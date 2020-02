BTS vừa mới cho ra mắt MV chính thức của ca khúc “On”, tính đến ngày 28-2, chỉ sau 1 tuần ra mắt, MV mới này đã đạt được gần 32 triệu views trên Youtube, hứa hẹn sẽ lại thu về nhiều kỷ lục mới cho nhóm nhạc này. (Nguồn: VOV) Đây không phải là thành tích cao nhất của BTS. Trước đó, nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc này đã "bỏ túi" nhiều kỷ lục thế giới. (Nguồn: TTVH) BTS là các nghệ sĩ K-pop đầu tiên giành chiến thắng tại lễ trao giải Âm nhạc Billboard. Tuy BTS không phải là nhóm nhạc K-pop đầu tiên được đề cử giải Âm nhạc Billboard, song họ là nhóm nhạc đầu tiên được đề cử và giành chiến thắng vào ngày 21-5-2017 với giải Nghệ sĩ Mạng xã hội hàng đầu (Top Social Artist) BTS là nhóm nhạc K-pop đầu tiên trình diễn tại một lễ trao giải Mỹ. Cụ thể là tại lễ trao giải Âm nhạc Mỹ vào ngày 20-11-2017 Danh hiệu album ăn khách nhất bảng xếp hạng Gaon thuộc về album mang tựa đề Love Yourself: Her của BTS BTS là nhóm nhạc K-pop đầu tiên được Hiệp hội Thu âm Mỹ chứng nhận danh hiệu vàng khi bản remix MIC Drop của họ đã được truyền tải hơn 500.000 lần Album K-pop lọt vào vị trí cao nhất trong Billboard 200: Đó chính là album Love Yourself: Her với vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng Billboard 200, kỷ lục được lập vào tháng 9-2017 Ngày tháng 10-2017, BTS lại một lần nữa làm nên lịch sử Billboard khi ca khúc DNA đã lọt vào vị trí 67, trở thành ca khúc Hàn Quốc chiếm được vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 Ca khúc Blood Sweat & Tears của BTS là ca khúc đầu tiên nhận được 50 triệu lượt nghe trên Spotify, đây là ca khúc K-pop được nghe nhiều nhất đồng thời là ca khúc K-pop đầu tiên cán mốc này Hồi tháng 10-2016, MV Blood Sweat & Tears đã đạt 10 triệu lượt truy cập chỉ trong vòng 41 tiếng sau khi phát hành giúp BTS đạt danh hiệu nhóm nhạc K-pop đầu tiên có MV đạt ngưỡng 10 triệu lượt truy cập nhanh nhất Năm 2018, BTS đã được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness Thế giới với danh hiệu là nhóm nhạc có nhiều sự tương tác trên Twitter nhất. Tính trung bình, mỗi bình luận của BTS trên Twitter nhận được 252.200 bình luận của người theo dõi Tháng 9-2017, BTS đã trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên xuất hiện trong bảng xếp hạng Global Top 50 của Spotify với ca khúc DNA. BTS cũng chính là nhóm nghệ sĩ K-pop có nhiều album nhất lọt BXH Billboard 200. Vị trí này được xác lập khi Love Yourself: Her đã trở thành album thứ 5 của BTS lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 J-Hope, một thành viên của BTS đã trở thành nghệ sĩ K-pop solo đạt thành tích cao nhất trong bảng xếp hạng Billboard 200 khi album Hope World của anh lọt vào vị trí 38 trong Billboard 200 BTS được thành lập ở Seoul năm 2013, với các thành viên Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V và Jungkook, sinh từ năm 1992 đến 1997, thuộc quản lý của Công ty Big Hit Entertainment. Từ khi ra mắt, nhóm đã có 4 album phòng thu tiếng Hàn là Dark & Wild, Wings, Love Yourself: Tear và Map of the Souls: Persona, cùng 3 album tiếng Nhật là Wake Up, Youth và Face Yourself

