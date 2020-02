Cặp đôi trai tài gái sắc Phương Nga - Bình An được xem là "cặp tiên đồng ngọc nữ” trong showbiz Việt. Cả hai quen nhau từ khi còn chưa có những thành tích nổi bật trong sự nghiệp và liên tục bị vướng nghi án hẹn hò nhưng đôi bên vẫn luôn giữ im lặng. Cho đến dịp Valentine năm 2019 thì Phương Nga và Bình An mới chính thức công khai tình cảm.

Mới đây Á hậu Phương Nga cũng vừa tung bộ ảnh mới ngọt ngào bên bạn trai Bình An để kỷ niệm một năm sau khi công khai chuyện tình cảm.

Trong suốt hơn 1 năm vừa qua, cả hai luôn sánh bước bên nhau xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn nhỏ và nhận được sự quan tâm, ngưỡng mộ của mọi người.

Bên cạnh đó Phương Nga cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh cùng bạn trai đồng hành qua nhiều chuyến đi xa như Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc. Tình cảm chân thành ấy vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt bởi sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau dành cho đối phương đã khiến nhiều người thêm ngưỡng mộ.

Cặp đôi đầy tài năng không chỉ sở hữu ngoại hình nổi trội mà còn cùng nhau thăng tiến trong sự nghiệp khi không ngại thử thách ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Năm 2019 vừa qua cũng được xem là một năm đánh dấu nhiều thành tích nổi bật của Phương Nga và Bình An khi cả hai cùng "song kiếm hợp bích" tại nhiều chương trình với vai trò MC hay diễn xuất cùng nhau.

Không những thế cả hai còn chăm chỉ hoạt động tình nguyện với những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng khiến hình tượng cặp đôi của cả hai lại càng được yêu quý hơn.

Sau hơn một năm đăng quang, Phương Nga dần khẳng định nhan sắc mặn mà và vẻ đẹp trưởng thành của mình ở độ tuổi 22. Năm nay cũng sẽ là năm khép lại hành trình của cô với danh hiệu Á hậu để mở ra nhiều kế hoạch trong tương lai hơn nữa.

Phương Nga cho biết, sau khi kết thúc nhiệm kỳ cả hai sẽ tiếp tục đồng hành qua nhiều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng như nắm tay nhau đi đến nhiều nơi xa hơn nữa.

