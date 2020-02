Bộ ảnh "Những chiếc xe Hà Nội" của nhiếp ảnh gia Jon Enoch (Vương quốc Anh). Jon nói: 'Những người chở hàng có một kỹ năng tuyệt vời để vận chuyển hàng hóa với số lượng đáng kinh ngạc. Tôi đã dành một tuần để theo đuổi và thuyết phục họ tạo dáng trước máy ảnh '.





Nhiếp ảnh gia người Nhật Marashiro Hiroike đã lọt vào vòng Chung kết với tác phẩm chụp đom đóm trong rừng Tottori, Nhật Bản. Hình ảnh này được chụp ở vùng núi.





Một con mực đầy màu sắc được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Trung Quốc Songda Cai ở vùng biển vịnh Anilao ở Philippines. Anh lọt vào danh sách đề cử của thể loại thế giới tự nhiên và động vật hoang dã.





Bức ảnh chụp một gia đình đang cố gắng thoát khỏi Baghuz (Syria), thành trì cuối cùng của ISIS, để hướng về sa mạc của nhiếp ảnh gia Eddy van Wessel (Hà Lan). Ông nói: 'Các gia đình trong thị trấn bị kẹt giữa chiến tuyến, họ chỉ còn lựa chọn là trốn thoát'.





Lọt vào danh sách đề cử ở thể loại thể thao là nhiếp ảnh gia người Mỹ Anton Dotsenko cho loạt ảnh về chứng biếng ăn, còn được gọi là chứng rối loạn cơ bắp. Ông nói: 'Chứng rối loạn lo âu này khiến các cá nhân tin rằng, cơ thể họ nhỏ bé và thiếu cơ bắp. Mặc dù thực tế là nhiều người mắc bệnh có thể được mô tả là to lớn và cơ bắp. Nhiều người đã chọn cách tiếp cận khác nhau để có cơ bắp, từ tập luyện bắt buộc trong phòng tập thể dục đến việc tiêm vào mình những chất bí ẩn. Một số phương pháp này rất nguy hiểm và đôi khi gây chết người '.





Nhiếp ảnh gia người Đức Swen Bernitz lọt vào danh sách đề cửa của thể loại kiến trúc với hình ảnh này. Nó cho thấy một bãi khai thác cũ ở thành phố Bottrop, Đức. Ông nói: 'Thông qua việc dựng lên một số tác phẩm nghệ thuật, một số đống xỉ và đá vụn đã trở thành điểm thu hút khách du lịch"





Một chiếc xe cứu hỏa đơn độc đứng cạnh bức tường lửa gây ra bởi một vụ cháy rừng ở Đông Nam Australia. Hình ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Úc Nicholas Moir, người lọt vào danh sách đề cử thể loại tài liệu





Marko Dimitrijevic đến từ Thụy Sĩ lọt vào danh sách đề cử thế giới tự nhiên và động vật hoang dã cho loạt ảnh chụp động vật hoang dã ở Yukon, Canada. Trong ảnh là cảnh một con gấu xám Bắc Mỹ đang đuổi theo cá hồi. Ông nói: 'Với nhiệt độ lên tới -30C, bộ lông ướt của chúng ngay lập tức đóng băng khi chúng ra khỏi sông. Các cột băng trắng tạo ra sự tương phản mạnh mẽ trên bộ lông sẫm màu, mang lại cho con gấu một khuôn mặt biểu cảm"





Hasheem Shakeri, đến từ Iran, là người vào Chung kết ở hạng mục khám phá cho loạt ảnh về những người buộc rời khỏi thủ đô Tehran của Iran, do suy thoái kinh tế. Bức ảnh này cho thấy các tòa nhà được xây dựng một nửa ở thị trấn mới Pardis. Ông nói: 'Nhiều căn hộ thuộc sở hữu của những người đã mua chúng từ nhiều năm trước và vẫn đang chờ hoàn thành để họ có thể chuyển đến. Tuy nhiên, thời gian hoàn thành liên tục bị hoãn lại'.







Nhiếp ảnh gia người Trung Quốc Peixia Xie, lọt vào danh sách phong cảnh, đã chụp được bức ảnh trên không đầy mê hoặc của một con đường núi quanh co ở Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc.





Một con khỉ đi bộ trước một bức tường có hình con khỉ ở ngoại ô thành phố Lopburi của Thái Lan. Hình ảnh nổi bật được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha Joan de la Malla, người lọt vào danh sách rút gọn trong thế giới tự nhiên và thể loại động vật hoang dã. Cô nói: 'Nhiều người ở Lopburi có sự đánh giá cao về loài khỉ'.





Ronny Behnert, đến từ Đức, là người vào chung kết ở hạng mục phong cảnh cho loạt ảnh về các ngôi đền Phật giáo và Thần đạo trên khắp Nhật Bản. Hình ảnh này cho thấy ngôi đền Bentenjima trên bờ biển phía Tây Nhật Bản. Ông nói: 'Nó giống như một thiên đường nhỏ, chờ đợi du khách của nó. Tôi thích sự kết hợp của những cây xanh chi tiết và cổng torii màu đỏ tuyệt đẹp '.









Nhiếp ảnh gia Hàn Quốc Chang Kyun Kim lọt vào danh sách phong cảnh cho một loạt hình ảnh cho thấy các trại thực tập Nhật Bản, nơi hàng nghìn công dân Mỹ và người dân Nhật Bản bị cầm tù trong Thế chiến thứ hai. Trong ảnh là Trung tâm tái định cư chiến tranh Topaz ở Delta, Utah. Ông nói: 'Tôi đã cố gắng thể hiện cổ vật lâu đời này và phong cảnh khắc nghiệt bao quanh khu cắm trại'.





Tobias Friedrich, đến từ Đức, đã chụp được bức ảnh rạn san hô tuyệt đẹp này trong một buổi hoàng hôn ở Ai Cập cho loạt ảnh có tên "Dưới đây", được lọt vào danh sách thế giới tự nhiên và động vật hoang dã.





Một hình ảnh ấn tượng của nhiếp ảnh gia người Hà Lan Jeroen van Dam tại một địa điểm không xác định. Ông lọt vào danh sách phong cảnh cho loạt ảnh về các nhà thám hiểm đô thị. Ông nói: 'Tôi theo dõi những người này trên khắp thế giới, ghi lại những cuộc phiêu lưu của họ. Sê-ri đặc biệt này có các hệ thống đường hầm, thường hấp dẫn và đẹp về mặt kiến trúc do hình dạng tròn và quy mô lớn của chúng '.





