1. Kate Winslet: Nữ diễn viên Kate Winslet đã khẳng định được vị trí ngôi sao của mình trên màn ảnh nhờ vào tài năng diễn xuất cùng nhan sắc trời phú. Trông cô vô cùng xinh đẹp dù là khi 22 hay khi đã ngoài 40 tuổi 2. Julianne Moore: Ánh mắt và nụ cười của Julianne Moore vẫn toát lên vẻ đẹp rạng ngời trong cả hai tấm hình khi cô 25 tuổi và 55 tuổi 3. Charlize Theron: Charlize Theron là diễn viên điện ảnh, người mẫu thời trang Mỹ gốc Nam Phi. Cô sở hữu vẻ đẹp lai đặc trưng, nó giúp cô toả sáng ở tuổi 22 và nay, khi Charlize Theron đã ngoài 40 tuổi cô vẫn giữ được nhan sắc “phong độ” 4. Gillian Anderson: Gillian Anderson là nữ diễn viên người Mỹ. Cô trở nên nổi tiếng toàn thế giới với vai diễn Đặc vụ Dana Scully trong series phim truyền hình Mỹ The X-Files. Khi ấy, cô mới 26 tuổi và nay, khi 47 tuổi nhan sắc Gillian Anderson vẫn mặn mà 5. Carrie-Anne Moss: Carrie-Anne Moss là nữ diễn viên người Canada, cô sở hữu một vẻ đẹp cuốn hút. Vẻ đẹp toả sáng trên khuôn mặt nữ diễn viên khi cô mới 32 tuổi và cả khi cô đã gần 50 6. Angelina Jolie: Angelina Jolie đã trở thành biểu tượng nhan sắc của Holywood, từ khi mới bước chân vào nghề, Angelina Jolie đã toả sáng với vẻ quyến rũ “chết người" 7.Jennifer Aniston: Dù đã bước sang tuổi 51 nhưng 51 tuổi vẫn trẻ trung như khi cô mới 28 tuổi 8. Sophia Loren: Sophia Loren là một nữ diễn viên người Italia đã từng đoạt tượng vàng Oscar. Bà được biết đến như nữ diễn viên Italia nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Sophia Loren nay đã bước sang tuổi 85 9. Jennifer Lopez: Dù đã bước sang tuổi 50, Jennifer Lopez vẫn thăng hoa trong sự nghiệp cùng những màn vũ đạo nóng bỏng và giọng hát đầy nội lực 10. Cameron Diaz: Cameron Michelle Diaz là một diễn viên đa tài, cô từng là diễn viên, nhà sản xuất và người mẫu người nổi tiếng. Hiện nay cô đã 47 tuổi 11. Susan Sarandon: Susan Sarandon là một nữ diễn viên người Mỹ. Bà hoạt động trong ngành điện ảnh và truyền hình từ năm 1970 12. Helen Mirren: Dame Helen Mirren đã giành 1 giải Oscar, 4 giải SAG, 4 giải BAFTA, 3 giải Quả cầu vàng và 4 giải Emmy trong suốt sự nghiệp của mình. Không chỉ tài năng, bà còn vô cùng xinh đẹp, hiện nay bà đã 74 tuổi 13. Catherine Zeta-Jones: Năm 1998, vai diễn đầu tiên đưa Catherine Zeta-Jones đến Hollywood là vai Elena Montero trong The Mask of Zorro (1998). Cô nổi danh nhờ vẻ đẹp cuốn hút và tài năng thiên bẩm, hiện nay cô đã 50 tuổi 14. Eva Mendes: Eva Mendes là một nữ diễn viên người Mỹ gốc Latinh nổi tiếng với bộ phim "Ma tốc độ". Nhan sắc của cô nàng dường như không biến đổi quá nhiều trong hơn 10 năm qua 15. Gwyneth Paltrow: Gwyneth Kate Paltrow là một nữ diễn viên, ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ Năm nay cô đã 47 tuổi 16. Jessica Alba: Jessica Alba vẫn giữ được nét trẻ trung, xinh đẹp như ngày đầu đặt chân vào làng giải trí Hollywood dù nay đã ở tuổi 38 và là bà mẹ của 3 con 17. Christy Turlington: Phong cách thời trang trẻ trung giúp Christy Turlington ở tuổi 50 vẫn xinh đẹp như khi ở tuổi 15 18. Reese Witherspoon: Hãy so sánh nhan sắc xinh đẹp của Reese Witherspoon khi cô 43 tuổi và năm cô mới 26 tuổi 19. Gabrielle Union: Nữ diễn viên phim "Friends", Gabrielle Union chỉ như 30 tuổi dù đã bước sang tuổi 47 20. Scarlett Johansson: Scarlett Johansson xuất hiện lần đầu tiên dưới vai trò một diễn viên điện ảnh ở trong bộ phim North khi chỉ mới 10 tuổi. Đến nay, ở tuổi 35, nhan sắc của cô rực rỡ hơn bao giờ hết

