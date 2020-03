Được mệnh danh là "ngọc nữ" của showbiz Hàn, Kim Tae Hee luôn gây ấn tưởng với công chúng bằng nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp dù đã bước sang tuổi 40 Người đẹp sinh năm 1980 gia nhập làng giải trí Hàn từ năm 20 tuổi với vai trò là người mẫu. Sự nghiệp diễn xuất của Kim Tae Hee "chớm nở" bằng vai phụ trong phim "Last Present" (Món quà cuối cùng) sản xuất năm 2001 Tuy nhiên phải đến năm 2004, bằng vai diễn cô nữ sinh Lee Soo In trong "Love Story in Harvard" (Chuyện tình Harvard), tên tuổi của Kim Tae Hee mới thực sự "tỏa sáng". Trong phim, nữ diễn viên gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh xắn, thánh thiện cùng đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ Đầu năm 2020, Kim Tae Hee tham gia dự án phim "Hi bye mama" - tác phẩm đánh dấu 20 năm "tuổi nghề" của cô. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh của bà xã Bi Rain sau 5 năm "ở ẩn" để làm vợ, làm mẹ. Có thể thấy, nét trẻ trung và đôi mắt sáng của Kim Tae Hee hầu như không thay đổi qua thời gian

Ngày 7-3-2020, hình ảnh quảng cáo của Kim Tae Hee và Bi Rain cho một thương hiệu được hé lộ khiến fan vô cùng thích thú. Trong hình, vợ chồng Kim Tae Hee diện trang phục cô dâu, chú rể. Nhiều người dành lời khen cho vẻ điển trai của Bi Rain cùng nét đẹp "không tuổi" của Kim Tae Hee Ở tuổi 38, Son Ye Jin vẫn được coi là một trong những ngôi sao xinh đẹp nhất làng giải trí Hàn. Nữ diễn viên nổi tiếng với vẻ đẹp thanh tú, đôi mắt đượm buồn và nụ cười rạng rỡ không đổi qua thời gian

Ở tuổi đôi mươi, Song Ye Jin được chọn là "nàng thơ" của nhiều tác phẩm phim nổi tiếng như: Cổ điển, Hương mùa hè... Nhờ nét đẹp dịu dàng, mong manh cùng lối diễn xuất đa tài, "chị đẹp" Song Ye Jin nhanh chóng trở thành "tình đầu quốc dân" đẹp nhất lịch sử Hàn Mới đây, Son Ye Jin "gây sốt" màn ảnh nhỏ bởi vai diễn nữ tài phiệt Nam Hàn - Yoon Se Ri trong bộ phim "Hạ cánh nơi anh" (Crash Landing on You). Trong phim, vẻ ngoài trẻ trung cùng khí chất vượt trội của cô khiến nhiều người không tin rằng nữ diễn viên sắp chạm mốc 40 tuổi Sinh năm 1975, Choi Ji Woo là một trong những minh tinh hàng đầu màn ảnh nhỏ châu Á. Không chỉ được công nhận về tài năng, nữ diễn viên còn khẳng định được nhan sắc đẹp tự nhiên, "trẻ mãi không già" khiến nhiều người phải ghen tị Vốn xuất thân là diễn viên múa, tuy nhiên để thử sức mình với loại hình phim ảnh nên từ năm 1995, Choi Ji Won rẽ hướng sang diễn xuất với vai diễn đầu tay trong "War and Love" (Chiến tranh và Tình yêu) Sự nghiệp diễn xuất của mỹ nhân họ Choi bắt đầu nổi lên từ năm 2002 khi cô tham gia những dự án phim đình đám như "Bản tình ca mùa đông", "Nấc thang lên thiên đường"... Vào khoảng thời gian đó, Choi Ji Woo trở thành biểu tượng sắc đẹp của Hàn Quốc. Đến nay, dù đã bước sang tuổi 45 nhưng mỹ nhân 7x vẫn giữ được phong độ nhan sắc trẻ đẹp không tì vết của mình Mới đây, Choi Ji Woo bất ngờ xuất hiện với vai trò khách mời trong bộ phim ăn khách "Hạ cánh nơi anh" (Carsh Landing on You). Trong phim, cô có cảnh quay thú vị với nhân vật Kim Joo Muk (Yoo Soo Bin thủ vai) khi anh được gặp thần tượng Choi Ji Woo ngoài đời thực, người anh đã rất hâm mộ sau khi xem bộ phim "Nấc thang lên thiên đường" Đây cũng là lần xuất hiện đầu tiên của Choi Ji Woo trước công chúng kể từ khi cô công bố chuyện mang thai từ tháng 12-2019. Nhiều người phải xuýt xoa khen ngợi trước nhan sắc trẻ trung của "nữ thần màn ảnh xứ Hàn" Jang Na Ra vốn nổi tiếng là "thánh hack tuổi" của màn ảnh xứ kim chi. Dù chạm ngưỡng 40 tuổi, cô vẫn khiến người hâm mộ phải "rung động" bởi vẻ đẹp trong sáng, tươi tắn và thơ ngây như thiếu nữ Năm 2001, mỹ nhân sinh năm 1981 chạm ngõ phim ảnh với vai diễn trong phim sitcom "New nonstop 2". Sau đó, Jang Na Ra nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ với loạt phim đình đám như: Vẻ đẹp trẻ thơ, Định mệnh Anh yêu em, Công chúa bướng bỉnh... Thông qua màn ảnh, người hâm mộ có thể thấy nhan sắc của cô nàng không có gì biến đổi qua thời gian Trên Instagram cá nhân, Jang Na Ra cũng liên tục chia sẻ những hình ảnh thường ngày. Nữ diễn viên thường xuyên khoe mặt mộc bên chú chó đáng yêu của mình. Với vóc dáng nhỏ nhắn cùng gương mặt có phần ngây thơ giúp cô trông trẻ hơn tuổi thật

Có thể thấy trải qua gần nửa đời mải mê hoạt động nghệ thuật, Jang Na Ra vẫn khiến nhiều người phải cảm thán bởi vẻ đẹp "thách thức" thời gian của bản thân. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét "Ai cũng có thể già đi, trừ Jang Na Ra". Bởi thế, nữ diễn viên còn được fan đặt cho biệt danh là "ma cà rồng" khi vẻ ngoài "mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi" Danh sách những mỹ nhân "không tuổi" của làng giải trí xứ Hàn nếu không nhắc đến cái tên Song Ji Hyo sẽ là một sự thiếu sót lớn. Bởi, từ lúc bước chân vào nghề đến bây giờ, nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1981 không có gì thay đổi, thậm chí là còn xinh đẹp hơn trước Song Ji Hyo được người hâm mộ chú ý tới khi tham gia show thực tế Running Man (2010). Trong show, cô nàng vẫn rất xinh đẹp dù thường xuyên để mặt mộc, cũng vì vậy mà nữ diễn viên được mệnh danh là "Nữ thần mặt mộc" của xứ Hàn Ngoài đời, Song Ji Hyo chuộng lối trang điểm tự nhiên cùng phong cách thời trang thoải mái. Bên cạnh nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, cô nàng còn được người hâm mộ yêu quý bởi tính cách thân thiện, dễ gần

Vào ngày 2-2-2020, Song Ji Hyo "gây sốt" tại buổi họp báo ra mắt phim "Intruder" ở Seoul. Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau một khoảng thời gian dài vắng bóng. Tại sự kiện, cô ghi điểm với vẻ ngoài quyến rũ, xinh đẹp dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng cùng kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản Ở những bức ảnh cận mặt, người hâm mộ càng thêm bất ngờ trước làn da mịn màng, trắng sáng dù đã bước sang tuổi 39 của "mợ ngố" Song Ji Hyo

