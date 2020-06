Lại Hoằng Quốc và Chu Hân Đồng: Đầu tháng 5-2020, trên trang cá nhân của mình, bác sĩ thẩm mỹ Lại Hoằng Quốc cho biết, cuộc hôn nhân giữa anh và nữ diễn viên Chu Hân Đồng đã bị “đổ vỡ” sau 14 tháng chung nhà

Theo Lại Hoằng Quốc, nguyên nhân khiến cả 2 phải dẫn tới ly hôn là do Hân Đồng không còn yêu anh từ sau khi họ tổ chức đám cưới

Tuy nhiên, theo thông tin từ một người bạn thân của nữ diễn viên, Lại Hoằng Quốc là một người có tính cách trẻ con, kém cỏi và không có chí tiến thủ

Bên cạnh đó, người đàn ông này lại thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò với các bạn khác giới xinh đẹp, sự việc đã khiến khiến Chung Hân Đồng xấu hổ và đề nghị ly hôn với anh

Sau khi tuyên bố ly hôn, chồng cũ của Hân Đồng thường xuyên tuyên bố trên các phương tiện truyền thông rằng nữ diễn viên đã cảm thấy không thoải mái với việc hôn nhân khiến cuộc sống trở nên nhàm chán

Trước những chỉ trích của Lại Hoằng Quốc, công ty quản lý của Chung Hân Đồng đã liên hệ và gây sức ép để vị bác sĩ này không được chia sẻ thêm bất cứ thông tin gì

Kim Sang Hyuk và Song Da Ye: Ngày 7-4-2020, khán giả vô cùng bất ngờ trước thông tin nam ca sĩ Kim Sang Hyuk ly hôn với Song Da Ye, sau khi tròn 1 năm cặp đôi này tổ chức đám cưới đẹp như mơ tại Seoul

Kim Sang Hyuk chia sẻ 2 người ly hôn là do anh và vợ không thể hòa hợp về tính cách là lối sống, do vậy khiến cuộc sống hôn nhân của 2 người luôn đầy rẫy những bất đồng và những cuộc cãi vã

Bà xã của Kim Sang Hyuk kém chồng 6 tuổi, dù còn đang rất trẻ nhưng Song Da Ye đã là một giám đốc điều hành trung tâm mua sắm

Trước đó, Kim Sang Hyuk cho biết anh rất mong chờ cuộc sống tân hôn. Nam ca sĩ đã phải giảm 14 kg trong 2 tuần để có ngoại hình đẹp bước vào lễ đường nhưng đáng tiếc là 2 người chỉ đi cùng nhau trong 1 đoạn đường khá ngắn

Họ đã ly hôn trong lặng lẽ với ý nghĩ là càng thận trọng càng tốt, nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình và những người khác

Song Hye Kyo và Song Jong Ki: Năm 2016, khi bộ phim "Hậu duệ mặt trời " trở thành một “hiện tượng” khắp các nước châu Á thì cũng là lúc bộ đôi diễn viên chính Song Hye Kyo và Song Jong Ki cũng bị dính vào tin đồn có quan hệ tình cảm

Trước tin đồn vô căn cứ này, Song Hye Kyo lẫn Song Joong Ki đều một mực phủ nhận và khẳng định chỉ coi nhau là đồng nghiệp

Tuy nhiên, sau đó cặp diễn viên này lại xác định đang chính thức yêu nhau và đang có dự định sẽ về chung một nhà

Vào tháng 10-2017, sau 2 năm hẹn hò, đám cưới của 2 ngôi sao Song – Song được diễn ra và nhận được rất nhiều sự quan tâm mọi người, trong hôn lễ, cả hai đã hứa hẹn sẽ bên nhau trọn đời

Tuy nhiên, sau gần 2 năm chung sống, do không có thời gian và thiếu sự nhẫn nại dành cho nhau nên cặp đôi đã quyết định ly hôn trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ

Ngày 27-6-2019, Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều đồng loạt lên tiếng xác nhận đang làm thủ tục ly hôn

