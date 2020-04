Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Bảo Thy đã chia sẻ loạt ảnh "thả dáng" bên bờ biển trong bộ bikini màu xanh nõn chuối vô cùng quyến rũ, gợi cảm

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh của Bảo Thy nhận được rất nhiều lời khen "có cánh" từ phía người hâm mộ. Cộng đồng mạng xuýt xoa trước thân hình nóng bỏng cùng làn da trắng mịn của nữ ca sĩ

So với thuở mới bước chân vào làng giải trí Việt, hiện tại, Bảo Thy được đánh giá là có màn "lột xác" vô cùng ngoạn mục

Bảo Thy, sinh ngày 2-6-1988, tên thật là Trần Thị Thúy Loan

Năm 2006, Bảo Thy tham gia cuộc thi bình chọn gương mặt đại diện cho game và lọt vào top 10 thí sinh có số phiếu bình chọn cao nhất, trở thành một trong "Thập đại mỹ nhân"

Cũng trong năm này, Bảo Thy tham dự cuộc thi "Miss Audition" - một cuộc thi sắc đẹp dành cho những người chơi game này và gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả

Danh hiệu Miss Audition 2006 giúp Bảo Thy trở thành nữ ca sĩ mạng bước ra đời thực thành công nhất lúc bấy giờ. Cô nhận được rất nhiều lời mời tham gia chương trình và trở thành MC cho nhiều gameshow khác nhau như: Nào ta cùng hát, Hành trình kết nối những trái tim...

Cùng với đó, Bảo Thy phát triển sự nghiệp âm nhạc và ghi dấu ấn với khán giả qua một loạt các ca khúc đình đám như: Công chúa bong bóng, Xát muối, Sorry...

Nhờ ca khúc "Công chúa bong bóng", sự nghiệp của Bảo Thy đã "lên như diều gặp gió". Cô được người hâm mộ yêu quý và mệnh danh là "công chúa bong bóng"

Ở thời điểm ấy, Bảo Thy gây ấn tượng cho khán giả bởi khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu và giọng hát vô cùng trong trẻo, ngọt ngào

Cô "công chúa bong bóng" sinh năm 1988 khá thành công trong việc xây dựng hình tượng "xì tin" với mái tóc rẽ ngôi lệch đặc trưng và những trang phục đáng yêu

Tuy nhiên, đến năm 2011, khi sự nghiệp đang trên thời kỳ đỉnh cao, nữ ca sĩ bị trầm cảm và dần vắng bóng trong làng giải trí. Song, nhờ vào sự ủng hộ và động viên của người hâm mộ, "công chúa bong bóng" đã vực dậy tinh thần và đi hát trở lại. Cũng kể từ thời điểm này, vẻ ngoài của Bảo Thy bắt đầu có nhiều thay đổi

Sau khi "tái xuất" showbiz, Bảo Thy đã có màn "lột xác" vô cùng ngoạn mục. Tuy nhiên, sự thay đổi về ngoại hình một cách bất thường cũng là lý do khiến người đẹp gắn liền với một số tin đồn về việc đụng chạm dao kéo, nhưng Bảo Thy đã lên tiếng phủ nhận

Theo thời gian, "công chúa" bong bóng dần rũ bỏ phong cách nhí nhảnh. Cô thể hiện cá tính và sự trưởng thành bằng cách theo đuổi hình tượng một quý cô quyến rũ, gợi cảm

Với vóc dáng săn chắc, người đẹp thường xuyên diện những trang phục có thiết kế cắt xẻ vô cùng táo bạo, giúp khoe đường cong một cách triệt để

Người đẹp luôn biết cách kết hợp trang phục với phong cách trang điểm một cách khéo léo, phù hợp

Tháng 11-2019, nữ ca sĩ Bảo Thy đã lên xe hoa với ông xã doanh nhân Phan Lĩnh

Hậu kết hôn, người đẹp được khen ngày càng "thăng hạng" về nhan sắc. Ở tuổi 32, Bảo Thy vẫn gây thương nhớ bởi khuôn mặt xinh đẹp, không hề có dấu hiệu của tuổi tác

Cùng với đó, mỹ nhân sở hữu thân hình với những đường cong "bốc lửa", "đốt mắt" người nhìn

Trên trang cá nhân, Bảo Thy thường xuyên đăng tải những bức ảnh khoe nhan sắc và thân hình "cực phẩm" của mình. Cô nàng được coi là một trong những nữ ca sĩ chăm khoe ảnh bikini trên mạng xã hội nhất

Những hình ảnh của Bảo Thy trong các bộ trang phục bikini luôn trở thành chủ đề gây "sốt" mạng xã hội. Nhiều người còn dành tặng cho cô danh hiệu nữ hoàng bikini vì độ gợi cảm và hàng loạt những thiết kế bikini mà cô sở hữu

Trải lòng về cuộc sống sau hôn nhân, Bảo Thy cho biết, cô rất may mắn khi được nhà chồng yêu thương và ủng hộ mọi thứ mà bản thân mình đang theo đuổi

