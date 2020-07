Chị em gái nhà Fanning nổi tiếng nhất nhì Hollywood nhờ cả nhan sắc xinh đẹp và tài năng diễn xuất Bén duyên với màn ảnh từ sớm, Dakota Fanning (trái) và em gái Elle Fanning được đánh giá là cặp đôi thần đồng diễn xuất và ngày càng tỏa sáng khi lớn lên Những bộ phim mà hai chị em nhà Fanning từng nhận vai đều có sự góp mặt của dàn sao lớn như Tom Cruise ( trong bộ phim "War Of The Worlds") hay Angelina Jolie ( trong phim "Tiên hắc ám")... và được "nhào nặn" bởi bàn tay của các đạo diễn tên tuổi Bên cạnh tài năng diễn xuất, nhan sắc của chị em nhà Fanning cũng được xếp vào hàng cực phẩm và được người hâm mộ ưu ái gọi là công chúa. Mang trong mình 4 dòng máu: Anh, Đức, Ireland và Pháp, chẳng có gì ngạc nhiên khi Dakota và Elle Fanning lại luôn nổi bật trong dàn sao Hollywood với nhan sắc đẹp lạ của mình Elle Fanning nổi tiếng qua vai diễn công chúa Aurora trong phim "Tiên hắc ám" cùng nữ diễn viên Angelina Jolie Vẻ đẹp thánh thiện "đốn tim" không biết bao nhiêu người của công chúa Aurora Trong khi đó, Dakota Fanning cũng vô cùng xuất sắc khi đảm nhiệm vai chính trong bộ phim "Effie Gray" Một cặp chị em đình đám khác của Hollywood chính là cặp siêu mẫu nhà Hadid: Gigi Hadid (phải) và Bella Hadid Hai chị em nhà Hadid được biết đến rộng rãi sau khi trở thành siêu mẫu của thương hiệu đồ lót hàng đầu thế giới Victoria's Secret Từ cái nôi Victoria's Secret, Gigi Hadid và Bella Hadid đã ngày càng phát triển sự nghiệp và mức ảnh hưởng của mình trong làng mẫu quốc tế, vươn lên trở thành những cái tên hàng đầu trong số các siêu mẫu đình đám ngày nay Ngoài ra, hai cô gái còn lọt top những siêu mẫu kiếm tiền giỏi nhất thế giới năm 2018 do Forbes bình chọn. Chị em nhà Hadid thu về lần lượt 9,5 triệu USD (222 tỷ đồng) và 8,5 triệu USD (198 tỷ đồng) nhờ hợp đồng với các thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới Không những thế, năm 2019, Bella Hadid còn được bình chọn là người phụ nữ có gương mặt đẹp nhất thế giới với tỷ lệ hoàn hảo của khuôn mặt lên tới 94,35% Cả Gigi Hadid và Bella Hadid đều nhiều lần xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue, tạp chí thời trang hàng đầu thế giới Không thua kém nhà Hadid, chị em nhà Jenner cũng là những tên tuổi lớn của Hollywood Trong khi cô em Kylie Jenner (phải) được biết đến là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới trong 2 năm 2018 - 2019, thì cô chị Kendall Jenner lại là siêu mẫu kiếm tiền nhiều nhất năm 2018 với tổng thu nhập lên đến 22,5 triệu USD (525 tỷ đồng) Ngoài ra, chị em nhà Jenner còn xuất thần từ gia tộc nổi tiếng Kardashian và góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế của gia đình Dù sở hữu hai vẻ đẹp khác nhau, song chị em nhà Jenner vẫn vô cùng nổi tiếng và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả Trong ngành âm nhạc, cặp chị em nhà Cyrus cũng đã xây dựng cho mình tên tuổi và chỗ đứng đặc biệt Nổi tiếng là "Công chúa Disney" từ series phim truyền hình "Hannah Montana", Miley Cyrus (trái) đã ngày càng phát triển sự nghiệp ca hát và khẳng định tài năng của mình. Từ đó, mở đường cho cô em gái Noah Cyrus theo đuổi con đường nghệ thuật Được biết đến là "em gái của Miley Cyrus", song phong cách âm nhạc của Noah hoàn toàn khác với cô chị, cô cũng phải vô cùng nỗ lực để thoát khỏi cái bóng của Miley, khẳng định tên tuổi của mình qua từng sản phẩm âm nhạc riêng Miley và Noah Cyrus ngày còn nhỏ Bộ ba anh em nhà Jonas cũng là những sao nhí khác của Disney cùng thời với Miley Cyrus. Ra mắt công chúng vào năm 2005, ba anh em nhà Jonas đã thành lập ban nhạc mang tên "Jonas Brothers" và đạt được nhiều thành công lớn trong âm nhạc Tuy nhiên, sau khi rời Disney, ba anh em nhà Jonas đã ngừng hoạt động nghệ thuật một thời gian Mãi tới năm 2019, cả nhóm mới xuất hiện trở lại sau nhiều năm vắng bóng và ghi dấu ấn đặc biệt với ca khúc "Sucker". Chia sẻ về điều này, ba chàng trai tiết lộ thời kỳ làm việc với Disney họ bị giới hạn khả năng và phải có thời gian để tìm cho mình con đường riêng trong âm nhạc Cặp anh em sinh đôi Cole và Dylan Sprouse cũng là một trong số những sao nhí đình đám của Disney xuất hiện trong series "Zac và Cody" Thời điểm năm 2007, Dylan và Cole Sprouse được đánh giá là hai trong những ngôi sao nhí giàu có nhất thế giới Bên cạnh tài năng diễn xuất, Cole và Dylan Sprouse còn được chú ý và yêu mến bởi vẻ ngoài điển trai. Hiện nay, Cole Sprouse vẫn đang theo đuổi con đường nghệ thuật, anh góp mặt trong bộ series phim "Riverdale" và nhận được nhiều phản hồi tích cực đến từ khán giả Nói về những ngôi sao đình đám nhất Hollywood chắc chắn không thể bỏ qua anh em nhà "Thần sấm Thor" Chris Hemsworth (phải) và Liam Hemsworth Vẻ ngoài lịch lãm, điển trai là một trong những thế mạnh giúp anh em nhà Hemsworth sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất nhì Hollywood. Bên cạnh đó, Chris Hemsworth đã khẳng định tài năng của mình khi xuất hiện trong hàng loạt những bộ phim đình đám của Marvel như "Thor", "Avengers"... Còn Liam Hemsworth nổi tiếng qua bộ phim "Hannah Montana: The Last Song" và mối tình lâu năm với Miley Cyrus Hai anh em nhà Hemsworth đều có những chỗ đứng riêng trong kinh đô điện ảnh Hollywood

