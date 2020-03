Năm 1998, nhóm Mắt Ngọc được thành lập và ngay lập tức trở thành một hiện tượng thu hút sự quan tâm, chú ý của người hâm mộ, đặc biệt là khán giả trẻ tuổi

Nhóm gồm 4 thành viên, bao gồm Thanh Ngọc, Ngô Quỳnh Anh, Thúy Nga và Duy Uyên

Với phong cách trẻ trung, sôi động và tràn đầy sức sống, những ca khúc của nhóm Mắt Ngọc như "Vào đời", "Nhớ ơn thầy cô", "Lời nhắn nhủ dễ thương" luôn nhận được sự yêu thích và ủng hộ của giới trẻ

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, nữ ca sĩ Duy Uyên đã chia sẻ những khoảnh khắc cùng chồng dùng bữa tối nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ cuộc sống viên mãn của cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc

Duy Uyên cùng ông xã tận hưởng giây phút lãng mạn bên nhau

Sinh năm 1983, Duy Uyên là một trong những thành viên đời đầu của nhóm Mắt Ngọc. Sau khi Thanh Ngọc rời nhóm, Duy Uyên giữ vai trò trưởng nhóm

Sau nhiều năm hoạt động trong nhóm Mắt Ngọc và đạt được những thành tích nhất định, Duy Uyên quyết định rời xa showbiz, lên xe hoa cùng ông xã Tường Huy và sang Mỹ định cư

Tại Mỹ, cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc làm MC tại một đài truyền hình, bên cạnh công việc bán thời gian trong ngành y

Hiện tại, Duy Uyên có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh chồng và cô "công chúa" nhỏ Hailee Linh Đan Nguyễn. Cô luôn dành thời gian chăm chút cho tổ ấm của mình và thường xuyên cùng chồng con đi du lịch

Mặc dù đã rời khỏi Mắt Ngọc nhưng Duy Uyên vẫn giữ liên lạc với các thành viên trong nhóm. Tháng 11-2018, cô đã trở về từ Mỹ và hội ngộ Thanh Ngọc, Ngô Quỳnh Anh. Nhan sắc của ba nữ thần tượng đời đầu đã nhận được những lời khen "có cánh" từ phía người hâm mộ

Thanh Ngọc là trưởng nhóm dẫn dắt Mắt Ngọc từ những ngày đầu thành lập. Cô là giọng ca chủ lực của nhóm. Tuy nhiên, cuối năm 2004, vì lý do cá nhân, nữ ca sĩ sinh năm 1983 đã rời nhóm và phát triển sự nghiệp riêng

Sau khi rời nhóm, bắt đầu quãng đường "solo" với nhiều bỡ ngỡ, Thanh Ngọc phải tự tìm bài hát, phối khí và một mình biểu diễn trên sân khấu. Sự cố gắng của cô đã được đền đáp bằng những thành quả nhất định. Năm 2005, nữ ca sĩ đoạt giải nhì Tiếng hát truyền hình TP. HCM



Năm 2006, Thanh Ngọc phát hành album đầu tay mang tên "Vỗ về giấc mơ". Sau đó, cô lần lượt "trình làng" 3 album khác là "Tình yêu diệu kỳ" (2008), "Nhật ký chuyện tình" (2010) và "1650 km" (2017). Hiện tại, Thanh Ngọc vẫn duy trì nghiệp ca hát. Cô xuất hiện khá đều đặn trên sóng truyền hình cũng như các sân khấu ca nhạc với vai trò MC và diễn viên

Năm 2011, Thanh Ngọc lên xe hoa cùng bác sĩ nha khoa Đức Thiệp. Sau khi lấy chồng, Thanh Ngọc dành hầu hết thời gian để chăm lo, vun vén cho gia đình

Năm 2019, sau một thời gian dài suy sụp vì khó sinh con, Thanh Ngọc và chồng đã cùng nhau chào đón con trai đầu lòng. Sự ra đời của bé Ủn như một bước ngoặt và niềm động viên mới dành cho gia đình nữ ca sĩ xinh đẹp

Trên trang cá nhân, Thanh Ngọc thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên người chồng thân yêu

Ngô Quỳnh Anh sinh năm 1983. Năm 14 tuổi, Quỳnh Anh gia nhập nhóm Mắt Ngọc và nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ nhờ khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu và giọng hát trong trẻo

Cũng giống như Thanh Ngọc, đầu năm 2004, Ngô Quỳnh Anh tách nhóm trong sự ngỡ ngàng của dư luận. Một thời gian sau đó, cô bất ngờ gia nhập nhóm H.A.T, thay thế cho vị trí của Thu Thủy

Tuy nhiên, năm 2005, sau 6 tháng hoạt động sôi nổi, nhóm H.A.T bất ngờ tan rã. Sau đó, Ngô Quỳnh Anh rút khỏi showbiz và theo học ngành marketing ở một trường đại học quốc tế

Năm 2014, nữ ca sĩ kết hôn với ông xã Hoàng Anh sau gần 3 năm yêu hẹn hò. Sau khi lên xe hoa, Quỳnh Anh khá kín tiếng trong chuyện đời tư

Đầu năm 2017, Ngô Quỳnh Anh hạ sinh đứa con đầu lòng. Hiện tại, cô đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con trai 3 tuổi. "Bà mẹ một con" cũng gây bất ngờ với nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp so với tuổi thật

Trải qua nhiều lần thay đổi nhân sự, nữ ca sĩ Thúy Nga (SN 1984) là thành viên duy nhất còn trụ lại với nhóm mắt ngọc cho tới ngày hôm nay. Sau khi các thành viên khác rời đi, cô cùng hai thành viên mới là Hoàng Oanh và Ngọc Dung duy trì hoạt động của nhóm

So với các cô chị của mình, cô em út Thúy Nga lại có cuộc sống đời tư nhiều thăng trầm nhất. Cô có mối tình hơn 10 năm với bạn trai, tuy nhiên, hai người chưa tính tới chuyện lập gia đình

Mặc dù đã ở độ tuổi 36 nhưng Thúy Nga vẫn gây thương nhớ bởi gương mặt xinh đẹp, làn da trắng không tỳ vết và thân hình quyến rũ, gợi cảm

Sau những lời đồn đoán về giới tính, nữ ca sĩ tâm sự, hiện tại cô chỉ mong mình có được cuộc sống bình yên và sức khỏe tốt để có thể đi cùng Mắt Ngọc lâu hơn nữa

Năm 1998, nhóm Mắt Ngọc được thành lập và ngay lập tức trở thành một hiện tượng thu hút sự quan tâm, chú ý của người hâm mộ, đặc biệt là khán giả trẻ tuổi

Nhóm gồm 4 thành viên, bao gồm Thanh Ngọc, Ngô Quỳnh Anh, Thúy Nga và Duy Uyên

Với phong cách trẻ trung, sôi động và tràn đầy sức sống, những ca khúc của nhóm Mắt Ngọc như "Vào đời", "Nhớ ơn thầy cô", "Lời nhắn nhủ dễ thương" luôn nhận được sự yêu thích và ủng hộ của giới trẻ

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, nữ ca sĩ Duy Uyên đã chia sẻ những khoảnh khắc cùng chồng dùng bữa tối nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ cuộc sống viên mãn của cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc

Duy Uyên cùng ông xã tận hưởng giây phút lãng mạn bên nhau

Sinh năm 1983, Duy Uyên là một trong những thành viên đời đầu của nhóm Mắt Ngọc. Sau khi Thanh Ngọc rời nhóm, Duy Uyên giữ vai trò trưởng nhóm

Sau nhiều năm hoạt động trong nhóm Mắt Ngọc và đạt được những thành tích nhất định, Duy Uyên quyết định rời xa showbiz, lên xe hoa cùng ông xã Tường Huy và sang Mỹ định cư

Tại Mỹ, cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc làm MC tại một đài truyền hình, bên cạnh công việc bán thời gian trong ngành y

Hiện tại, Duy Uyên có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh chồng và cô "công chúa" nhỏ Hailee Linh Đan Nguyễn. Cô luôn dành thời gian chăm chút cho tổ ấm của mình và thường xuyên cùng chồng con đi du lịch

Mặc dù đã rời khỏi Mắt Ngọc nhưng Duy Uyên vẫn giữ liên lạc với các thành viên trong nhóm. Tháng 11-2018, cô đã trở về từ Mỹ và hội ngộ Thanh Ngọc, Ngô Quỳnh Anh. Nhan sắc của ba nữ thần tượng đời đầu đã nhận được những lời khen "có cánh" từ phía người hâm mộ

Thanh Ngọc là trưởng nhóm dẫn dắt Mắt Ngọc từ những ngày đầu thành lập. Cô là giọng ca chủ lực của nhóm. Tuy nhiên, cuối năm 2004, vì lý do cá nhân, nữ ca sĩ sinh năm 1983 đã rời nhóm và phát triển sự nghiệp riêng

Sau khi rời nhóm, bắt đầu quãng đường "solo" với nhiều bỡ ngỡ, Thanh Ngọc phải tự tìm bài hát, phối khí và một mình biểu diễn trên sân khấu. Sự cố gắng của cô đã được đền đáp bằng những thành quả nhất định. Năm 2005, nữ ca sĩ đoạt giải nhì Tiếng hát truyền hình TP. HCM



Năm 2006, Thanh Ngọc phát hành album đầu tay mang tên "Vỗ về giấc mơ". Sau đó, cô lần lượt "trình làng" 3 album khác là "Tình yêu diệu kỳ" (2008), "Nhật ký chuyện tình" (2010) và "1650 km" (2017). Hiện tại, Thanh Ngọc vẫn duy trì nghiệp ca hát. Cô xuất hiện khá đều đặn trên sóng truyền hình cũng như các sân khấu ca nhạc với vai trò MC và diễn viên

Năm 2011, Thanh Ngọc lên xe hoa cùng bác sĩ nha khoa Đức Thiệp. Sau khi lấy chồng, Thanh Ngọc dành hầu hết thời gian để chăm lo, vun vén cho gia đình

Năm 2019, sau một thời gian dài suy sụp vì khó sinh con, Thanh Ngọc và chồng đã cùng nhau chào đón con trai đầu lòng. Sự ra đời của bé Ủn như một bước ngoặt và niềm động viên mới dành cho gia đình nữ ca sĩ xinh đẹp

Trên trang cá nhân, Thanh Ngọc thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên người chồng thân yêu

Ngô Quỳnh Anh sinh năm 1983. Năm 14 tuổi, Quỳnh Anh gia nhập nhóm Mắt Ngọc và nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ nhờ khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu và giọng hát trong trẻo

Cũng giống như Thanh Ngọc, đầu năm 2004, Ngô Quỳnh Anh tách nhóm trong sự ngỡ ngàng của dư luận. Một thời gian sau đó, cô bất ngờ gia nhập nhóm H.A.T, thay thế cho vị trí của Thu Thủy

Tuy nhiên, năm 2005, sau 6 tháng hoạt động sôi nổi, nhóm H.A.T bất ngờ tan rã. Sau đó, Ngô Quỳnh Anh rút khỏi showbiz và theo học ngành marketing ở một trường đại học quốc tế

Năm 2014, nữ ca sĩ kết hôn với ông xã Hoàng Anh sau gần 3 năm yêu hẹn hò. Sau khi lên xe hoa, Quỳnh Anh khá kín tiếng trong chuyện đời tư

Đầu năm 2017, Ngô Quỳnh Anh hạ sinh đứa con đầu lòng. Hiện tại, cô đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con trai 3 tuổi. "Bà mẹ một con" cũng gây bất ngờ với nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp so với tuổi thật

Trải qua nhiều lần thay đổi nhân sự, nữ ca sĩ Thúy Nga (SN 1984) là thành viên duy nhất còn trụ lại với nhóm mắt ngọc cho tới ngày hôm nay. Sau khi các thành viên khác rời đi, cô cùng hai thành viên mới là Hoàng Oanh và Ngọc Dung duy trì hoạt động của nhóm

So với các cô chị của mình, cô em út Thúy Nga lại có cuộc sống đời tư nhiều thăng trầm nhất. Cô có mối tình hơn 10 năm với bạn trai, tuy nhiên, hai người chưa tính tới chuyện lập gia đình

Mặc dù đã ở độ tuổi 36 nhưng Thúy Nga vẫn gây thương nhớ bởi gương mặt xinh đẹp, làn da trắng không tỳ vết và thân hình quyến rũ, gợi cảm

Sau những lời đồn đoán về giới tính, nữ ca sĩ tâm sự, hiện tại cô chỉ mong mình có được cuộc sống bình yên và sức khỏe tốt để có thể đi cùng Mắt Ngọc lâu hơn nữa