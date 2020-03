Á hậu Mâu Thủy trải lòng về việc chia tay bạn trai sau 8 năm gắn bó

Mâu Thủy vốn là người khá kín tiếng nên dù được biết đến là cô gái cá tính và hoạt động sôi nổi trong showbiz Việt song phải đến khi yêu bạn trai tới 7 năm, cô mới chịu công khai. Có điều, ngay cả khi đã xác nhận mối quan hệ này rồi, Á hậu 2 “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017” vẫn giấu chứ không khoe diện mạo của người đàn ông này.

Trong lần hiếm hoi chia sẻ về mối tình lâu năm, Mâu Thủy tiết lộ, bạn trai của cô chỉ làm công việc nhân viên bình thường, không phải “siêu sao” nên cô không muốn để mọi người chú ý quá nhiều tới anh. Đó cũng là cách để cô cảm thấy yên bình trong câu chuyện tình của mình. Cũng theo Mâu Thủy, có thể vài năm tới cô mới tính đến chuyện kết hôn, hoặc cũng có thể sẽ sinh con xong rồi mới cưới. Sở dĩ yêu lâu vậy mà chưa cưới, theo Mâu Thủy lý giải là bởi điều quan trọng với cô không phải là đã yêu nhau bao lâu mà là khi nào cô cảm thấy hạnh phúc đủ lớn, đủ bền thì đám cưới mới diễn ra.

Tuy nhiên cách đây không lâu, Mâu Thủy bất ngờ xác nhận việc đã chia tay với người bạn trai lâu năm nay. Tính đến thời điểm “đường ai nấy đi”, cả hai đã gắn bó với nhau được quãng thời gian gần 8 năm. Chia sẻ về lý do dẫn đến sự đổ vỡ đáng tiếc này, người đẹp sinh năm 1992 cho biết, cô quyết định chia tay vì bạn trai đã mua tặng đôi giày không đúng với số đo chân của cô. Mâu Thủy khẳng định, có thể nhiều người cho rằng đó là một lý do “ngớ ngẩn” song cô lại thấy lý do này hoàn toàn chính đáng bởi dẫu sao cả hai đã quen biết và gắn bó với nhau được gần 8 năm trời nên việc anh mua nhầm “size” giày cho cô là điều khó có thể chấp nhận được. Từ việc làm tưởng chừng rất nhỏ này lại thể hiện rất rõ sự quan tâm mà đối phương dành cho cô. Gần 8 năm ở bên nhau mà chọn mua không đúng “size” giày thì điều đó có nghĩa là anh đã không quan tâm và để ý nhiều đến cô và cảm xúc của cô.

Mâu Thủy trải lòng, cô rất hiểu yêu nhau lâu năm thì tình cảm khó có thể mặn nồng được như thuở ban đầu mà sẽ có sự phai nhạt. Nhưng càng thế, người trong cuộc càng phải biết “hâm nóng” cảm xúc chứ không phải vô tâm. Cả hai cũng từng ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau và cô cũng đã từng cho anh cơ hội, tuy nhiên sau đó mọi thứ lại đâu vào đấy. Mâu Thủy khẳng định, trong một mối quan hệ thì cả hai đều phải cùng cố gắng chứ không thể chỉ một phía ra sức hết lòng là đủ.

Nói thêm về quyết định chia tay dứt khoát này, Mâu Thủy tâm sự, cô cũng đã cho mình thời gian một tháng trước khi đưa ra quyết định đó. Mặc dù bạn trai của cô cũng níu kéo nhưng cô nhận ra rằng, nếu tiếp tục thì việc chia tay nhau cũng chỉ là vấn đề thời gian bởi cả hai từ lâu đã không còn sự đồng điệu và thấu hiểu. Sau ngần ấy năm gắn bó, bản thân cô cũng không còn cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm trọn vẹn từ phía anh. Mâu Thủy tự nhận, có thể mối duyên giữa cô và bạn trai đã hết. Bản thân cô từ lâu rồi vẫn nghĩ chưa chắc hai người sau này đã đến được với nhau nhưng vẫn dành cho anh cả tuổi thanh xuân của mình chỉ đơn giản vì cảm xúc, không hề lý trí.

Thời gian đầu sau khi chia tay, cô cũng rơi vào tâm trạng hụt hẫng, trống trải, chỉ ở trong phòng một mình nghe nhạc và đọc sách, tránh ra đường vì sợ hình ảnh và những kỷ niệm cũ ùa về. Dần dà cô tìm cách khỏa lấp nỗi buồn bằng việc luyện tập thể thao và tập trung vào công việc. Mâu Thủy bày tỏ, cô không đặt ra mục tiêu đến năm bao nhiêu tuổi sẽ kết hôn, chỉ đơn giản là gặp được người nào phù hợp với mình, yêu thương và quan tâm tới mình từ những thứ nhỏ nhất và quan trọng là có bản lĩnh trong cuộc sống.