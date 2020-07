Những người đẹp được chọn vào vai Võ Tắc Thiên đều là những mỹ nhân xinh đẹp, họ khôngchỉ có khuôn dung thanh tú mà còn toát ra khí chất mạnh mẽ, đầy uy quyền Năm 2014, người hâm mộ từng được thấy một Võ Tắc Thiên vô cùng lộng lẫy và uy quyền do Phạm Băng Băng thủ vai. Trong bộ phim “Võ Tắc Thiên truyền kỳ", Phạm Băng Băng tự mình thể hiện Võ Tắc Thiên từ năm 14 tuổi đến 82 tuổi Tạo hình Võ Mỵ Nương khi bị đưa vào chùa Cảm Nghiệp với pháp danh Minh Không Tạo hình Võ Tắc Thiên khi đã đăng cơ. Đây là nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử phong kiến Trung Hoa Võ Tắc Thiên 2014 là lần thứ 2 Phạm Băng Băng hóa thân thành nhân vật này Phạm Băng Băng từng diễn vai này trong bộ phim "Thiếu nữ Võ Tắc Thiên (2009) "Quốc bảo" Lưu Hiểu Khánh là một trong những người từng vào vai Võ Tắc Thiên nhiều lần nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Hoa Năm 1995, Lưu Hiểu Khánh vào Võ Tắc Thiên trong bộ phim cùng tên dù lúc đó đã hơn 40 tuổi. Thế nhưng bà vẫn tự tin thể hiện những phân đoạn lúc Võ Tắc Thiên còn là một cô gái 16 tuổi ngây thơ Ở tuổi 50, Lưu Hiểu Khánh lại khiến nhiều người bị sốc khi thể hiện lại vai diễn này trong "Nhật nguyệt lăng không" Năm 2011, Lưu Hiểu Khánh lại vào vai Võ Tắc Thiên trong phim "Võ Tắc Thiên bí sử" Bên cạnh Lưu Hiểu Khánh, Phan Nghinh Tử cũng là tên tuổi “đóng đinh” với vai diễn Võ Mị Nương Trong "Nhất đại nữ hoàng" năm 1985, Phan Nghinh Tử đã hoá thân vào vai Võ Mỵ Nương từ lúc còn là thiếu nữ ngây thơ cho đến khi trở thành nữ hoàng quyền lực Tư Cầm Ca Oa cũng được coi là một trong hai nữ diễn viên thể hiện thành công nhất vai Võ Tắc Thiên ở tuổi trung niên và lúc về già, bên cạnh Lưu Hiểu Khánh và Phan Nghinh Tử Tư Cầm Ca Oa từng vài vai Võ Tắc Thiên trong các phim: “Đại đường mật sử tạ dao hoàn” (1998), “Vô tự vi ca” (2004) và “Võ Tắc Thiên mật sử” (2011) Lưu Gia Linh cũng từng 2 lần vào vai Võ Tắc Thiên trong 2 phần của bộ phim “Địch Nhân Kiệt” Khác với tạo hình thường thấy, Võ Tắc Thiên Lưu Gia Linh được đánh giá là vô cùng sắc sảo và ấn tượng Tạo hình Võ Tắc Thiên khi về già khác do Trần Tú Châu thủ vai trong bộ phim "Thịnh Thế Nhân Kiệt" Võ Tắc Thiên uy nghiêm và có phần ác liệt trong bộ phim truyền hình "Đường Cung Yến" do diễn viên kỳ cựu Huệ Anh Hồng hóa thân Hình ảnh Võ Tắc Thiên có học thức uyên thâm là điều mà khán giả nhớ đến khi thưởng thức bộ phim “Đại Đường Văn Tông” do Vương Cơ vào vai. Bộ phim phản ánh nhiều khía cạnh khác của Võ Tắc Thiên, điều mà nhiều bộ phim trước đó từng bỏ qua Võ Tắc Thiên ngọt ngào, đáng yêu được Giả Tịnh Văn thể hiện trong "Hồng nhan chí tôn", cũng chính vì vậy mà Giả Tịnh Văn không toát lên được quyền lực và tham vọng của nhân vật nổi tiếng này "Chế tạo mỹ nhân" của Vu Chính là một bộ phim thành công về Võ Tắc Thiên với sự vào vai của Đặng Tụy Văn. Tạo hình của cô khá gợi cảm và không hề lép vế so với các phiên bản khác Trương Đình đã đem đến một Võ Tắc Thiên thông minh tài trí nhưng cũng rất hiền lành, độ lượng trong "Mỹ nhân thiên hạ". Tuy nhiên, chiếc má lúm đồng tiền dễ thương khiến Trương Đình lại bị không ít khán giả chê bởi không phù hợp với phong thái của Võ Tắc Thiên Trong bộ phim "Thái Bình Công Chúa bí sử" (2011), Lưu Vũ Hân vào vai nữ hoàng quyền lực thời trẻ Lý Tương đảm nhiệm vai Võ Tắc Thiên tuổi trung niên đến khi về già, tái hiện giai đoạn huy hoàng nhất của cuộc đời vị nữ hoàng trong "Thái Bình Công Chúa Bí Sử" (2011) Lâm Tâm Như được cho là "Võ Tắc Thiên" dịu dàng nhất trên màn ảnh với vẻ dịu dàng, hiền dịu pha nét buồn. Cô vào vai Võ Mị Nương (Võ Tắc Thiên thời trẻ) trong bộ phim "Thời niên thiếu của Địch Nhân Kiệt" Hai diễn viên gạo cội Lưu Hiểu Khánh và Tư Cầm Cao Oa đã rất thành công khi vào vai trong bộ phim “Võ Tắc Thiên bí sử” (2011). Tuy nhiên, Ân Đào tuy không quá nổi tiếng nhưng cô đã được may mắn đảm nhận vai Võ Mị Nương – thuở con gái của Võ Tắc Thiên Kim Hee Sun là nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên có vinh dự hóa thân thành Võ Tắc Thiên trong "Tu tiên ký chi Hà Tiên Cô truyện" Diễn viên Lý Lệ Hoa được coi là người đầu tiên thể hiện nhân vật nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên trên màn ảnh vào năm 1940

