và trầm trồ vì màn trình diễn đáng ngạc nhiên của cô nàng

"Hoạt động ngoại khóa" là bộ phim xoay quanh cuộc sống của một học sinh nam cấp 3 là Oh Ji Soo (do Kim Dong Hee thủ vai) nhà nghèo, học giỏi, nhưng ít ai biết rằng, cậu chính là người điều hành một đường dây mại dâm

Park Joo Hyun vào vai thiên kim tiểu thư Bae Gyu Ri xinh đẹp, nổi bật, mạnh mẽ, có tính cách chống đối xã hội, đi ngược với con đường hoàn hảo, an toàn mà cha mẹ sắp đặt

Khi biết được bạn học tham gia vào con đường tội lỗi đó, với tính cách nổi loạn, muốn chứng tỏ bản thân của mình, Bea Gyu Ri đã nhất quyết đòi tham gia

Từ đây, hàng loạt rắc rối xảy đến, cả 2 phải đặt cược tất cả số tiền mình đã kiếm được, hay thậm chí là tính mạng của mình để có thể chiến thắng số phận

Nhiều người xem có biết đến Kim Dong Hee qua vai diễn của anh trong "Tầng lớp Itaewon", tuy nhiên, nữ diễn viên xinh đẹp Park Joo Hyun vẫn còn là một gương mặt khá mới đối với khán giả

Ngoài đời, Park Joo Hyun sinh ngày 5-10-1994, cô nàng từng tốt nghiệp Đại học nghệ thuật quốc gia Seoul

Sở hữu chiều cao 1,67m cùng khuôn mặt vô cùng ngây thơ nên ít ai có thể nghĩ được, cô nữ sinh cá tính trong "Hoạt động ngoại khóa" thật ra đã bước sang tuổi 26

Sau 1 năm lấn sân sang con đường diễn xuất, đến nay Park Joo Hyun đã xuất hiện trong 2 series phim, bao gồm "Extracurricular" trong vai Bae Gyu Ri và "A Piece of Your Mind" trong vai Kim Ji Soo

Chỉ mới xuất hiện trong rất ít các tác phẩm điện ảnh, nhưng dấu ấn mà Park Joo Hyun để lại trong lòng khán giả thật sự không hề nhỏ, đặc biệt là với vai diễn trong bộ phim "Extracurricular"

Cô nàng đã được mệnh danh "tân binh quái vật" dù chỉ là "lính mới" trong giới điện ảnh của xứ sở kim chi

Để chuẩn bị cho vai diễn Bae Gyu Ri, một nhân vật có tính cách nổi loạn ngầm, thông minh nhưng sẵn lòng phạm tội, Park Joo Hyun đã có một sự chuẩn bị vô cùng kỹ càng

Cụ thể, trước khi bắt đầu bộ phim, ngoài việc học thuộc kịch bản, cô còn phải đọc nhiều bài báo liên quan đến tội phạm

Ngoài ra, cô còn phải hỏi ý kiến các bác sĩ tâm lý về quá trình hình thành việc phạm tội của trẻ vị thành niên

Sau sự thành công ngoài mong đợi của "Hoạt động ngoại khóa" nhiều người rất háo hức chờ đợi sự phát triển trên con đường diễn xuất của Park Joo Hyun trong tương lai

Dù vậy, nhiều người vẫn cho rằng, sự nổi tiếng quá sớm, khiến không ít khán giả kỳ mong sẽ là một cái bóng khiến cô có thể có vượt qua

Đầu năm 2019, Park Joo-hyun từng đến Đà Nẵng, Hội An du lịch và diện áo dài. Khi "Extracurricular" hút khách, nhiều người Việt bình luận vào bài đăng cũ, khen diễn xuất và sắc vóc của sao nữ