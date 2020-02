Billie Eilish hiện tại là một trong những cái tên gây chú ý nhất Hollywood khi đang là chủ nhân của 4 chiếc kèn vàng danh giá Grammy 2020. Trước đó, nữ ca sĩ sinh năm 2001 là nghệ sĩ đầu tiên sinh ra trong thế kỷ 21 giữ vị trí quán quân Billboard 200

Cô nàng bắt đầu sự nghiệp ở SoundCloud - một ứng dụng nghe nhạc và nhanh chóng thu hút được lượng lớn người theo dõi khi chỉ mới 14 tuổi. Billie Eilish nổi tiếng với ca khúc "Ocean Eyes" ra mắt vào tháng 3-2016

Tuy nhiên, sự nổi tiếng sớm như con dao hai lưỡi tác động tới cuộc sống của Billie Eilish và người anh trai kiêm nhà sản xuất âm nhạc của cô

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Los Angeles Times, nữ ca sĩ 18 tuổi trải lòng, cô đã từng sống chung với bệnh tâm lý và trầm cảm, đánh mất bạn bè và những người yêu thương. Đằng sau ánh hào quang sân khấu là những áp lực mà không phải ai cũng có thể hiểu thấu

Việc nổi tiếng sớm cũng khiến Billie Eilish hứng chịu không ít chỉ trích. Nhiều lời đồn ác ý cho rằng nghe nhạc của Billie đồng nghĩa với việc trầm cảm bởi những ca từ trong tất cả các ca khúc của cô đều không mang nghĩa tích cực. Thậm chí, nhiều người còn gọi cô là "nữ hoàng trầm cảm". Thực chất, những bài hát của cô như một sự đồng cảm để người nghe tìm thấy một sự an ủi, động viên

Năm 13 tuổi, Justin Bieber đã tham gia vào Youtube, bắt đầu cover lại những bản hit R&B nổi vang danh ngày đó. Vào năm 2010, nam ca sĩ sinh năm 1994 đã trở thành một hiện tượng lớn của Youtube nhờ vào bản hit đầu tay "Baby" thành công vang dội toàn cầu

Tuy nhiên, hào quang và danh vọng ập tới quá sớm đã khiến con người Justin thay đổi và chịu nhiều áp lực tâm lý

Trong tập mới nhất của loạt phim tài liệu "Justin Bieber: Seasons", nam ca sĩ đã khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi chia sẻ câu chuyện từng sa ngã và lạm dụng chất kích thích khi mới bắt đầu nổi tiếng. Ở tuổi còn quá trẻ, Justin đã sử dụng nhiều loại ma túy khác nhau, các loại chất kích thích liều mạnh và các chất gây ảo giác. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nam ca sĩ, tuy nhiên, anh vẫn không thể thoát khỏi cạm bẫy này



Bên cạnh đó, sự nổi tiếng sớm khiến anh luôn phải chịu áp lực từ phía gia đình và người hâm mộ. Justin từng phải tìm đến Xanax - một loại thuốc điều trị chứng lo âu và rối loạn hoảng sợ



Hiện tại, sức khỏe và tâm lý của nam ca sĩ đã dần ổn định, đặc biệt với sự chăm sóc tận tình của vợ Hailey. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục phải đối mặt với căn bệnh Lyme và đang nỗ lực chữa bệnh để tiếp tục thực hiện sự nghiệp của mình

Macaulay Culkin là ngôi sao nhí thành danh bởi series phim hiện đã trở thành kinh điển "Ở nhà một mình". Anh trở thành ngôi sao khi mới 9 tuổi và ghi tên mình vào danh sách những triệu phú thế giới khi mới ở tuổi 12



Hào quang ập tới vào độ tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" như con dao hai lưỡi tác động tới cuộc sống của Culkin. Áp lực danh tiếng, mâu thuẫn với người thân vì tranh chấp tài sản và sự ra đi đột ngột của chị gái đã khiến nam diễn viên ngày càng sa ngã, lệ thuộc vào rượu và ma túy

Sự nghiệp của anh càng đi vào bế tắc khi năm 2004, Macaulay Culkin bị bắt vì tội tàng trữ ma túy và lãnh án tù treo

Trong bài phỏng vấn vào năm 2015, Macaulay tuyên bố giải nghệ ở tuổi 35 vì quá mệt mỏi, áp lực khi liên tục bị dư luận soi mói

Hiện tại, Macaulay Culkin đã có những thay đổi bất ngờ về ngoại hình. Người hâm mộ hi vọng anh sẽ duy trì hình ảnh tích cực này

Đóng phim từ khi mới 10 tuổi, Demi Lovato đã sớm trở thành ngôi sao Disney nổi như cồn cùng cô bạn Selena Gomez. Cô góp mặt trong những bộ phim truyền hình ăn khách như "Barney & Friends", "Camp Rock"... Cô được kỳ vọng sẽ tiến xa trong âm nhạc bởi sở hữu giọng ca khỏe và những ca khúc đình đám ở buổi đầu sự nghiệp

Hào quang đến quá nhanh đã kéo cô gái trẻ đến những tháng ngày tồi tệ. Demi luôn căng thẳng vì áp lực của sự nổi tiếng và chịu nhiều vấn đề về tâm lý. Cô bị rối loạn ăn uống, rối loạn cưỡng lực, luôn muốn tự làm đau bản thân

Nữ ca sĩ chia sẻ, đã có thời gian cô coi việc dùng dao tự rạch lên cơ thể là một hành động để kiềm chế cảm xúc và bắt mình bình tĩnh hơn

Năm 17 tuổi, Demi bắt đầu sử dụng ma túy và ngày càng lún sâu vào con đường nghiện ngập mà không thể tự thoát ra. Cô đã từng bị sốc ma túy do sử dụng quá liều, đồng thời phải vào trại nhiều lần để cai nghiện

Tháng 11-2018, Demi Lovato hoàn thành chương trình cai nghiện sau khi bị sốc thuốc tại nhà riêng hồi tháng 7. Hiện tại, sức khỏe của Demi đã dần ổn định. Bên cạnh đó, cô thường xuyên có mặt tại phòng tập gym để tập luyện, nâng cao thể chất

Xuất thân từ nhà Disney, cô "công chúa" sinh năm 1992 Selena Gomez nổi tiếng từ năm 8 tuổi thông qua các chương trình của Nhà Chuột

Sự nổi tiếng sớm đem lại cho Senela tiền tài và danh vọng, song cũng trở thành áp lực đè nặng lên đôi vai của nữ nghệ sĩ

Selena Gomez chia sẻ, cô từng mắc bệnh Lupus, một căn bệnh khiến bệnh nhân bị trầm cảm, lo âu và hay lên cơn hoảng loạn. Điều này khiến cô phải "ở ẩn" một thời gian khá lâu, tạm dừng tất cả tour diễn để chữa trị

Sau một thời gian điều trị bệnh lý, thời gian gần đây, người hâm mộ đã được chứng kiến một cô ca sĩ Selena hoàn toàn mới. Cô trở nên xinh đẹp, tự tin, quyến rũ hơn và phong cách thời trang ngày càng trở nên thời thượng và đẳng cấp

