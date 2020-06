Ba năm liên tiếp, tại Lễ trao giải Oscar, 3 bộ phim về đề tài sắc tộc đã giành được những chiến thắng ngoạn mục. Năm 2017, bộ phim Moonlight của đạo diễn Barry Jenkins đã xuất sắc vượt qua đối thủ "nặng ký" La La Land trở thành Phim xuất sắc nhất năm Bộ phim khai thác đề tài xung đột xã hội và sắc tộc qua cuộc đời của Chiron, 1 cậu bé da màu ở Mỹ. Moonlight được chia thành 3 chương khác nhau trong cuộc đời của Chiron: Cậu bé da màu sống cùng bà mẹ nghiện hút khi còn nhỏ; Tuổi vị thành niên với những khám phá về giới tính và Tuổi trưởng thành sau nhiều biến cố Khác với những bộ phim khai thác đề tài sắc tộc khác của Hollywood, Moonlight cuốn hút người xem nhờ lối kể chuyện mang hơi hướng cổ điển. Khán giả được dõi theo từng bước đi trong cuộc đời của Chiron, từ cậu bé nhỏ nhắn, yếu ớt bị bắt nạt, tới tuổi dậy thì tìm cách thích nghi với xã hội và trưởng thành Một trong những điều khiến khán giả dành lòng yêu mến cho bộ phim này là bản tính lương thiện của Chiron. Dù trải qua nhiều biến cố, nhân vật vẫn giữ trong mình lòng vị tha và tâm hồn nhạy cảm Vai chính của Moonlight được giao cho 3 diễn viên khác nhau đảm nhiệm, tương ứng với 3 chương của bộ phim. Tuy nhiên, đạo diễn Barry Jepkins tiết lộ, ông đã không để các diễn viên gặp nhau mà ghi hình họ riêng lẻ tại trường quay để bản thân các diễn viên có thể tự mình sáng tạo và lột tả nhân vật Chiron theo suy nghĩ và cá tính riêng. Điều này đã góp phần tạo nên thành công lớn cho Moonlight Thay vì nêu ra những sự thật tàn khốc mà vấn nạn phân biệt chủng tộc gây nên, bộ phim Moonlight lại là 1 bức tranh mà cái đẹp hiện hữu đằng sau những biến cố, bi kịch với mục đích "khắc họa chân dung những con người đang cố gắng sinh tồn trong cuộc đời này" Năm 2018, giải thưởng Phim xuất sắc nhất được trao cho Get Out của đạo diễn da màu Jordan Peele Khéo léo lồng ghép nội dung phản ánh nạn phân biệt sắc tộc đã ăn sâu vào tư tưởng nhiều người Mỹ với các yếu tố tâm lý - kinh dị, Get Out đã đem về cho đạo diễn Jordan Peele nhiều giải thưởng lớn. Trong đó, phải kể đến giải "Tinh thần độc lập" dành cho dòng phim độc lập, giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" tại Oscar 2018... Bộ phim kể về nhiếp ảnh gia người da đen Chris. Trong 1 dịp cuối tuần, Chris được mời về thăm gia đình bạn gái người Mỹ Rose. Khi biết Chris là người da màu, gia đình Rose không những không e ngại mà còn rộng lòng chào đón anh chàng. Điều này khiến Chris vô cùng ngạc nhiên và vui mừng Anh thậm chí còn được chào đón tại buổi tiệc gặp mặt với những người da trắng khác là bạn bè của gia đình Rose Tuy nhiên, tại đây Chris để ý thấy 1 số điều kỳ lạ, đặc biệt ở 2 người giúp việc da màu của gia đình bạn gái. Dần dần tìm hiểu, anh phát hiện ra mình đã mắc vào cái bẫy do chính Rose sắp đặt. Trên thực tế, Rose đã có ý định tìm hiểu và đưa Chris về tham gia buổi gặp mặt để bán cho những người da trắng kia Bộ phim Get Out đã lột tả rõ vấn nạn phân biệt chủng tộc tại Mỹ khi người da đen trở thành đối tượng buôn bán bất hợp pháp, song cảnh sát và giới chức Mỹ không hề quan tâm hay điều tra khi có người mất tích Bộ phim Get Out của Jordan Peele đã thoát khỏi lối mòn cũ của dòng phim kinh dị với nhiều cảnh giật gân và được đánh giá là phim đáng xem nhất năm 2017. Nhiều tình tiết của bộ phim được đạo diễn khéo léo lồng ghép đã dẫn khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, như việc người da đen vốn bị coi thường lại trở thành "món hàng" được ưa chuộng tại vùng quê của gia đình Rose Một cảnh đầu bộ phim cũng thể hiện vấn nạn phân biệt chủng tộc vốn đã ăn sâu vào văn hóa Mỹ là khi Rose lái xe đưa Chris về nhà, trên đường đi, họ gặp tai nạn nhỏ, tuy nhiên cảnh sát lại chỉ hỏi giấy tờ của Chris chứ không hề tra khảo Rose. Điều này cho thấy, người da màu vẫn còn bị đối xử không công bằng ngay cả trong luật pháp tại Mỹ Thắng lớn tại Oscar 2019, Green Book là bộ phim tiếp theo về đề tài sắc tộc được xướng tên ở hạng mục cao nhất của Oscar. Bộ phim do đạo diễn Peter Farrelly thực hiện. Đây là bộ phim tâm lý đầu tiên mà ông bắt tay vào sản xuất Green Book được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật về hành trình tìm hiểu nạn phân biệt chủng tộc ở miền Nam nước Mỹ giữa 2 người bạn Don Shirley và Frank Vallelonga Green Book vừa tái hiện những cảnh gây "sốc" về sự tàn khốc của phân biệt chủng tộc tại Mỹ, vừa khéo léo vẽ nên 1 tình bạn đẹp, vượt qua mọi rào cản sắc tộc giữa 2 nhân vật chính Khai thác 1 đề tài nổi cộm của xã hội Mỹ, song khác với 2 bộ phim trên, Green Book lại khá vụng trong cách truyền tải thông điệp. Nhiều đoạn phim thiếu hình ảnh ẩn dụ tinh tế khiến khán giả có cảm giác bị ép theo mạch cảm xúc của đạo diễn Dù vậy, Green Book vẫn được đánh giá là 1 bộ phim đáng xem với nhiều thông điệp, ý nghĩa sâu sắc

