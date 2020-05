Park Min Joung: Bắt đầu đóng phim từ năm 2006, sau 14 năm kể từ khi vào nghề, Park Min Joung đã trở thành một trong những nữ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng nhất châu Á

Tuy nhiên, ngoài biệt danh "nữ hoàng dao kéo" do sở hữu vẻ đẹp nhân tạo vô cùng xuất sắc thì nữ diễn viên sinh năm 1986 này còn được biết đến là "tình cũ" của nam tài tử điện ảnh Lee Min Ho

Đã từng làm việc với nhau từ năm 2006 nhưng không có nhiều cảnh quay chung nên cho đến khi tham gia "City Hunter" (2011) thì cặp đôi Lee Min Ho và Park Min Joung mới có nhiều cơ hội tương tác và tìm hiểu đối phương hơn

Ngoài những khoảnh khắc đẹp ở phim trường, cặp đôi còn tranh thủ dành cho nhau nhiều cử chỉ tình cảm khiến nhiều người hoài nghi về mối quan hệ "phim giả tình thật"

Một thời gian sau khi bộ phim đóng máy, vào tháng 8-2011, cặp đôi này chính thức công khai hẹn hò khiến không ít khán giả vui mừng

Những tưởng chuyện tình của Lee Min Ho và Park Min Young sẽ đi đến kết cục viên mãn nhưng chỉ vài tháng sau đó, cặp đôi bất ngờ tuyên bố chia tay với lý do bận rộn không có thời gian dành cho người kia

Hậu chia tay Lee Min Ho, Park Min Young đến nay vẫn chưa công khai yêu thêm ai, nữ diễn viên này chia sẻ, hiện cô chưa tìm được người phù hợp nên muốn tập trung thời gian vào đam mê diễn xuất

Dù trước đây phải nhận nhiều chỉ trích do biểu cảm vô hồn nhưng nhờ nỗ lực nhiều năm trong nghề, vào năm 2018 Park Min Young đã ghi điểm trong lòng công chúng với vai diễn thư ký Kim trong "What's wrong with secretary Kim"

Ngoài ra, không chỉ nổi tiếng ở lĩnh vực điện ảnh, người đẹp này còn là gương mặt thương hiệu cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng, điều này đã mang lại cho cô có một thu nhập "khủng"

Ở tuổi 34, Park Min Young được nhận xét ngày càng gợi cảm, dù đã qua "dao kéo" nhưng vẻ đẹp của cô vẫn được đưa ra làm chuẩn mực cái đẹp ở "xứ sở kim chi"

Park Shin Hye: Sau khi đóng cặp với nhau trong "Những người thừa kế" (2013), Park Shin Hye và Lee Min Ho dính tin đồn hẹn hò do thường dành cho nhau những lời ngọt ngào trước truyền thông

Tuy nhiên, trước bê bối tình ái lần này, cặp đôi Lee Min Ho và Park Shin Hye đều chọn cách im lặng

Mãi cho đến khi trong một lần trả lời phỏng vấn, nam diễn viên Lee Min Ho bất ngờ chia sẻ rằng mình từng bí mật hẹn hò và chia tay với bạn gái cách đây không lâu

Chính điều này đã vô tình chứng minh anh và nữ diễn viên của "Những người thừa kế" Park Shin Hye đã có một khoảng thời gian ngọt ngào

Hoạt động nghệ thuật từ năm 11 tuổi, luôn thể hiện được khả năng và nhiệt huyết với nghề, Park Shin Hye được coi như "viên ngọc sáng" của làng giải trí xứ Hàn

Với kinh nghiệm gần 10 năm dấn thân vào ngành giải trí, nữ diễn viên này luôn được đánh giá cao về tài năng diễn xuất cùng vô vàn sự yêu mến từ phía khán giả

Ngoài ra, Park Shin Hye còn được biết đến là nghệ sĩ hoạt động cộng đồng nổi bật ở Hàn Quốc. Cô thành lập thư viện Shinhye’s Centre ở Ghana, Philippines từ năm 2009 và quyên góp ít nhất 85.000 USD vào thư viện này

Tháng 12-2018, cô tặng 20 chiếc máy giặt để giặt quần áo chống cháy trị giá 50 triệu won, chúng đã được đặt ở các trạm cứu hỏa tại Seoul và quê nhà Gwangju của cô

Suzy: Chính thức công khai hẹn hò vào đầu năm 2015, chuyện tình giữa 2 ngôi sao hạng A đình đám xứ Hàn Lee Min Ho - Suzy đã trở thành chủ đề không chỉ "gây sốt" tại Hàn Quốc mà còn lan rộng toàn châu Á

Điều đáng nói, trước đó, cả hai không hề để người hâm mộ có bất cứ chứng cứ gì chứng minh cặp đôi đang âm thầm quen nhau, không dự án chung, cũng chưa từng gặp gỡ

Thời điểm đó, báo chí Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên là người chủ động theo đuổi đàn em, bởi, anh xác định đây là mối tình nghiêm túc và lâu dài

Trong những ngày tháng yêu nhau, cặp đôi "vàng" này thường xuyên đi du lịch, hẹn hò nhưng thường che kín mặt và từ chối trả lời các thông tin cá nhân

Những tưởng sẽ sớm về chung một nhà, tuy nhiên, sau 2 năm yêu nhau, vào ngày 16-11-2017 cả hai thông báo đã đường ai nấy đi và quay trở lại mối quan hệ đồng nghiệp

Sau mối tình tan vỡ, Suzy có được sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Trong lúc nhóm nhạc Miss A của Suzy chính thức tan rã, các thành viên khác đang tìm hướng thay đổi thì Suzy đã có chỗ đứng nhất định trong showbiz Hàn

Cô xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như "Cửu gia thư", "Âm thanh của hoa", "Yêu không kiểm soát", "Lãng khách"...

Ngoài ra, cô còn là cái tên "vàng" được các thương hiệu đình đám chọn làm gương mặt thương hiệu

Ở tuổi 26, Suzy được coi là nữ diễn viên ngày càng xinh đẹp, giàu có. Theo đó, mỹ nhân sinh năm 1994 này đã vượt qua nhiều đàn chị để đứng top trong bảng xếp hạng sao nữ sở hữu cơ ngơi đắt đỏ nhất Hàn Quốc

