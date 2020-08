Tháng 1-2020, nữ diễn viên Angela Phương Trinh đăng tải nhiều hình ảnh của bản thân trong buổi tu tập gần nhất lên trang cá nhân. Cùng với đó, cô chia sẻ việc quyết định ăn chay trọn đời

Theo cô, việc ăn chay và tu thiền là tuân theo tinh thần của Phật pháp với tâm nguyện cầu phúc cho bản thân, gia đình và xã hội

Việc làm của nữ diễn viên nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ. Phía dưới bài đăng, nhiều người khen ngợi cô ngày càng đẹp kể từ khi chuyển sang ăn chay

Sinh năm 1995, Angela Phương Trinh là ngôi sao gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng diễn xuất tự nhiên, chân thực. Cô được biết đến khi tham gia loạt phim nổi tiếng như: Mùi ngò gai, Người mẹ nhí, Thiên sứ lông bông...

Có thời gian Angela Phương Trinh vướng không ít tranh cãi vì ăn mặc phản cảm, chiêu trò mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ. Tuy nhiên, từ năm 2018, nữ diễn viên hạn chế xuất hiện trên phim ảnh, sự kiện thay vào đó tập trung đi chùa, làm các công tác thiện nguyện

Phương Trinh cho biết, việc ăn chay, niệm Phật giúp cô ngộ ra được nhiều điều trân quý của cuộc sống. Nhờ vậy, những năm gần đây, thông tin về Phương Trinh thưa thớt và không còn dính đến thị phi. Người đẹp 25 tuổi đã lựa chọn cuộc sống bình dị và an nhiên hơn

Hồ Quỳnh Hương là một trong những nghệ sĩ Việt thực hiện ăn chay trường. Cô bắt đầu ăn chay được hơn 10 năm nay và tìm được sự yên bình của mình với cuộc sống

Giọng ca "Có nhau trọn đời" cho biết, cùng với việc thay đổi trong thói quen ăn uống, thói quen sống và nhìn nhận mọi việc của mình cũng thay đổi rất nhiều. Đây là một trong những điều cô tâm đắc nhất trong suốt khoảng thời gian ăn chay

Sau khoảng thời gian ăn chay trường, nữ ca sĩ thấy sức khỏe của mình tốt hơn, không bị mỡ thừa, dư cân, sắc mặt cũng tươi trẻ, xinh đẹp hơn

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, ban đầu thấy Hồ Quỳnh Hương ăn chay, gia đình cô cũng không ủng hộ. Tuy nhiên, sau đó thấy cô thay đổi theo hướng tích cực như: tính nóng bớt đi, biết quan tâm chăm sóc người khác, người khỏe hơn... gia đình đã ủng hộ. Đặc biệt, khi bố mẹ thấy con gái làm món ăn chay ngon nên cũng chuyển ăn chay

Đại Nghĩa được coi là một trong những MC nổi tiếng và đắt show nhất nhì thời điểm hiện tại ở phía Nam, bên cạnh những cái tên đình đám như Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang…

Xuất thân là một diễn viên hài, khán giả thường quen thuộc với hình ảnh của một Đại Nghĩa hoạt náo, vui tươi trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, anh là Phật tử và ăn chay trường xong suốt nhiều năm

Đại Nghĩa bắt đầu ăn chay trường từ năm 2010. Với anh, ăn chay không chỉ giúp thanh lọc cơ thể, tốt cho sức khỏe mà còn giữ được tịnh tâm, từ bỏ lòng sát sinh

Bên cạnh việc ăn chay, Đại Nghĩa cũng tích cực với vai trò là một nhà thiện nguyện. Nhiều năm qua, trên trang cá nhân của mình, Đại Nghĩa thường xuyên cập nhật hình ảnh đi làm từ thiện cùng các tổ chức, mạnh thường quân. Bên cạnh đó, anh cũng là người kêu gọi các công ty, tổ chức, người hâm mộ chung tay giúp người nghèo

Đại Nghĩa còn sáng lập một tài khoản mang tên An Vui với ba kế hoạch lớn là xây nhà An Bình, cầu An Lạc và giếng An Vui, cùng rất nhiều hoạt động từ thiện, quyên góp khác để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh vai trò là một ca sĩ, những năm gần đây, Phương Thanh còn được khán giả ngưỡng mộ khi trở thành Phật tử và thường xuyên ở chùa làm thiện nguyện

Ca sĩ Phương Thanh cho biết, suốt mấy năm trời cô thường xuyên cảm thấy đầu nặng trĩu, như bị búa bổ vào đầu khiến sức khỏe sụt giảm đáng kể. Sau một thời gian bắt đầu ăn chay, niệm Phật, những rắc rối của cô cũng dần dần được giải tỏa

Những lúc rảnh rỗi, ca sĩ Phương Thanh lại tìm đến các chùa và vào bếp cùng các sư cô. Bên cạnh đó, cô còn thường xuyên kêu gọi sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên mạng xã hội

Ca sĩ Phương Thanh cũng nhiều lần đến Ấn Độ - quê hương Đức Phật để hành hương. Thậm chí, nữ ca sĩ từng phát tâm, nguyện xuống tóc để buông bỏ mọi thứ

Tháng 7-2020, trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Trúc chia sẻ thông tin cô quyết định ăn chay trường. Thanh Trúc cho biết, cô mong muốn ăn chay trường từ lâu nhưng đến nay mới có dịp thực hiện

Thanh Trúc coi đây là một bước để đi đến con đường giác ngộ và mong một ngày đủ duyên có thể quay về nương tựa nơi cửa Phật. Cô mong muốn mọi cố gắng tích đức của mình ngày hôm nay chỉ mong con trai có được cuộc đời bình an và hạnh phúc

Trước đó, vào đúng sinh nhật con trai 4 tuổi hồi tháng 3-2020, Thanh Trúc quyết định đi đăng ký hiến tạng là trái tim của mình. Cô muốn việc làmh có ý nghĩa của mình như món quà dành cho con trai

Sinh năm 1995, Thanh Trúc được biết đến là một nữ MC xinh đẹp dẫn bản tin thời sự. Thế nhưng, từ những ngày đầu bước vào làng giải trí, cô nàng này lại bén duyên với nghề diễn xuất. Diễn viên Thanh Trúc lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai Hương trong bộ phim "Cha Và Con Và..." của đạo diễn Phan Đăng Di

Thanh Trúc từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống và một mình sinh con khi mới 21 tuổi. Đây là lý do mà cô muốn làm nhiều việc thiện và ăn chay trường để giảm bớt ưu phiền, hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống

