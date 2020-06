Mừng tuổi 23 hứa hẹn đầy năng lượng và bức phá, Á hậu Thúy An đã thực hiện bộ ảnh với phong cách đầy quyến rũ và cuốn hút.

Trong bộ ảnh mới này, Thúy An cho khán giả thấy được diện mạo đầy sắc sảo, cuốn hút của mình.

Tận dụng tốt lợi thế về hình thể, Á hậu Thúy An đã khoe triệt để vóc dáng cực chuẩn của mình với các cách tạo dáng đầy tự tin và đa dạng.

Từ suwj quyến rũ đến vẻ sang trọng đầy tinh tế và cả phong cách năng động nhưng không kém vẻ trưởng thành, Thúy An đều mang đến thần thái vô cùng chuyên nghiệp.

Hai năm từ sau cuộc thi "Hoa Hậu Việt Nam 2018", Á hậu 2 kiêm Top 5 Người đẹp Nhân ái ngày càng thăng hạng về nhan sắc và sành điệu hơn trong phong cách thời trang.

Sau cuộc thi, Thúy An vẫn tiếp tục theo đuổi việc học trên giảng đường. Người đẹp đến từ Kiên Giang vẫn đều đặn tham gia các chương trình thiện nguyện, các dự án nhân ái vì cộng đồng như giúp đỡ các mái ấm, hiến máu nhân đạo, giúp đỡ em nhỏ vùng cao...

Năm 2019, phá bỏ giới hạn của bản thân, Á hậu Thúy An đã đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi "Miss Intercontinental" tại Ai Cập.

Tuy may mắn chưa mỉm cười, nhưng qua cuộc thi, Thúy An đã khẳng định sự nỗ lực của bản thân, đồng thời đã có sự phá cách trong phong cách, mang lại hình ảnh một nàng hậu sắc sảo, mặn mà xứng đáng với sự lựa chọn của Ban tổ chức "Hoa hậu Việt Nam".

Với danh hiệu cao quý có được từ cuộc thi sắc đẹp uy tín và lớn nhất Việt Nam cùng sự biến hóa đa dạng không ngại thay đổi, Thúy An ngày càng được khán giả yêu mến. Đón chào tuổi mới, nàng Á hậu hứa hẹn sẽ hoàn thiện hơn nữa để đạt được những mục tiêu, định hướng mới nổi bật hơn trong tương lai

