Mới đây, Ana de Armas, nàng "Bond Girl" trong siêu phẩm hành động "Bond 25" của 007, dự kiến ra mắt vào tháng 4-2020 xuất hiện xinh đẹp trên bìa tạp chí danh tiếng Vanity Fair số tháng 3-2020

Trong loạt ảnh thời trang trên tạp chí này, mỹ nhân gốc Mỹ Latinh khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp nóng bỏng, cuốn hút, gây thương nhớ

Nữ diễn viên Ana de Armas sinh ngày 30-4-1988 tại Santa Cruz del Norte, Cuba trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật

Năm 12 tuổi, Ana de Armas khát khao trở thành diễn viên nổi tiếng. Vì vậy, cô quyết định theo học Viện Điện ảnh Quốc gia

Năm 2006, Ana de Armas bước chân vào ngành công nghiệp giải trí với vai diễn Marie trong bộ phim "Una rosa de Francia"

Cô cũng đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình Tây Ban Nha "El Internado" vào năm 2007

Năm 2014, Ana de Armas quyết định chuyển đến Kinh đô điện ảnh Hollywood để phát triển sự nghiệp

May mắn đã mỉm cười với Ana de Armas khi cô liên tiếp nhận được lời mời tham gia đóng phim

Trong đó, đặc biệt phải kể tới bộ phim kinh dị "Knock Knock" năm 2015. Trong phim, người đẹp Ana de Armas sánh đôi cùng tài tử Keanu Reeves

Tiếp nối thành công, nữ diễn viên nhận được hàng loạt vai chính và xuất hiện trong những tác phẩm chất lượng như "Hands of Stone", "Exposed" hay "War Dog"...

Đặc biệt, với vai Joi trong bộ phim khoa học viễn tưởng "Blade Runner 2049", nhiều cơ hội mới đã mở ra với Ana de Armas. Cảnh nude tuyệt đẹp được cho là vô cùng nghệ thuật của cô đã giúp người đẹp giành giải "Nữ diễn viên phụ được yêu thích nhất" tại lễ trao giải Saturn Award



Mới đây, nữ diễn viên đã xuất hiện trong trailer "No time to die", phần mới nhất của loạt phim về Điệp viên 007

Những vai diễn mà Armas đảm nhận gây ấn tượng mạnh mẽ đối với người hâm mộ không chỉ bởi khả năng diễn xuất đột phá mà còn bởi nhan sắc xinh đẹp, "đốn tim" khán giả

Mang hai dòng máu Tây Ban Nha và Cuba, Ana de Armas sở hữu vẻ đẹp bốc lửa nhiều người hâm mộ từ châu Mỹ Latinh và một số quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha "phát cuồng"

Mặc dù đã ngoài 30 tuổi nhưng Ana de Armas vẫn gây thương nhớ bởi gương mặt đẹp tựa thiên thần với đôi mắt to hút hồn, mũi cao và đôi môi cong đầy quyến rũ

Bên cạnh đó, người đẹp còn sở hữu gu thời trang phong cách, thời thượng

Năm 2016, cô lọt vào danh sách những mỹ nhân gợi tình nhất thế giới do tạp chí danh tiếng GQ bình chọn

Ana de Armas sở hữu thân hình với những đường cong quyến rũ, "đốt mắt" người nhìn

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những bức hình khoe vóc dáng săn chắc, gợi cảm và nhận được nhiều lời khen "có cánh" từ phía người hâm mộ. Ana de Armas sở hữu 2,1 triệu lượt theo dõi trên Instagram

Trước khi được biết đến với biệt danh "Bond Girl", người đẹp gốc Mỹ Latinh từng có "gia tài" cảnh nóng, khỏa thân trên màn ảnh

Ana de Armas từng kết hôn với nam diễn viên kiêm người mẫu Tây Ban Nha Marc Clotet vào năm 2011. Tuy nhiên, vào năm 2013, họ đã đường ai nấy đi

Hiện tại, cô đang có cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai là nam nghệ sỹ điển trai Alejandro Pineiro Bell. Họ quen nhau từ năm 2018

