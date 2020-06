Yoshi Rinrada Thurapan (tên thật là Rinrada Thurapan), sinh ngày 5-2-1997 tại tỉnh Roi Et, Thái Lan

Yoshi Rinrada Thurapan khi còn là một cậu bé

Sinh ra với thân hình của một cậu con trai nhưng Yoshi Rinrada luôn khao khát được trở thành một cô gái

Lên cấp 2, Yoshi Rinrada Thurapan bắt đầu bộc lộ xu hướng nữ tính và thích trang điểm cũng như tạo dáng giống con gái dù cậu là một nam sinh

Năm 14 tuổi, Yoshi bắt đầu quá trình tiêm hormone nữ

Năm 18 tuổi, Yoshi đủ tuổi thực hiện phẫu thuật chuyển giới, hoàn thành ước mơ được sống với đúng giới tính của mình

Đáng nói là từ trước khi trở thành một cô gái theo đúng nghĩa, Yoshi Rinrada Thurapan đã là một "mỹ nam"

Cậu bé Rinrada Thurapan khi ấy sở hữu gương mặt thon gọn với các đường nét thanh tú, sống mũi cao cùng làn da trắng mịn

Bên cạnh đó, cậu bé Rinrada cũng gây ấn tượng với vóc dáng nhỏ nhắn, thon thả và chân tay thuôn dài như con gái

Đặc biệt, sau khi thực hiện phẫu thuật chuyển giới, cô càng nhận được sự chú ý từ đông đảo người hâm mộ

Để hoàn thiện nhan sắc của mình, Yoshi đã nhờ cậy tới phẫu thuật thẩm mỹ

Để nâng tầm nhan sắc, Yoshi Rinrada đã thực hiện là bơm môi và phẫu thuật ngực

Các yếu tố còn lại như mắt, mũi, cằm hay giọng nói, làn da trên cơ thể Yoshi Rinrada đều là tự nhiên 100%

Năm 2017, Yoshi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thái Lan 2017. Người đẹp được ca tụng là giai nhân bậc nhất trong lịch sử cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới. Sau đó, Yoshi còn trở thành Á hậu cuộc thi Miss International Queen

Trước những danh hiệu này, Yoshi đã nổi tiếng là hotgirl của showbiz Thái

Với gương mặt xinh đẹp và vóc dáng thon gọn, Yoshi trở thành gương mặt được nhiều hãng thời trang săn đón. Bên cạnh đó, cô còn được biết đến với vai trò là diễn viên khi tham gia "Lovesick" - một bộ phim nổi tiếng nói về cộng đồng người đồng giới của Thái Lan

Chiêm ngưỡng sắc vóc của Yoshi Rinrada ở thời điểm hiện tại, không một ai nghĩ cô từng là một chàng trai

Không chỉ đẹp về khuôn mặt hay hình thể mà từng cử chỉ của cô cũng vô cùng duyên dáng, uyển chuyển

Với nhan sắc nổi bật, Yoshi Rinrada được tờ Thairath mệnh danh là "thần tiên tỷ phiên bản Thái Lan". Báo China Times cũng nhận định Yoshi y hệt "Angelababy xứ Chùa vàng"

Người đẹp hiện đang theo học khoa truyền thông, phát thanh truyền hình Đại học Bangkok

Tài khoản mạng xã hội Instagram của Yoshi Rinrada hiện có tới 1,2 triệu người hâm mộ

Trên trang cá nhân, nữ hoàng chuyển giới thường xuyên đăng tải những bức ảnh khoe nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm và nhận được nhiều lời khen từ phía người hâm mộ

Ngày 10-1-2019, Yoshi Rinrada đến TP.HCM để dự chung kết "The Tiffany Việt Nam" - chương trình truyền hình thực tế đầu tiên dành cho người chuyển giới. Chương trình do Hương Giang mua bản quyền từ Miss International Queen

Nhan sắc của Yoshi Rinrada được người hâm mộ nhận định sẽ ngày càng thăng hạng theo thời gian

Yoshi Rinrada Thurapan (tên thật là Rinrada Thurapan), sinh ngày 5-2-1997 tại tỉnh Roi Et, Thái Lan

Yoshi Rinrada Thurapan khi còn là một cậu bé

Sinh ra với thân hình của một cậu con trai nhưng Yoshi Rinrada luôn khao khát được trở thành một cô gái

Lên cấp 2, Yoshi Rinrada Thurapan bắt đầu bộc lộ xu hướng nữ tính và thích trang điểm cũng như tạo dáng giống con gái dù cậu là một nam sinh

Năm 14 tuổi, Yoshi bắt đầu quá trình tiêm hormone nữ

Năm 18 tuổi, Yoshi đủ tuổi thực hiện phẫu thuật chuyển giới, hoàn thành ước mơ được sống với đúng giới tính của mình

Đáng nói là từ trước khi trở thành một cô gái theo đúng nghĩa, Yoshi Rinrada Thurapan đã là một "mỹ nam"

Cậu bé Rinrada Thurapan khi ấy sở hữu gương mặt thon gọn với các đường nét thanh tú, sống mũi cao cùng làn da trắng mịn

Bên cạnh đó, cậu bé Rinrada cũng gây ấn tượng với vóc dáng nhỏ nhắn, thon thả và chân tay thuôn dài như con gái

Đặc biệt, sau khi thực hiện phẫu thuật chuyển giới, cô càng nhận được sự chú ý từ đông đảo người hâm mộ

Để hoàn thiện nhan sắc của mình, Yoshi đã nhờ cậy tới phẫu thuật thẩm mỹ

Để nâng tầm nhan sắc, Yoshi Rinrada đã thực hiện là bơm môi và phẫu thuật ngực

Các yếu tố còn lại như mắt, mũi, cằm hay giọng nói, làn da trên cơ thể Yoshi Rinrada đều là tự nhiên 100%

Năm 2017, Yoshi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thái Lan 2017. Người đẹp được ca tụng là giai nhân bậc nhất trong lịch sử cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới. Sau đó, Yoshi còn trở thành Á hậu cuộc thi Miss International Queen

Trước những danh hiệu này, Yoshi đã nổi tiếng là hotgirl của showbiz Thái

Với gương mặt xinh đẹp và vóc dáng thon gọn, Yoshi trở thành gương mặt được nhiều hãng thời trang săn đón. Bên cạnh đó, cô còn được biết đến với vai trò là diễn viên khi tham gia "Lovesick" - một bộ phim nổi tiếng nói về cộng đồng người đồng giới của Thái Lan

Chiêm ngưỡng sắc vóc của Yoshi Rinrada ở thời điểm hiện tại, không một ai nghĩ cô từng là một chàng trai

Không chỉ đẹp về khuôn mặt hay hình thể mà từng cử chỉ của cô cũng vô cùng duyên dáng, uyển chuyển

Với nhan sắc nổi bật, Yoshi Rinrada được tờ Thairath mệnh danh là "thần tiên tỷ phiên bản Thái Lan". Báo China Times cũng nhận định Yoshi y hệt "Angelababy xứ Chùa vàng"

Người đẹp hiện đang theo học khoa truyền thông, phát thanh truyền hình Đại học Bangkok

Tài khoản mạng xã hội Instagram của Yoshi Rinrada hiện có tới 1,2 triệu người hâm mộ

Trên trang cá nhân, nữ hoàng chuyển giới thường xuyên đăng tải những bức ảnh khoe nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm và nhận được nhiều lời khen từ phía người hâm mộ

Ngày 10-1-2019, Yoshi Rinrada đến TP.HCM để dự chung kết "The Tiffany Việt Nam" - chương trình truyền hình thực tế đầu tiên dành cho người chuyển giới. Chương trình do Hương Giang mua bản quyền từ Miss International Queen

Nhan sắc của Yoshi Rinrada được người hâm mộ nhận định sẽ ngày càng thăng hạng theo thời gian