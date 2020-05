Mới đây, Forbes - tạp chí nổi tiếng của Mỹ đã công bố top 10 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2020. Với khối tài sản khổng lồ hơn 1 tỉ USD có được từ việc bán 51% cổ phần của Kylie Cosmetics với giá 600 triệu USD và thu nhập từ bất động sản, truyền hình, Kylie Jenner (23 tuổi) đã đứng đầu danh sách. Trước đó, vào năm 2019, cô cũng đã phá vỡ kỷ lục của Mark Zuckerberg và trở thành tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất thế giới



Kylie Kristen Jenner sinh năm 1997. Cô được công chúng biết đến sau khi xuất hiện trong một loạt chương trình truyền hình thực tế "Keeping Up with the Kardashians" năm 2007 cùng chị gái Kim Kardashian

Nhờ danh tiếng trên mạng xã hội cùng với niềm đam mê làm đẹp, năm 2015, Kylie bắt đầu thành lập công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics và nhanh chóng thành công. Điểm nổi bật của công ty này là chi phí cực nhỏ và phần lợi nhuận khổng lồ rơi thẳng vào túi Kylie Jenner

Với đầu óc nhạy bén, Kylie đã nắm trong tay khối tài sản lớn khi chỉ mới 23 tuổi và được đánh giá sẽ còn vươn xa hơn nữa trong tương lai. Người đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có một cuộc sống "sang chảnh" đáng mơ ước khi sở hữu những căn hộ hạng sang, dàn "xế hộp" cực "khủng" hay bộ sưu tập túi xách đắt giá

Mới đây, trên trang cá nhân, Kylie khiến người hâm mộ phải trầm trồ khi đăng tải loạt ảnh khoe thân hình gợi cảm cùng căn biệt thự mới tậu trị giá 36,5 triệu USD ở khu Holmby Hills (Los Angeles, Mỹ) với tổng diện tích lên tới 15.530 m2

Ngày 24-4-2020, tờ Forbes công bố tài sản của rapper Kanye West đạt mức 1,3 tỷ USD, chính thức gia nhập câu lạc bộ tỷ phú USD thế giới. Trong khi đó, Kanye West cho biết, thực tế tài sản của anh phải là 3,3 tỷ USD

Hầu hết lợi nhuận của Kanye không đến từ âm nhạc mà nhờ sản xuất giày thể thao. Anh sở hữu thương hiệu Yeezy, được phân phối qua các kênh bán hàng của hãng Adidas. Forbes định giá thương hiệu này khoảng 1,3 tỷ USD

Kanye West bắt đầu ký hợp đồng với Adidas - thương hiệu thể thao của Đức vào tháng 11-2013 sau một thời gian gắn bó với Nike. Rapper này bắt đầu hành trình Adidas Yeezy của mình vào tháng 2-2015 và đã phát triển đế chế của mình với trụ cột là các đôi Yeezy Boost. Sự thành công, danh tiếng của Yeezy có được nhờ vào các chiến lược tiếp thị độc đáo và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Kanye và vợ của anh - Kim Kardashian

Kanye West cũng có được khoản thu không hề nhỏ từ công việc ca hát của mình. Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 1996 và trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế kỷ 21, bán được hơn 140 triệu bản thu. Nam rapper cũng sở hữu hãng đĩa G.O.O.D của riêng mình. Forbes định giá hãng đĩa này khoảng 90 triệu USD

Ngoài ra, Kanye West cũng đầu tư khá nhiều vào bất động sản. Anh cùng gia đình đang sinh sống tại một căn biệt thự rộng hơn 1.455 m2, giá 60 triệu USD nằm tại khu Hidden Hills, Los Angeles (California, Mỹ). Nam rapper còn sở hữu một mảnh đất rộng lớn ở Calabasas, California, Mỹ cùng những dự án bất động sản giá trị khác. Vị tỷ phú này còn sở hữu hàng loạt siêu xe hào nhoáng, tiêu biểu trong bộ sưu tập đó là Aston Martin DB9 và Mercedes McLaren SLR

Trước Kanye West, Jay-Z là rapper đầu tiền trở thành tỷ phú khi sở hữu khối tài sản trị giá 1 tỷ USD. Tuy kiếm được nhiều tiền từ các tác phẩm âm nhạc của mình nhưng Forbes nhận định, phần lớn tài sản của Jay-Z đến từ các công việc kinh doanh

Jay-Z, tên thật Shawn Corey Carter, sinh ra và lớn lên tại New York (Mỹ), đi lên từ hai bàn tay trắng. Năm 1986, anh có những ca khúc đầu tiên và dần bước chân vào làng nhạc hiphop Mỹ. Năm 1996, Jay Z phát hành album đầu tiên "Reasonable Doubt", đứng thứ 26 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Đến nay, anh thuộc nhóm nghệ sĩ có số lượng bán đĩa bán nhiều nhất thế giới, với doanh số hơn 100 triệu bản

Đạt được vị trí tỷ phú vào tháng 6-2019, nghệ sĩ rapper Jay-Z đã bỏ túi khoảng 500 triệu đô la từ các album của mình trước thuế. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Jay-Z còn là một doanh nhân thành công. Anh sở hữu hai công ty rượu, một công ty giải trí, một công ty phát nhạc trực tuyến

Rapper từng sáng lập hãng thời trang Rocawear và bán cho công ty Iconix với giá 204 triệu USD vào năm 2007. Ca sĩ cũng đầu tư thành công với khoản cổ phần trị giá khoảng 70 triệu USD trong công ty dịch vụ xe công nghệ Uber

Ngoài các dự án kinh doanh béo bở, Jay-Z còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị, gồm một biệt thự trị giá 50 triệu USD, một căn khác ở East Hampton có giá 26 triệu USD, một căn ở Bel Air trị giá 88 triệu USD và một căn hộ penthouse ở Tibeca giá 6,85 triệu USD... Hiện tại, Jay-Z có một cuộc sống hạnh phúc bên nữ ca sĩ Beyonce và ba người con

Năm 2003, "bà hoàng" làng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey đã trở thành tỷ phú. Hiện tại, bà sở hữu tài sản ròng lên tới 2,6 tỷ USD

Oprah Gail Winfrey (sinh năm 1954) là người Mỹ gốc Phi. Sinh ra trong cảnh nghèo khó ở vùng nông thôn Mississippi, Oprah Winfrey đã trải qua một tuổi thơ cơ cực và bị lạm dụng

Bà bắt đầu tham gia vào lĩnh vực truyền hình như một phóng viên trước khi dành 25 năm gắn bó với "The Oprah Winfrey Show". Winfrey đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên sở hữu và sản xuất talk show của riêng mình

Từ năm 1986 đến 2011, "The Oprah Winfrey Show" trở thành chương trình talkshow có lượng người xem cao kỷ lục mọi thời đại ở Mỹ. Chương trình 10 lần giành giải Daytime Emmy cho đến khi tự rút khỏi đề cử. Với thành công ngoài mong đợi từ chương trình truyền hình mang tên mình, Winfrey đã thu được khoản lợi nhuận kếch sù lên tới khoảng 2 tỷ USD, theo ước tính của Forbes

Hiện tại, ở tuổi 66, Oprah Winfrey đang xây dựng một "đế chế" truyền thông mạnh mẽ khi nắm giữ cổ phần ở các mạng lưới truyền hình nổi tiếng và ký hợp tác với dịch vụ Apple TV+

Đạo diễn Steven Spielberg, người từng đoạt ba giải Oscar, sở hữu khối tài sản khoảng 3,6 tỷ USD, theo Forbes. Điều này đã giúp ông trở thành tỷ phú, đồng thời được mệnh danh là ngôi sao giàu có bậc nhất Hollywood

Tỷ phú Steven Spielberg kiếm tiền chủ yếu từ làm phim. Ông tham gia sáng tạo và sản xuất hơn 100 bộ phim, với tổng doanh thu phòng vé lên đến hơn 25 tỷ USD

Bên cạnh doanh thu từ các bộ phim, vị đạo diễn huyền thoại cũng kiếm được số tiền khổng lồ trong thương vụ NBCUniversal mua lại hãng phim DreamWorks mà ông đồng sáng lập với giá 3,8 tỷ USD vào năm 2016

Ngoài ra, Steven Spielberg còn được hưởng lợi khi trở thành cố vấn chủ đề cho các công viên phim trường Universal dựa trên những bộ phim nổi tiếng của ông

