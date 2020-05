Với vẻ ngoài nhí nhảnh, đáng yêu và biệt danh "trẻ mãi không già", Yoo In Na được coi là một trong những trường hợp nghệ sĩ Hàn Quốc thành công nhất sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bởi, hình ảnh của nữ diễn viên sinh năm 1982 này trong quá khứ khác biệt với hiện tại đến mức khiến người xem không khỏi bất ngờ

So với hiện tại, mỹ nhân "Vì sao đưa anh tới" trước khi phẫu thuật đã từng sở hữu đôi mắt một mí nhỏ, vóc dáng gầy gò, mũi tẹt. Nước da của cô nàng cũng không trắng trẻo như hiện tại

Sau khi phẫu thuật, cô đã gặp phải không ít chỉ trính của công chúng, sự nghiệp của nữ diễn viên tuy phát triển chậm hơn nhiều ngôi sao cùng trang lứa nhưng lại vô cùng chắc chắn

Người đẹp liên tục gặt hái được nhiều thành công qua những bộ phim đình đám như "Gia đình là số 1 – phần 2", "Queen In Hyun's Man", "Vì sao đưa anh tới" và gần đây nhất là "Goblin"

Nữ diễn viên này từng có chuyện tình yêu đẹp như phim ngôn tình với soái ca Ji Hyun Woo sau khi cùng hợp tác trong phim "Queen In Hyun's Man". Tuy nhiên, họ lại chia tay nhau sau 2 năm hẹn hò để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ

Đại diện nhan sắc của nhóm Secret, Han Sunhwa từng bị người hâm mộ chỉ trích và dính tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ khi hàng loạt hình ảnh trong quá khứ bị lan truyền

Trước tin đồn thất thiệt này, Sunghwa đã luôn phủ nhận việc phẫu thuật để có gương mặt hoàn hảo

Mặt khác, phía công ty đại diện của chính Sunhwa – TS Entertainment đã lên tiếng khẳng định sự thay đổi của cô ấy đó là do cách trang điểm và do chế độ ăn uống

Tuy nhiên, những khẳng định mà Sunhwa cùng công ty của cô đưa ra chẳng thể khiến công chúng hết nghi ngờ

Cụ thể, so với hình ảnh trong quá khứ thì hiện tại nữ ca sĩ này đã được tạo hình thành mắt 2 mí với độ cong nhẹ tự nhiên, hàm răng lộn xộn không đều đã được mài thẳng và làm trắng

Ngoài ra, theo thời gian chiếc mũi tẹt cùng cánh mũi to đã được “biến đổi” thành mũi dọc dừa, cao thẳng, phần cằm của Han Sunhwa cũng được xác định là đã qua phẫu thuật thẩm mỹ

Vào năm 2013, nữ diễn viên Lee Da Hee đã gây ấn tượng mạnh mẽ với các khán giả truyền hình qua vai diễn cô luật sư cá tính Seo Do Yeon ở trong bộ phim “I Hear Your Voice”

Từ đó, bên cạnh tài năng diễn xuất thì thì người hâm mộ đã biết đến Da Hee là một người đẹp sở hữu khuôn mặt sắc sảo, thân hình chuẩn cùng với chiều cao “khủng”

Tuy nhiên, sau đó Da Hee khiến dư luận xôn xao khi để lộ ngoại hình kém sắc của mình

Trong quá khứ, nữ diễn viên này chỉ có vẻ ngoài thuộc dạng trung bình với gương mặt kém thọn gọn, mũi thấp và mắt nhỏ, không cân đối với tỷ lệ gương mặt

Đứng trước thông tin này, Lee Da Hae đã thừa nhận chỉnh sửa một chút trên khuôn mặt nhưng khán giả vẫn luôn tin rằng, người đẹp này đã can thiệp "dao kéo" đáng kể ở mắt và mũi

Tuy vậy, sau phẫu thuật, Lee Da Hee “lột xác” về nhan sắc, điều này đã giúp cô trở thành gương mặt đại diện được nhiều thương hiệu nổi tiếng Hàn Quốc lựa chọn



Được mệnh danh là “nữ hoàng dao kéo” của showbiz Hàn, Park Min Young ngày càng nổi tiếng nhờ nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ sau phẫu thuật thẩm mỹ

Trước khi sở hữu vẻ đẹp lung linh như hiện tại, Park Min Young từng là một thiếu nữ bầu bĩnh, mập mạp với những đường nét gương mặt không có gì nổi bật như sở hữu đôi mắt một mí, cánh mũi to, hơi bè

Sau phẫu thuật, nữ diễn viên sinh năm 1986 này đã có một đôi mắt 2 mí to tròn, sống mũi dọc dừa và khuôn cằm Vline thon. Chính những yếu tố này đã giúp cô xứng đáng đứng vị trí đầu tiên trong dàn “siêu phẩm dao kéo” của xứ sở kim chi

Có thể nói rằng, phẫu thuật thẩm mỹ thật sự đã giúp cô nàng trở nên hoàn hảo về ngoại hình, mở ra cơ hội mới trong lĩnh vực điện ảnh và người mẫu

