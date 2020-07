"Như chưa hề có cuộc chia ly" là một hoạt động thiện nguyện được vận hành trên ba khâu chính: Tìm kiếm - đoàn tụ - lan tỏa nhân ái. Trong đó, hoạt động "lan tỏa nhân ái" được cụ thể hóa trong 13 năm qua bằng chương trình truyền hình thực tế phát sóng trực tiếp mỗi tháng trên VTV Tuy nhiên, trong số 134 phát sóng trên VTV9 ngày 7-6-2020, "Như chưa hề có cuộc chia ly" đã phải chính thức nói lời chia tay với khán giả vì lý do không đủ kinh phí để tiếp tục chặng đường nhân ái này Trước thông tin "Như chưa hề có cuộc chia ly" phải dừng sản xuất và phát sóng vì lý do kinh phí, ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng cộng sự đã ủng hộ 3 tỷ đồng nhằm tiếp thêm "nguồn sống" cho chương trình Với số tiền này, "Như chưa hề có cuộc chia ly" có thể tiếp tục những cuộc tìm kiếm thân nhân cho những người thân bị thất lạc trong vòng ít nhất nửa năm đến một năm tới Chia sẻ về hành động thiện nguyện của mình, Hà Anh Tuấn cho biết anh vốn là một người hâm mộ của chương trình từ số đầu tiên cách đây 13 năm. Bản thân nam ca sỹ nhận thấy, "Như chưa hề có cuộc chia ly" không phải là "show", mà là một câu chuyện văn hóa đại diện cho bản sắc hướng thiện của người Việt Nam, đồng thời chương trình còn tạo nên nguồn cảm hứng sống lớn lao cho anh và cộng đồng xã hội Vì vậy khi nghe tin chương trình không thể sản xuất tiếp vì lý do kinh phí, Hà Anh Tuấn cùng cộng sự đã chủ động liên hệ với đại diện sản xuất "Như chưa hề có cuộc chia ly" và bày tỏ nguyện vọng muốn được tiếp thêm nguồn lực để chương trình có thể tiếp tục "sống"

Nam ca sĩ chia sẻ thêm, bản thân anh và các cộng sự không đến với "Như chưa hề có cuộc chia ly" với tư cách một nhà tài trợ hay một nhà đầu tư, mà đơn giản là một người muốn góp một ít sức cho cả một hành trình nhân văn của tập thể chương trình

Giọng ca sinh năm 1984 còn hy vọng hành động của mình và các cộng sự có thể truyền cảm hứng cho những thế hệ đồng trang lứa và trẻ hơn, tùy theo sức, tùy theo khả năng để có thể yểm trợ chương trình theo nhiều cách khác nhau Hiện, hành động thiện nguyện của Hà Anh Tuấn và các cộng sự đang nhận về "cơn mưa" lời khen từ đông đảo công chúng và truyền thông. Được biết, đây không phải lần đầu tiên nam ca sỹ có những hành động nhân ái đáng trân trọng như vậy Trước đó vào tháng 5-2020 - thời điểm Hà Anh Tuấn tung ra album "Truyện ngắn", anh đã tổ chức đặt mua đĩa trước để làm từ thiện Theo đó, tổng cộng đã có 10.000 đĩa được đặt trước. Hà Anh Tuấn đã trích một phần doanh thu để đóng góp 5 tấn gạo và 70.000 trứng gà giúp sức người nghèo ở TP.HCM với danh nghĩa "những khán giả của Truyện ngắn" Trong đại dịch Covid-19, Hà Anh Tuấn cũng là một trong những nghệ sĩ Việt có đóng góp nổi bật Cụ thể, nam ca sĩ cùng một số người bạn đã tài trợ 3 phòng cách ly áp lực âm chuyển giao từ Đức cho Hà Nội, Quảng Ninh và TP. HCM để phục vụ kịp thời việc điều trị và phòng chống dịch Covid-19 Chi phi tài trợ cho một phòng cách ly áp lực âm trung bình là 25.000 euro (tương đương 650 triệu đồng) Nghĩa cử cao đẹp đó của Hà Anh Tuấn và những người bạn đã có sức lan tỏa và khơi dậy điều tích cực trong cộng đồng. Bởi sau động thái của nam ca sĩ, đã có nhiều cá nhân, tổ chức đứng lên góp một phần sức lực để chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19

"Như chưa hề có cuộc chia ly" là một hoạt động thiện nguyện được vận hành trên ba khâu chính: Tìm kiếm - đoàn tụ - lan tỏa nhân ái. Trong đó, hoạt động "lan tỏa nhân ái" được cụ thể hóa trong 13 năm qua bằng chương trình truyền hình thực tế phát sóng trực tiếp mỗi tháng trên VTV Tuy nhiên, trong số 134 phát sóng trên VTV9 ngày 7-6-2020, "Như chưa hề có cuộc chia ly" đã phải chính thức nói lời chia tay với khán giả vì lý do không đủ kinh phí để tiếp tục chặng đường nhân ái này Trước thông tin "Như chưa hề có cuộc chia ly" phải dừng sản xuất và phát sóng vì lý do kinh phí, ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng cộng sự đã ủng hộ 3 tỷ đồng nhằm tiếp thêm "nguồn sống" cho chương trình Với số tiền này, "Như chưa hề có cuộc chia ly" có thể tiếp tục những cuộc tìm kiếm thân nhân cho những người thân bị thất lạc trong vòng ít nhất nửa năm đến một năm tới Chia sẻ về hành động thiện nguyện của mình, Hà Anh Tuấn cho biết anh vốn là một người hâm mộ của chương trình từ số đầu tiên cách đây 13 năm. Bản thân nam ca sỹ nhận thấy, "Như chưa hề có cuộc chia ly" không phải là "show", mà là một câu chuyện văn hóa đại diện cho bản sắc hướng thiện của người Việt Nam, đồng thời chương trình còn tạo nên nguồn cảm hứng sống lớn lao cho anh và cộng đồng xã hội Vì vậy khi nghe tin chương trình không thể sản xuất tiếp vì lý do kinh phí, Hà Anh Tuấn cùng cộng sự đã chủ động liên hệ với đại diện sản xuất "Như chưa hề có cuộc chia ly" và bày tỏ nguyện vọng muốn được tiếp thêm nguồn lực để chương trình có thể tiếp tục "sống"

Nam ca sĩ chia sẻ thêm, bản thân anh và các cộng sự không đến với "Như chưa hề có cuộc chia ly" với tư cách một nhà tài trợ hay một nhà đầu tư, mà đơn giản là một người muốn góp một ít sức cho cả một hành trình nhân văn của tập thể chương trình

Giọng ca sinh năm 1984 còn hy vọng hành động của mình và các cộng sự có thể truyền cảm hứng cho những thế hệ đồng trang lứa và trẻ hơn, tùy theo sức, tùy theo khả năng để có thể yểm trợ chương trình theo nhiều cách khác nhau Hiện, hành động thiện nguyện của Hà Anh Tuấn và các cộng sự đang nhận về "cơn mưa" lời khen từ đông đảo công chúng và truyền thông. Được biết, đây không phải lần đầu tiên nam ca sỹ có những hành động nhân ái đáng trân trọng như vậy Trước đó vào tháng 5-2020 - thời điểm Hà Anh Tuấn tung ra album "Truyện ngắn", anh đã tổ chức đặt mua đĩa trước để làm từ thiện Theo đó, tổng cộng đã có 10.000 đĩa được đặt trước. Hà Anh Tuấn đã trích một phần doanh thu để đóng góp 5 tấn gạo và 70.000 trứng gà giúp sức người nghèo ở TP.HCM với danh nghĩa "những khán giả của Truyện ngắn" Trong đại dịch Covid-19, Hà Anh Tuấn cũng là một trong những nghệ sĩ Việt có đóng góp nổi bật Cụ thể, nam ca sĩ cùng một số người bạn đã tài trợ 3 phòng cách ly áp lực âm chuyển giao từ Đức cho Hà Nội, Quảng Ninh và TP. HCM để phục vụ kịp thời việc điều trị và phòng chống dịch Covid-19 Chi phi tài trợ cho một phòng cách ly áp lực âm trung bình là 25.000 euro (tương đương 650 triệu đồng) Nghĩa cử cao đẹp đó của Hà Anh Tuấn và những người bạn đã có sức lan tỏa và khơi dậy điều tích cực trong cộng đồng. Bởi sau động thái của nam ca sĩ, đã có nhiều cá nhân, tổ chức đứng lên góp một phần sức lực để chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19