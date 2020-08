Mới đây, nữ ca sĩ Thanh Thảo khoe ảnh độc thời còn đi biểu diễn cùng ca sĩ Đan Trường





Nhiều đồng nghiệp, bạn bè dành lời khen cho vẻ điển trai của nam ca sĩ Đan Trường





Ai cũng bình luận "anh Bo" có vẻ đẹp vượt thời gian. Thanh Thảo và Đan Trường đều là những ca sĩ theo đuổi dòng nhạc trẻ của những năm cuối thập niên 90, đầu năm 2000

Đan Trường tên thật là Phạm Đan Trường, sinh năm 1976. Người hâm mộ còn gọi Đan Trường với cái tên đầy thân mật là "anh Bo"





Sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, tuy nhiên, ngay từ nhỏ, Đan Trường đã có đam mê đặc biệt với ca hát





Năm 1996, Đan Trường mới bắt đầu bén duyên với nghệ thuật khi tình cờ tham gia vào một cuộc thi hát và xuất sắc giành giải Nhì với ca khúc "Gửi người tôi yêu"





Đến năm 1997, anh hợp tác cùng ông bầu Hoàng Tuấn và trở thành ca sĩ độc quyền của hãng HT Production. Và bắt đầu từ đây, Đan Trường mới chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp





Ngay khi ra mắt vào giai đoạn cuối thập niên 1990, tên tuổi của Đan Trường lên như "diều gặp gió". Với phong cách âm nhạc Cantopop (nhạc đại chúng tiếng Quảng Đông) cùng hình ảnh thư sinh, đẹp trai, tóc hai mái đặc trưng, giọng hát nhẹ nhàng, tình cảm, Đan Trường là "hoàng tử trong mộng" của biết bao cô gái





Đặc biệt, kiểu tóc ngôi giữa của anh đã trở thành xu hướng được ưa chuộng trong suốt thời gian dài và cũng là hình mẫu cho hầu hết thanh niên thời bấy giờ





"Kiếp ve sầu" là bản hit đầu tiên trong sự nghiệp của Đan Trường. Giai đoạn đầu thập niên 2000, anh có nhiều album thành công về cả mặt thương mại lẫn hiệu ứng truyền thông, ví dụ Bóng dáng thiên thần (2000), Best Collection (2000), The Best of Đan Trường (2001), Lời ru tình (2001), Trái tim bình yên (2002), Giấc mơ màu xanh (2003), Đến một lúc nào đó (2004)...





Thập niên 2000, Đan Trường thực sự là thần tượng của hầu hết khán giả yêu nhạc. Có thời điểm, giọng hát của nam ca sĩ vang lên khắp các địa điểm công cộng. Trong khi đó, "fan" nữ say mê tìm kiếm các ca khúc của anh trên Internet và ghi chép lời bài hát ra sổ tay





Vốn nổi tiếng với dòng nhạc nhẹ, tuy nhiên Đan Trường còn có phong cách nhạc đa dạng khi thể hiện nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Đặc biệt, sự kết hợp vô cùng ăn ý của anh và nữ ca sĩ Cẩm Ly đã tạo nên điểm mới lạ trong dòng nhạc dân ca. Ngoài ra, Đan Trường còn song ca với một số nữ ca sĩ khác như Thanh Thảo, Mỹ Tâm...





Sau nhiều năm cống hiến trong nghề, Đan Trường đã nhận vô số giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ như: Làn Sóng Xanh, Giải Mai vàng, Ngôi Sao Bạch Kim, HTV Awards... và được đề cử Ca sĩ của năm cho Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến





Dù đi hát đã lâu nhưng Đan Trường vẫn hoạt động một cách rất nghiêm túc và bền bỉ. Những ca khúc của anh vẫn ghi đậm dấu ấn trong lòng công chúng





Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Đan Trường còn gây bất ngờ khi tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như: Vua hóa cò, Hoàng tử chăn lợn, Võ lâm truyền kỳ, Nhất quỷ nhì ma, Người chồng bất đắc dĩ...





Năm 2013, Đan Trường quyết định kết hôn với Trịnh Thủy Tiên - một thương gia người Mỹ gốc Việt sinh năm 1986. Cặp đôi yêu nhau từ năm 2010





Với chi phí khoảng 145.000 USD, đám cưới tại Mỹ của ca sĩ Đan Trường và Thủy Tiên được coi là một trong những đám cưới bạc tỷ và đình đám của làng giải trí





Tháng 2-2017, cặp đôi đón cậu quý tử đầu lòng, đặt tên là Mathis Thiên Từ. Trên trang cá nhân của bà xã Đan Trường thường đăng những hình ảnh về con trai cũng như cuộc sống giàu sang, sung túc





Hiện tại, Đan Trường và bà xã sở hữu căn biệt thự rộng 4.000m2 tại San Jose (Mỹ). Trong loạt ảnh được cặp đôi chia sẻ trên trang cá nhân, cơ ngơi này được thiết kế sang trọng, hoành tráng chẳng khác một khách sạn năm sao. Đây là món quà cả hai dành tặng con trai đầu lòng, phải mất 3 năm mới hoàn thành





Căn biệt thự có năm phòng ngủ, bảy phòng tắm và bể bơi rộng ngoài trời. Bà xã Đan Trường tiết lộ ngôi nhà được một kiến trúc sư nổi danh tại Hollywood, người từng xây nhà cho ca sĩ Celine Dion thiết kế





Trước đó, Đan Trường và Thủy Tiên từng gây sốc khi khoe căn hộ sang trọng với thiết kế hiện đại, nội thất tinh tế tại California (Mỹ). Bà xã Đan Trường cho biết, căn hộ có diện tích hơn 250m2 với không gian mỗi phòng được thiết kế mở, tạo sự thoáng mát. Cơ ngơi của vợ chồng nam ca sĩ có giá trị lên đến 40,2 tỷ đồng





Bên cạnh biệt thự sang trọng, Đan Trường và bà xã còn là những người có sở thích sưu tập xế hộp. Trong đoạn clip được Thủy Tiên đăng tải, cộng đồng mạng không khỏi choáng ngợp trước dàn xế hộp "khủng" tại nhà nam ca sĩ





Giọng ca "Mưa trên cuộc tình" sở hữu nhiều xế hộp thuộc các dòng như Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Benz, Lamborghini hay Ferrari...





Hiện tại, Đan Trường vẫn chủ yếu phát triển sự nghiệp ca hát ở Việt Nam trong khi bà xã của anh định cư tại Mỹ để chăm sóc con trai và điều hành công ty tài chính khá thành công do chính cô sáng lập vào cuối năm 2009





Ngoài công ty, Thủy Tiên còn gây chú ý khi sở hữu chuỗi nhà hàng và quán cà phê trên đất Mỹ





Những năm gần đây, tuy không còn trên thời kỳ đỉnh cao nhưng Đan Trường vẫn hoạt động âm nhạc đều đặn. Hồi cuối năm 2019, quản lý của Đan Trường tiết lộ nam ca sĩ muốn hạn chế nhận show để chăm sóc gia đình nhưng bầu show gọi điện thuyết phục anh đi diễn

Ở tuổi 44, Đan Trường sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao. Anh là một trong những quý ông "trẻ mãi không già" của showbiz Việt





