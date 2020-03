Khắc họa hành trình đến Tây Trúc thỉnh kinh của 4 thầy trò Đường Tăng, "Tây Du Ký" bản 1986 là một trong những tác phẩm kinh điển của lịch sử phim truyền hình Trung Quốc, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ngô Thừa Ân

Trung Quốc đã tái phát sóng bộ phim đến 3.000 lần, còn Việt Nam thì số lần chiếu lại cũng không đếm xuể. Hàng năm, hè về, bộ phim gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ này lại được phát sóng trên nhiều kênh của VTV, gợi lại cả một bầu trời ký ức

Trong phim, nhân vật Đường Tăng có nhiều sự thay đổi về diễn viên nhất với 3 lần thay người diễn. So với Uông Việt và Từ Thiếu Hoa, "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy là diễn viên gắn bó với vai diễn Đường Tăng lâu nhất cho đến khi 4 thầy trò lấy được chân kinh

Trì Trọng Thụy sinh năm 1952, trong một gia đình có truyền thống kịch. Ngoài 2 lần đảm nhận vai Đường Tăng trong bộ phim 41 tập của "Tây Du Ký" 1986, ông còn thể hiện vai diễn này trong bộ phim "Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký" do Lục Tiểu Linh Đồng sản xuất năm 2007

Năm 1990, sau một khoảng thời gian tìm hiểu, Trì Trọng Thụy đã nên duyên cùng nữ doanh nhân đã có gia đình và hơn ông 11 tuổi, bà Trần Lệ Hoa

Bà xã của "Đường Tăng" Trọng Thụy là một doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm triệu Nhân dân tệ. Giới truyền thông Trung Quốc gọi bà là "nữ vương bất động sản"

Khi kết hôn với bà Trần Lệ Hoa, Trì Trọng Thụy từng bị dư luận xì xào là người tham tiền và vật chất, nhưng ông khẳng định thời gian sẽ trả lời tất cả. Sau 30 năm chung sống, Trì Trọng Thụy vẫn hạnh phúc bên nữ doanh nhân và gây dựng sự nghiệp riêng

Trì Trọng Thụy và vợ không có con. Tuy nhiên, hiện tại, cuộc sống của họ vô cùng hạnh phúc và viên mãn. Vợ chồng Đường Tăng sở hữu những cơ ngơi bậc nhất như Câu lạc bộ Trường An, hệ thống chung cư Lệ Uyển với giá trị cao. Bên cạnh đó, Trì Trọng Thụy còn đảm nhận vai trò quản lý bảo tàng gỗ Tử đàn

Vai diễn Tôn Ngộ Không do diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng đảm nhận. Đến nay, hàng loạt các phiên bản dựng lại của Tây Du Ký ra đời, tuy nhiên, cái bóng của Lục Tiểu Linh Đồng quá lớn, khiến cho những "Tôn Ngộ Không" đi sau không thể được ghi nhớ như phiên bản năm 1986

Nhiều người cho rằng, vai diễn Tôn Ngộ Không sinh ra là để dành cho Lục Tiểu Linh Đồng. Với vai diễn này, ông đã thu về nhiều giải thưởng danh giá như: Giải đặc biệt Liên hoan Phim Phi Ưng, giải Nam diễn viên xuất sắc Liên hoan phim Kim Ưng lần thứ 6...

Lục Tiểu Linh Đồng tên thật là Chương Kim Lai, sinh năm 1959 tại Thượng Hải, Trung Quốc

Suốt 20 năm sau "Tây du ký", Lục Tiểu Linh Đồng liên tục khẳng định vị thế vững chắc với vai diễn "vua khỉ" qua nhiều bộ phim như: Phụ tử Mỹ hầu vương (1992), Tây du ký phần 2 (1998), Ngô Thừa Ân và Tây du ký (2007)…

Nhờ bộ phim "Tây Du Ký", Lục Tiểu Linh Đồng và nữ thư ký trường quay Vu Hồng đã nên duyên. Năm 1988, cả hai đã đăng ký kết hôn

Dù chưa tổ chức đám cưới nhưng Lục Tiểu Linh Đồng và vợ vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc tại Bắc Kinh. Họ có một con gái. Hiện nay, ông là diễn viên đoàn kịch thuộc Trung tâm sản xuất phim Truyền hình Trung Quốc

Mã Đức Hoa sinh năm 1945 tại Bắc Kinh trong một gia đình có truyền thống võ thuật. Năm 14 tuổi, mặc gia đình phản đối, ông đăng ký vào trường Học viện Kinh kịch Trung Quốc với ước mơ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng

Cuộc đời ông có bước ngoặt lớn khi được đạo diễn Dương Khiết mời tham gia bộ phim "Tây Du Ký" 1986. Trư Bát Giới là vai diễn truyền hình đầu tay của Mã Đức Hoa, đồng thời cũng là vai diễn đạt nhiều thành tựu nhất của ông

Việc khắc họa thành công nhân vật Trư Bát Giới tham ăn, háo sắc, lười làm nhưng cũng nghĩa khí đã giúp Mã Đức Hoa có được sự săn đón của truyền thông. Vài năm sau đó, ông tiếp tục nhận lời tham gia các dự án truyền hình và điện ảnh song các vai diễn này đều không tạo được sự đột phá

Sau một vài bộ phim, Mã Đức Hoa cũng dần rời khỏi làng giải trí và chuyên tâm chăm lo gia đình. Ông là người kín tiếng, hạn chế chia sẻ về chuyện đời tư

Trong một lần gặp gỡ truyền thông, tài tử 75 tuổi tiết lộ, vợ của ông là bà Hầu Ngọc Mẫn, kém ông 3 tuổi. Người vợ này được Mã Đức Hoa hết lời khen ngợi, xinh đẹp "không kém gì dung mạo tuyệt trần của cô vợ tại Cao Lão Trang trong Tây Du Ký"

Nếu "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy có phúc giàu sang nhờ vợ là nữ đại gia quyền lực Trần Lệ Hoa thì Mã Đức Hoa lại được sung túc nhờ con trai Mã Dương. Sau khi du học tại Singapore, con trai Mã Đức Hoa về nước, mở công ty quản lý truyền thông. Hiện nay, Mã Dương là một trong những doanh nhân trẻ thành đạt tại Trung Quốc, sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu Nhân dân tệ

Đảm nhận vai Sa Tăng là diễn viên Diêm Hoài Lễ. Sinh năm 1936, trong bốn thầy trò Đường Tăng, Diêm Hoài Lễ là diễn viên lớn tuổi nhất

Khi đóng vai Sa Tăng, dù đã ở tuổi 50 nhưng ông vẫn chấp nhận khổ cực để "lăn xả" cùng đoàn làm phim. Trong Tây Du Ký, Diêm Hoài Lễ còn đảm nhận thêm các vai khác như Thái Thượng lão quân, Ngưu Ma Vương, Tây Hải Long Vương... Dù đóng nhiều nhân vật như vậy nhưng ông lại không nhận bất kỳ đồng thù lao nào. Nghĩa cử cao đẹp của nam diễn viên khiến nhiều người cảm phục, xúc động

Những năm tháng cuối đời, Diêm Hoài Lễ bị căn bệnh viêm phổi hành hạ. Năm 2009, ông qua đời tại bệnh viện trong sự tiếc thương vô hạn của người thân, bạn bè và người hâm mộ, hưởng thọ 73 tuổi. Ngày qua đời của ông cũng là ngày sinh nhật của Lục Tiểu Linh Đồng. Vì tình bạn giao hảo, nhiều năm nay, "Tôn Ngộ Không" không còn tổ chức tiệc mừng

Ngoài "Tây Du Ký", Diêm Hoài Lễ tham gia nhiều tác phẩm truyền hình kinh điển khác như Tam quốc diễn nghĩa (vai Trình Phổ), Ỷ thiên đồ long ký (vai Tạ Tốn), Đông Chu Liệt Quốc (vai Tề Công) và Kỷ Hiểu Lam (vai Trần Huy Tổ)... Với những cống hiến to lớn cho nền nghệ thuật, ông đã được phong tặng danh hiệu cao quý NSND của Trung Quốc

