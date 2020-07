Bên cạnh những gương mặt trẻ trung, căng tràn sức thanh xuân, ấn phẩm Sports Illustrated Swimsuit 2020 đã gây bất ngờ khi đăng tải ảnh người mẫu cao tuổi, cô Kathy Jacobs

Dù đã 56 tuổi nhưng từ lúc tham gia cuộc thi này, Kathy Jacobs đã chứng minh rằng tuổi tác cũng chỉ là những con số bằng cách cô luôn tự tin chụp ảnh bikini khoe thân hình gợi cảm

Việc này giúp bà mẹ đến từ California, Mỹ là có một bộ ảnh áo tắm nóng bỏng trên ấn phẩm nổi tiếng trong số phát hành cuối tháng 7-2020

Mái tóc đã "nhuộm" màu thời gian, nhưng thần thái và hình thể của Kathy Jacobs đã thách thức mọi giới hạn. Nhiều cô gái đôi mươi còn phải "ngả mũ" được sự nóng bỏng của Kathy

Trong loạt ảnh vừa được đăng tải, người mẫu trung niên gây ấn tượng với thân hình săn chắc, gợi cảm cùng số đo ba vòng đáng mơ ước và thần thái cuốn hút

Sự xuất hiện của Kathy Jacobs trên Sports Illustrated khiến nhiều người bất ngờ bởi tuổi tác của cô đã không còn trẻ và sở hữu chiều cao khá khiêm tốn - chỉ hơn 1,6m



Dẫu vậy, người đẹp vẫn rất tự tin vào bản thân và không ngừng nỗ lực để chạm tay đến ước mơ

Trước đó mỹ nhân U60 này đã từng làm người mẫu ảnh ở New York, còn được lên trang bìa tạp chí Woman’s World

Sau đó, Kathy đã trải nghiệm rất nhiều công việc từ làm bánh, thợ thủ công, nhân viên gội đầu đến tạo ra thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da, chống lão hóa

Trong lần trở lại với tư cách người mẫu sau nhiều năm vắng bóng, Kathy Jacobs gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Sports Illustrated vì đã đem đến cho mình cơ hội quý giá này

Ấn phẩm nổi tiếng ngày càng đem đến những quan điểm đa dạng, mới mẻ về cái đẹp khi đưa các người mẫu vượt khỏi quy chuẩn sắc đẹp phổ biến vào hàng loạt bộ ảnh của họ

Người mẫu 56 tuổi chia sẻ: “Tạp chí đang tiếp tục cho mọi người thấy rằng có nhiều hơn một loại vẻ đẹp ở thế giới ngoài kia”

Khi được hỏi về cảm xúc khi biết tin mình là một trong số những thí sinh được chọn, cô cho biết: “Thật tuyệt vời khi được trở thành người mẫu một lần nữa. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình”

Ngoài ra, người phụ nữ xinh đẹp này cũng cho biết cô mong sự hiện diện của mình trong cuộc thi sẽ khiến nhiều người thay đổi quan niệm về cái đẹp

Để có được vóc dáng gợi cảm và cân đối cùng vẻ ngoài trẻ hơn tuổi khi đã gần chạm ngưỡng lục tuần, Kathy Jacobs đã tuân thủ chế độ ăn uống, tập luyện và chăm sóc sắc đẹp nghiêm ngặt

Cô tiết lộ bản thân rất nghiêm khắc với chế độ ăn uống vì mẹ cô đã bị cao huyết áp và đột quỵ nhiều lần dẫn đến sa sút về sức khỏe lẫn tinh thần

Cụ thể, trong suốt những năm qua, cô không có thói quen ăn bánh mì, mì ống, khoai tây trắng, cơm hay thịt, cô cũng không sử dụng đường

Ngoài ra, bà còn chăm sóc da bằng cách sản phẩm dưỡng da tự làm, chiết xuất từ tự nhiên như bí ngô, vitamin C và tế bào gốc hoa lan

Đằng sau thân hình quyến rũ hiện tại, Kathy còn chăm chỉ tập luyện thể dục

Nói đến vẻ gương mặt trẻ hơn so với tuổi 56, người mẫu áo tắm cho biết cô sử dụng các sản phẩm chăm sóc da riêng được sản xuất với từ các thành phần thiên nhiên

Người đẹp cũng không ngần ngại thừa nhận đã tiêm botox ở trán và dùng chất làm đầy môi

Kathy Jacobs hiện là cái tên nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, bà mẹ 56 tuổi đang sở hữu tài khoản Instagram có gần 81.000 người theo dõi

Trên trang cá nhân, nữ người mẫu thường xuyên đăng tải những hình ảnh áo tắm nóng bỏng khoe thân hình gợi cảm bất chấp tuổi tác

Kathy Jacobs cũng được yêu mến với cuộc sống đời thường năng động, lạc quan và truyền năng lượng tích cực đến mọi người

Bên cạnh những gương mặt trẻ trung, căng tràn sức thanh xuân, ấn phẩm Sports Illustrated Swimsuit 2020 đã gây bất ngờ khi đăng tải ảnh người mẫu cao tuổi, cô Kathy Jacobs

Dù đã 56 tuổi nhưng từ lúc tham gia cuộc thi này, Kathy Jacobs đã chứng minh rằng tuổi tác cũng chỉ là những con số bằng cách cô luôn tự tin chụp ảnh bikini khoe thân hình gợi cảm

Việc này giúp bà mẹ đến từ California, Mỹ là có một bộ ảnh áo tắm nóng bỏng trên ấn phẩm nổi tiếng trong số phát hành cuối tháng 7-2020

Mái tóc đã "nhuộm" màu thời gian, nhưng thần thái và hình thể của Kathy Jacobs đã thách thức mọi giới hạn. Nhiều cô gái đôi mươi còn phải "ngả mũ" được sự nóng bỏng của Kathy

Trong loạt ảnh vừa được đăng tải, người mẫu trung niên gây ấn tượng với thân hình săn chắc, gợi cảm cùng số đo ba vòng đáng mơ ước và thần thái cuốn hút

Sự xuất hiện của Kathy Jacobs trên Sports Illustrated khiến nhiều người bất ngờ bởi tuổi tác của cô đã không còn trẻ và sở hữu chiều cao khá khiêm tốn - chỉ hơn 1,6m



Dẫu vậy, người đẹp vẫn rất tự tin vào bản thân và không ngừng nỗ lực để chạm tay đến ước mơ

Trước đó mỹ nhân U60 này đã từng làm người mẫu ảnh ở New York, còn được lên trang bìa tạp chí Woman’s World

Sau đó, Kathy đã trải nghiệm rất nhiều công việc từ làm bánh, thợ thủ công, nhân viên gội đầu đến tạo ra thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da, chống lão hóa

Trong lần trở lại với tư cách người mẫu sau nhiều năm vắng bóng, Kathy Jacobs gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Sports Illustrated vì đã đem đến cho mình cơ hội quý giá này

Ấn phẩm nổi tiếng ngày càng đem đến những quan điểm đa dạng, mới mẻ về cái đẹp khi đưa các người mẫu vượt khỏi quy chuẩn sắc đẹp phổ biến vào hàng loạt bộ ảnh của họ

Người mẫu 56 tuổi chia sẻ: “Tạp chí đang tiếp tục cho mọi người thấy rằng có nhiều hơn một loại vẻ đẹp ở thế giới ngoài kia”

Khi được hỏi về cảm xúc khi biết tin mình là một trong số những thí sinh được chọn, cô cho biết: “Thật tuyệt vời khi được trở thành người mẫu một lần nữa. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình”

Ngoài ra, người phụ nữ xinh đẹp này cũng cho biết cô mong sự hiện diện của mình trong cuộc thi sẽ khiến nhiều người thay đổi quan niệm về cái đẹp

Để có được vóc dáng gợi cảm và cân đối cùng vẻ ngoài trẻ hơn tuổi khi đã gần chạm ngưỡng lục tuần, Kathy Jacobs đã tuân thủ chế độ ăn uống, tập luyện và chăm sóc sắc đẹp nghiêm ngặt

Cô tiết lộ bản thân rất nghiêm khắc với chế độ ăn uống vì mẹ cô đã bị cao huyết áp và đột quỵ nhiều lần dẫn đến sa sút về sức khỏe lẫn tinh thần

Cụ thể, trong suốt những năm qua, cô không có thói quen ăn bánh mì, mì ống, khoai tây trắng, cơm hay thịt, cô cũng không sử dụng đường

Ngoài ra, bà còn chăm sóc da bằng cách sản phẩm dưỡng da tự làm, chiết xuất từ tự nhiên như bí ngô, vitamin C và tế bào gốc hoa lan

Đằng sau thân hình quyến rũ hiện tại, Kathy còn chăm chỉ tập luyện thể dục

Nói đến vẻ gương mặt trẻ hơn so với tuổi 56, người mẫu áo tắm cho biết cô sử dụng các sản phẩm chăm sóc da riêng được sản xuất với từ các thành phần thiên nhiên

Người đẹp cũng không ngần ngại thừa nhận đã tiêm botox ở trán và dùng chất làm đầy môi

Kathy Jacobs hiện là cái tên nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, bà mẹ 56 tuổi đang sở hữu tài khoản Instagram có gần 81.000 người theo dõi

Trên trang cá nhân, nữ người mẫu thường xuyên đăng tải những hình ảnh áo tắm nóng bỏng khoe thân hình gợi cảm bất chấp tuổi tác

Kathy Jacobs cũng được yêu mến với cuộc sống đời thường năng động, lạc quan và truyền năng lượng tích cực đến mọi người