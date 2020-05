Mới đây, trong một cuộc bình chọn, tạp chí âm nhạc Rolling Stone (Mỹ) đã đưa ra danh sách top 100 đĩa đơn đầu tay khởi động sự nghiệp xuất sắc nhất trong lịch sử âm nhạc. Đứng đầu danh sách này là ca khúc đình đám "Baby One More Time" của nữ ca sĩ Britney Spears

Britney Spears sinh ngày 2-12-1981 tại Louisiana, Mỹ. Ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc

Britney Spears bắt đầu được chú ý đến từ khi 10 tuổi trong cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc "Star Search" và sau đó là chương trình "Mickey Mouse Club" của Disney, cùng Ryan Gosling, Christina Aguilera và Justin Timberlake

Tháng 10-1998, nữ ca sĩ bắt tay với hãng Jive Records và cho "trình làng" đĩa đơn đầu tay "Baby One More Time" để quảng bá cho album đầu tay của cô. Bài hát ngay lập tức nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả

Với ca từ và giai điệu mới lạ, "Baby One More Time" đã "công phá" BXH âm nhạc tại 18 quốc gia. Đĩa đơn này cũng nằm trong danh sách những đĩa đơn ăn khách nhất mọi thời đại, với hơn 10 triệu bản được bán ra trên khắp thế giới

Không chỉ giúp thu lại lợi nhuận "khủng", ca khúc "Baby One More Time" còn giúp tên tuổi của nữ ca sĩ Britney "lên như diều gặp gió". Công chúng còn gọi Britney với danh xưng "Công chúa nhạc Pop"

Trên đà thành công, Britney tiếp tục tung ra album thứ hai "Oops! I Did It Again" và lại phá vỡ kỷ lục về doanh thu, được tiêu thụ nhanh nhất trong tuần đầu phát hành tại Mỹ

Trong năm 2000, bài hát "Lucky" với video điển hình cho hình tượng "Công chúa nhạc Pop" là một trong những ca khúc được phát nhiều nhất trên sóng phát thanh, truyền hình

Với những cống hiến lớn cho âm nhạc, Britney Spears được ghi nhận là biểu tượng văn hóa nổi bật, người vực dậy dòng nhạc teen pop vào cuối thập niên 1990. Cô liên tục được vinh danh bằng nhiều giải thưởng như giải Grammy, 6 giải thưởng Video âm nhạc của MTV, 10 giải thưởng âm nhạc Billboard, hay một ngôi sao trên Đại lộ danh vọng Hollywood…

Thời điểm này, chuyện tình của Britney Spears và Justin Timberlake cũng được công chúng chú ý. Cặp sao đình đám bắt đầu hẹn hò vào đầu năm 1999. Người hâm mộ gọi Timberlake là "thanh xuân" của Britney Spears. Báo giới cũng liên tục đưa tin về chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi

Tuy nhiên, tới năm 2002, cặp sao đình đám đã chia tay trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của người hâm mộ. Cũng từ đây, bước trầm trong sự nghiệp đã bắt đầu đến với Britney

Sau cuộc tình với Timberlake, Britney Spears rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh "công chúa Disney" ngọt ngào và trở thành một biểu tượng sexy toàn cầu. Sự thay đổi này khiến cô mất đi một lượng lớn người hâm mộ

Thời điểm này, Britney bắt đầu thể hiện xu hướng nổi loạn, phá cách trong âm nhạc. Năm 2003, cô gây chấn động với màn biểu diễn ca khúc "Like A Virgin" cùng Madonna tại MTV Video Music Awards. Ở tiết mục, ca sĩ vào vai cô dâu và hôn đàn chị ngay trên sân khấu

Năm 2004, Britney khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi tuyên bố kết hôn với người bạn từ thuở ấu thơ Jason Alexander. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài đúng 55 giờ đồng hồ. Britney từng mô tả cuộc hôn nhân này là "sai lầm ngu ngốc sau một bữa tiệc"

Sau đó không lâu, cô lên xe hoa với vũ công Kevin Federline. Ca sĩ tạm dừng sự nghiệp ca hát để tập trung chăm sóc gia đình. Họ có với nhau hai người còn trai. Sau khi sinh con, cô bắt đầu tăng cân, ăn vận luộm thuộm và xuất hiện nhiều dấu hiệu trầm cảm sau sinh

Đến đầu năm 2007, cuộc hôn nhân lại rơi vào vực thẳm khi nữ ca sĩ đệ đơn ly hôn người chồng thứ hai là Kevin Federline. Cuộc hôn nhân đổ vỡ dẫn đến hàng loạt phiên tòa tranh giành quyền nuôi con. Những bê bối đời tư cùng các vấn đề tâm lý đã khiến Britney không giành được quyền nuôi con

Kể từ khi mất quyền nuôi con, Britney rơi vào cú trượt dài trong sự nghiệp. Cô xăm mình, kết thân với các tiểu thư nổi tiếng ăn chơi như Paris Hilton và Lindsay Lohan, lao vào các cuộc vui thâu đêm ngập trong rượu, chất kích thích và ma túy

Tháng 2-2007, "Công chúa nhạc Pop" khiến người hâm một bị sốc khi hình ảnh cô tự tay cạo đầu và tấn công paparazzi lan truyền khắp nơi. Người hâm mộ xót thương cho nữ ca sĩ hàng đầu thế giới đang trượt dài trong những rắc rối đời tư của chính mình

Những hành động nông nổi, dại dột của Britney đã khiến pháp luật phải vào cuộc. Năm 2009, tòa án chỉ định bố đẻ của Britney là ông Jamie Spears và luật sư Andrew M. Wallet làm người giám hộ. Kể từ đó, cuộc đời của "Công chúa nhạc Pop" bị phụ thuộc phần lớn vào bố dù cô đã là người trưởng thành

Năm 2008, sau một thời gian vắng bóng vì những bê bối đời tư, Britney đã quay trở lại đường đua âm nhạc với album "Circus". Trong đó, đĩa đơn "Womanizer" đã càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới, mang lại kết quả đáng ngưỡng mộ. Sự trở lại của Britney Spears sau quãng thời gian ngụp lặn trong "scandal" được khán giả đón nhận tích cực

Năm 2016, nữ ca sĩ phát hành album "Glory". Tuy không được đánh giá cao về mặt chất lượng nhưng "Glory" vẫn là một sản phẩm nhận được sự yêu thích, ủng hộ từ phía người hâm mộ. Có thể thấy, cái tên Briney Spears chưa bao giờ là "hết thời"

Năm 2017, với thu nhập 37 triệu USD, Britney đứng ở vị trí thứ 8 trong danh sách "Các nữ nghệ sĩ kiếm nhiều tiền nhất thế giới" do tạp chí Forbes bầu chọn

Năm 2018, tuy không có sản phẩm âm nhạc mới nhưng hình ảnh Britney Spears vẫn phủ sóng trên nhiều địa hạt, đặc biệt là thời trang khi cô được chọn là gương mặt đại diện của thương hiệu Kenzo

Sự nghiệp âm nhạc có dấu hiệu khởi sắc, tuy nhiên, Britney vẫn phải đối mặt với việc bị cha kiểm soát gắt gao. Đầu năm 2019, nữ ca sĩ bất ngờ tuyên bố ngừng một loạt show diễn tại Las Vegas sau khi cha mình là ông Jamie nhập viện cùng những vấn đề tinh thần khác. Người quản lý lâu năm của cô thông báo Britney rất có thể sẽ không cầm mic trở lại

Về chuyện tình cảm, sau Kevin, rất nhiều cuộc tình chóng vánh đến với "Công chúa nhạc Pop". Những cái tên dài dằng dặc lên đến gần 20 người, có thể kể đến Reg Jones, Robbie Carrio, Wade Robson, Fred Durst, Isaac Cohen, David Lucado...

Sau nhiều lần đổ vỡ, hiện tại, Britney Spears đang hạnh phúc bên tình trẻ kém 12 tuổi Sam Asghari. Nhờ có Asghari, nữ ca sĩ đã sống tích cực hơn. Cô thường xuyên tập nhảy, tập thể thao để rèn luyện sức khỏe

Về chuyện Britney Spears có quay lại với con đường nghệ thuật hay không thì vẫn còn đang bỏ ngỏ. Tuy nhiên, khán giả vẫn hy vọng sớm có thể nhìn thấy một Britney Spears khỏe khoắn, tự tin "tung hoành" trên đường đua âm nhạc





Mới đây, trong một cuộc bình chọn, tạp chí âm nhạc Rolling Stone (Mỹ) đã đưa ra danh sách top 100 đĩa đơn đầu tay khởi động sự nghiệp xuất sắc nhất trong lịch sử âm nhạc. Đứng đầu danh sách này là ca khúc đình đám "Baby One More Time" của nữ ca sĩ Britney Spears

Britney Spears sinh ngày 2-12-1981 tại Louisiana, Mỹ. Ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc

Britney Spears bắt đầu được chú ý đến từ khi 10 tuổi trong cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc "Star Search" và sau đó là chương trình "Mickey Mouse Club" của Disney, cùng Ryan Gosling, Christina Aguilera và Justin Timberlake

Tháng 10-1998, nữ ca sĩ bắt tay với hãng Jive Records và cho "trình làng" đĩa đơn đầu tay "Baby One More Time" để quảng bá cho album đầu tay của cô. Bài hát ngay lập tức nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả

Với ca từ và giai điệu mới lạ, "Baby One More Time" đã "công phá" BXH âm nhạc tại 18 quốc gia. Đĩa đơn này cũng nằm trong danh sách những đĩa đơn ăn khách nhất mọi thời đại, với hơn 10 triệu bản được bán ra trên khắp thế giới

Không chỉ giúp thu lại lợi nhuận "khủng", ca khúc "Baby One More Time" còn giúp tên tuổi của nữ ca sĩ Britney "lên như diều gặp gió". Công chúng còn gọi Britney với danh xưng "Công chúa nhạc Pop"

Trên đà thành công, Britney tiếp tục tung ra album thứ hai "Oops! I Did It Again" và lại phá vỡ kỷ lục về doanh thu, được tiêu thụ nhanh nhất trong tuần đầu phát hành tại Mỹ

Trong năm 2000, bài hát "Lucky" với video điển hình cho hình tượng "Công chúa nhạc Pop" là một trong những ca khúc được phát nhiều nhất trên sóng phát thanh, truyền hình

Với những cống hiến lớn cho âm nhạc, Britney Spears được ghi nhận là biểu tượng văn hóa nổi bật, người vực dậy dòng nhạc teen pop vào cuối thập niên 1990. Cô liên tục được vinh danh bằng nhiều giải thưởng như giải Grammy, 6 giải thưởng Video âm nhạc của MTV, 10 giải thưởng âm nhạc Billboard, hay một ngôi sao trên Đại lộ danh vọng Hollywood…

Thời điểm này, chuyện tình của Britney Spears và Justin Timberlake cũng được công chúng chú ý. Cặp sao đình đám bắt đầu hẹn hò vào đầu năm 1999. Người hâm mộ gọi Timberlake là "thanh xuân" của Britney Spears. Báo giới cũng liên tục đưa tin về chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi

Tuy nhiên, tới năm 2002, cặp sao đình đám đã chia tay trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của người hâm mộ. Cũng từ đây, bước trầm trong sự nghiệp đã bắt đầu đến với Britney

Sau cuộc tình với Timberlake, Britney Spears rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh "công chúa Disney" ngọt ngào và trở thành một biểu tượng sexy toàn cầu. Sự thay đổi này khiến cô mất đi một lượng lớn người hâm mộ

Thời điểm này, Britney bắt đầu thể hiện xu hướng nổi loạn, phá cách trong âm nhạc. Năm 2003, cô gây chấn động với màn biểu diễn ca khúc "Like A Virgin" cùng Madonna tại MTV Video Music Awards. Ở tiết mục, ca sĩ vào vai cô dâu và hôn đàn chị ngay trên sân khấu

Năm 2004, Britney khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi tuyên bố kết hôn với người bạn từ thuở ấu thơ Jason Alexander. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài đúng 55 giờ đồng hồ. Britney từng mô tả cuộc hôn nhân này là "sai lầm ngu ngốc sau một bữa tiệc"

Sau đó không lâu, cô lên xe hoa với vũ công Kevin Federline. Ca sĩ tạm dừng sự nghiệp ca hát để tập trung chăm sóc gia đình. Họ có với nhau hai người còn trai. Sau khi sinh con, cô bắt đầu tăng cân, ăn vận luộm thuộm và xuất hiện nhiều dấu hiệu trầm cảm sau sinh

Đến đầu năm 2007, cuộc hôn nhân lại rơi vào vực thẳm khi nữ ca sĩ đệ đơn ly hôn người chồng thứ hai là Kevin Federline. Cuộc hôn nhân đổ vỡ dẫn đến hàng loạt phiên tòa tranh giành quyền nuôi con. Những bê bối đời tư cùng các vấn đề tâm lý đã khiến Britney không giành được quyền nuôi con

Kể từ khi mất quyền nuôi con, Britney rơi vào cú trượt dài trong sự nghiệp. Cô xăm mình, kết thân với các tiểu thư nổi tiếng ăn chơi như Paris Hilton và Lindsay Lohan, lao vào các cuộc vui thâu đêm ngập trong rượu, chất kích thích và ma túy

Tháng 2-2007, "Công chúa nhạc Pop" khiến người hâm một bị sốc khi hình ảnh cô tự tay cạo đầu và tấn công paparazzi lan truyền khắp nơi. Người hâm mộ xót thương cho nữ ca sĩ hàng đầu thế giới đang trượt dài trong những rắc rối đời tư của chính mình

Những hành động nông nổi, dại dột của Britney đã khiến pháp luật phải vào cuộc. Năm 2009, tòa án chỉ định bố đẻ của Britney là ông Jamie Spears và luật sư Andrew M. Wallet làm người giám hộ. Kể từ đó, cuộc đời của "Công chúa nhạc Pop" bị phụ thuộc phần lớn vào bố dù cô đã là người trưởng thành

Năm 2008, sau một thời gian vắng bóng vì những bê bối đời tư, Britney đã quay trở lại đường đua âm nhạc với album "Circus". Trong đó, đĩa đơn "Womanizer" đã càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới, mang lại kết quả đáng ngưỡng mộ. Sự trở lại của Britney Spears sau quãng thời gian ngụp lặn trong "scandal" được khán giả đón nhận tích cực

Năm 2016, nữ ca sĩ phát hành album "Glory". Tuy không được đánh giá cao về mặt chất lượng nhưng "Glory" vẫn là một sản phẩm nhận được sự yêu thích, ủng hộ từ phía người hâm mộ. Có thể thấy, cái tên Briney Spears chưa bao giờ là "hết thời"

Năm 2017, với thu nhập 37 triệu USD, Britney đứng ở vị trí thứ 8 trong danh sách "Các nữ nghệ sĩ kiếm nhiều tiền nhất thế giới" do tạp chí Forbes bầu chọn

Năm 2018, tuy không có sản phẩm âm nhạc mới nhưng hình ảnh Britney Spears vẫn phủ sóng trên nhiều địa hạt, đặc biệt là thời trang khi cô được chọn là gương mặt đại diện của thương hiệu Kenzo

Sự nghiệp âm nhạc có dấu hiệu khởi sắc, tuy nhiên, Britney vẫn phải đối mặt với việc bị cha kiểm soát gắt gao. Đầu năm 2019, nữ ca sĩ bất ngờ tuyên bố ngừng một loạt show diễn tại Las Vegas sau khi cha mình là ông Jamie nhập viện cùng những vấn đề tinh thần khác. Người quản lý lâu năm của cô thông báo Britney rất có thể sẽ không cầm mic trở lại

Về chuyện tình cảm, sau Kevin, rất nhiều cuộc tình chóng vánh đến với "Công chúa nhạc Pop". Những cái tên dài dằng dặc lên đến gần 20 người, có thể kể đến Reg Jones, Robbie Carrio, Wade Robson, Fred Durst, Isaac Cohen, David Lucado...

Sau nhiều lần đổ vỡ, hiện tại, Britney Spears đang hạnh phúc bên tình trẻ kém 12 tuổi Sam Asghari. Nhờ có Asghari, nữ ca sĩ đã sống tích cực hơn. Cô thường xuyên tập nhảy, tập thể thao để rèn luyện sức khỏe

Về chuyện Britney Spears có quay lại với con đường nghệ thuật hay không thì vẫn còn đang bỏ ngỏ. Tuy nhiên, khán giả vẫn hy vọng sớm có thể nhìn thấy một Britney Spears khỏe khoắn, tự tin "tung hoành" trên đường đua âm nhạc